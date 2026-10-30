 Papa Leon vrea să voteze prin corespondență la alegerile parlamentare din SUA. În statul Illinois este cunoscut ca un alegător exemplar | adevarul.ro
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Papa Leon vrea să voteze prin corespondență la alegerile parlamentare din SUA. În statul Illinois este cunoscut ca un alegător exemplar

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Papa american Leon al XVI-lea urmează să voteze prin corespondenţă în alegerile de la jumătate de mandat din Statele Unite, scrie presa americană.

Papa Leon
Papa Leon Foto: Shutterstock

Originar din Chicago, Suveranul Pontif a depus o cerere în acest sens la 3 ocrombrie, în statul Illinois, unde apare în continuare pe liste electorale, scrie Chicago Sun-Times.

În Statele Unite, regulile electorale depind de legislaţia fiecărui stat.

În Illinois, orice american înscris pe liste poate vota prin corespondenţă, dacă doreşte, precizează ziarul local, indiferent dacă trăieşte în Statele Unite sau în străinătate.

Arhive de la secţia de votare arată că Papa Leon al XVI-lea este un alegător exemplar, potrivit News.

Înainte să fie ales şeful Bisericii Catolice, în mai 2025, Robert Francis Prevost a votat în primarele republicane din 2012, 2014 şi 2016, în primarele democrate din 2008 şi 2010 şi în alegerile generale din 2012, 2014, 2016 şi 2024.

Administraţia locală a declarat postului NBC News că nu a primit încă buletinul de vot completat al Papei.

În cazul în care-l trimite, în zilele următoare, Papa Leon al XVI-lea va deveni primul Suveran Pontif care votează în alegeri americane.

Conflicte cu administrația Trump

Leon al XVI-lea, care a fost operat recent de un cancer la plămâni, s-a opus în mai multe rânduri administraţiei lui Trump, în trecut.

În februarie 2025, înainte să fie ales papă, cardinalul Robert Francis Prevost a dezbătut cu vicepreşedintele J. D. Vance pe reţele de socializare.

Vicepreşedintele american - un catoloic revendicat - a invocat ideea augustiniană „ordo amoris” pentru a-şi justifica politica antimigranţi.

Potrivit Sfântului Augustin, este legitim şi necesar ca creştinii să-i iubească pe cei care le sunt cei mai apropiaţi prin legături familiale, geografice sau temporale - familia, vecinii, comunitatea.

„Isus nu vă cere să ne clasaţi iubirea faţă de ceilalţi”, i-a replicat pe X Robert Francis Prevost, care face parte din Ordinul religios al Sf. Augustin.

După ce a fost ales, Leon al XVI-lea a criticat în mai multe rânduri Războiul din Iran al Statelor Unite şi politica antimiganţi a administraţiei Trump.

Donald Trump a declarat, la rândul său, că nu este „un mare fan al Papei Leon”.

În aprilie, el l-a catalogat pe şeful Bisericii Catolice drept ”teribil în politica externă” şi a publicat o imagine generată de inteligenţa artificială (AI) în care apărea ca un Hristos mântuitor.

Această postare a fost urmată de numeroase critici, iar Donald Trump a şters-o.

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