Papa condamnă „iluzia omnipotenței” care alimentează SUA și Israelul în războiul împotriva Iranului. „Chiar și numele sacru al lui Dumnezeu a fost atras într-o retorică a morții”

În cea mai dură poziție exprimată până în prezent, Papa Leon al XIV-lea a criticat sâmbătă ceea ce a numit „iluzia omnipotenței”, pe care o consideră drept unul dintre factorii ce alimentează conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran. Suveranul Pontif a făcut un apel direct către liderii politici să oprească escaladarea și să revină la negocieri de pace, potrivit Politico.

Declarația a fost rostită în cadrul unei slujbe de seară oficiate în Bazilica Sfântul Petru, în aceeași zi în care Washingtonul și Teheranul au început negocieri directe în Pakistan, pe fondul unui armistițiu fragil.

Primul Papă originar din Statele Unite nu a menționat explicit nici administrația americană, nici pe președintele Donald Trump, însă mesajul său a fost interpretat ca o critică directă la adresa discursului oficial de la Washington, care a pus accent pe superioritatea militară și a invocat argumente religioase pentru justificarea conflictului.

„Destul cu idolatrizarea sinelui și a banilor! Destul cu demonstrațiile de forță! Destul cu războiul!”, a transmis Papa Leon al XIV-lea.

La slujbă au participat și reprezentanți diplomatici și religioși, printre care arhiepiscopul de Teheran, cardinalul Dominique Joseph Mathieu, precum și reprezentanta misiunii diplomatice americane, Laura Hochla.

În primele săptămâni ale conflictului, Suveranul Pontif, originar din Chicago, a adoptat o poziție rezervată, limitându-se la apeluri generale pentru pace. Începând însă cu Duminica Floriilor, tonul său a devenit mai ferm. În cursul acestei săptămâni, el a calificat drept „inacceptabilă” amenințarea lui Donald Trump privind distrugerea civilizației iraniene.

Sâmbătă, Papa a îndemnat credincioșii să se roage pentru pace și să le ceară liderilor politici să pună capăt războiului. Rugăciuni similare au avut loc simultan în Statele Unite și în alte țări.

Potrivit acestuia, rugăciunea reprezintă o cale de a „rupe cercul vicios al răului” și de a construi o lume fără arme, drone și profituri obținute din conflict.

„Aici găsim rezistența în fața acestei iluzii a omnipotenței, care devine tot mai agresivă și imprevizibilă. Chiar și numele sacru al lui Dumnezeu a fost atras într-o retorică a morții”, a afirmat Pontiful.

Papa a avertizat că liderii politici folosesc religia pentru a-și justifica acțiunile militare. În acest context, oficiali americani, inclusiv secretarul Apărării, Pete Hegseth, au invocat credința creștină pentru a prezenta Statele Unite ca o națiune aflată într-o confruntare morală.

Suveranul Pontif a subliniat că Dumnezeu nu binecuvântează niciun război și cu atât mai puțin pe cei care recurg la bombardamente.

La Vatican există, de asemenea, îngrijorări privind extinderea conflictului în Liban, în contextul confruntărilor dintre Israel și Hezbollah, și al vulnerabilității comunităților creștine din sudul țării.