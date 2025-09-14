Papa Leon al XIV-lea a împlinit astăzi 70 de ani. Credincioșii din Piața Sf. Petru i-au urat „La mulți ani”. Ce le-a spus Suveranul Pontif

Papa Leon al XIV-lea a împlinit duminică 70 de ani şi le-a mulţumit credincioşilor adunaţi cu miile în Piaţa Sfântul Petru, unde a fost întâmpinat cu aplauze şi pancarte cu urări de „La mulţi ani”, în timp ce lideri politici italieni i-au transmis mesaje de felicitare.

Suveranul Pontif le-a mulțumit credincioșilor adunați la Vatican pentru urările transmise cu prilejul zilei sale de naștere

Papa Leon al XIV-lea, care împlineşte 70 de ani duminică, le-a mulţumit la finalul rugăciunii "Angelus" credincioşilor care au venit cu miile în Piaţa Sfântul Petru de la Vatican, purtând pancarte cu urarea "La mulţi ani', notează AFP, potrivit Agerpres.

"Preaiubiţilor, se pare că ştiţi că împlinesc 70 de ani astăzi", le-a spus el zâmbind credincioşilor.

"Îi aduc mulţumire Domnului, părinţilor mei şi tuturor celor care s-au gândit la mine în rugăciune", a încheiat sobru suveranul pontif, aplaudând mulţimea.

Niciun eveniment nu este prevăzut oficial de Vatican pentru a marca aniversarea papei, care va prezida după-amiază o liturghie pentru martirii secolului XXI.

Numeroase mesaje de felicitare au ajuns însă la Leon al XIV-lea din partea unor personalităţi politice italiene, printre care preşedinţii Republicii, Senatului şi Camerei Deputaţilor.