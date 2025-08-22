search
Vineri, 22 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Panourile solare spațiale, viitorul energiei regenerabile. „Ar putea furniza 80% din energia regenerabilă a Europei până în 2050”

0
0
Publicat:

Potrivit cercetătorilor de la King’s College London, panourile solare spațiale ar putea reduce nevoile Europei de energie regenerabilă terestră cu 80% până în 2050.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Folosind un model computerizat detaliat al viitoarei rețele energetice a continentului, cercetătorii au descoperit că un sistem de panouri spațiale proiectat de NASA ar putea reduce costurile întregului sistem energetic european cu până la 15%. 

De asemenea, acesta ar putea diminua utilizarea bateriilor cu mai mult de două treimi, scrie The Guardian.

Studiul, condus de cercetători de la King’s College London, este primul care evaluează impactul potențial al energiei solare spațiale asupra Europei. Panourile de energie solară spațială (SBSP) care au produs rezultate pozitive folosesc un design heliostat.

Designul imită un sistem ce utilizează reflectoare asemănătoare oglinzilor pentru a colecta lumina solară pe orbită. Lumina este apoi transmisă către stații de pe Pământ și convertită în energie electrică, care este livrată rețelei energetice.

Modelul computerizat al rețelei europene cuprinde 33 de țări și simulează cererea de electricitate, generarea și stocarea acesteia pentru a identifica opțiunea cu cel mai scăzut cost pentru satisfacerea necesarului energetic al Europei.

Când cercetătorii au integrat conceptul SBSP în model, pe baza estimărilor NASA privind potențialul său energetic, rezultatele au arătat că acesta ar putea înlocui până la 80% din energia regenerabilă terestră a Europei.

Energia regenerabilă terestră este neregulată și dependentă de condițiile meteo, ceea ce complică furnizarea sigură și constantă, și are costuri variabile, subliniază cercetătorii. SBSP ar putea fi o resursă energetică centralizată alternativă, care operează deasupra atmosferei și furnizează energie continuă la scară gigawatt.

Autorii menționează că nu au fost luate în considerare provocările specifice spațiului, precum aglomerarea orbitală, întreruperile de transmisie sau variabilitatea fasciculului, care ar putea influența fiabilitatea și performanța operațională a SBSP.

De asemenea, aceștia au precizat că proiectul nu ar putea fi realizat înainte de 2050, deoarece construirea, lansarea și întreținerea sistemului ar fi prea scumpe, decât dacă progresul tehnologic va reduce costurile.

Dr. Wei He, lector superior la Departamentul de Inginerie al KCL și autor principal al studiului publicat în jurnalul Joule, a declarat:

„Există unele riscuri de luat în considerare, precum faptul că satelitul din spațiu ar putea avea prea multe panouri solare. Ar putea cauza coliziuni sau ar putea fi deteriorat de resturile spațiale?”

Japonia dezvoltă deja SBSP și îl integrează în strategia sa spațială și de neutralitate netă a emisiilor, a precizat Wei.

Europa ar putea urma exemplul, sugerează studiul, menționând tradiția îndelungată a continentului de cooperare multinațională în schimbul transfrontalier de energie și proiectele satelitare sub coordonarea Agenției Spațiale Europene.

Autorii consideră că Europa ar putea valorifica cooperarea multinațională pentru a dezvolta și opera o infrastructură SBSP centralizată.

În acest fel, ar putea crea o soluție la scară continentală pentru a furniza energie stabilă, la scară de bază, reducând dependența continentului de energia generată de gaz.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
digi24.ro
image
Kim Jong Un a îngenuncheat în fața unui supus de-al său, apoi l-a îmbrățișat pe un altul. Omul a înlemnit | FOTO
stirileprotv.ro
image
Salina din România care datează din Evul Mediu. Are cel mai benefic aer pentru sănătate
gandul.ro
image
Cerinţa lui Putin către Ucraina: Renunţaţi la Donbas, fără NATO şi fără trupe occidentale
mediafax.ro
image
Cea mai în vârstă femeie din lume a împlinit 116 ani. S-a născut cu trei ani înainte de scufundarea Titanicului și a trăit ambele războaie mondiale
fanatik.ro
image
Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector al UBB: 22,8 milioane de euro din bugetul Educației pentru a salva afacerile unor privați
libertatea.ro
image
Drama tinerilor morți pe A1. Părinții fetei: „Le era frică. Se iubeau foarte mult, au zis că nu stau unul fără altul”
digi24.ro
image
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
gsp.ro
image
Până și ei au recunoscut! Verdictul dat în Scoția, după ce FCSB a făcut scandal la finalul meciului cu Aberdeen
digisport.ro
image
Apa de ploaie se taxează legal: ANRSC explică motivul
stiripesurse.ro
image
Un ciclon mediteranean lovește Europa, cu furtuni și vijelii: Sunt alerte cod roșu în mai multe țări. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
observatornews.ro
image
Soțul criminal al Silvanei Dăogaru tocmai aflase că suferă de o boală teribilă. Ce s-a întâmplat cu el înainte să se sinucidă
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Nicuşor Dan, cadou total neobişnuit în vacanţa prin România! Ce i-a oferit un român preşedintelui, rămâi mască
playtech.ro
image
O navă dispărută misterios în urmă cu cinci secole, găsită cu o comoară la bord. Inclusiv specialiștii au rămas uimiți de ce au descoperit în ea
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Antrenor pentru CFR Cluj! Numele de pe lista lui Ioan Varga pentru înlocuirea lui Dan Petrescu
digisport.ro
image
VIDEO Cum a justificat judecătoarea Scântei decizia CCR privind anularea alegerilor prezidențiale: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze
stiripesurse.ro
image
DGASPC, prima reacție după acuzațiile familiilor tinerilor care s-au aruncat în fața unui TIR: „Ce iubire la 13 ani… cu unul de 18 ani…”
kanald.ro
image
BREAKING: Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și...
playtech.ro
image
ABSOLUT ȘOCANT! Tinerii care și-au pus capăt zilelor împreună pe A1 s-au logodit chiar înainte de tragedie! Georgiana a apucat să publice imaginile cu inelul primit de la Cătălin, alături de un mesaj CUTREMURĂTOR
wowbiz.ro
image
Ilie Bolojan a făcut anunţul în Guvern. Sunt afcetaţi TOŢI bugetarii şi nu numai
romaniatv.net
image
EXCLUSIV 400 de lei la pensie pentru 2,5 milioane de seniori. Ministerul Muncii confirmă plata în 2025
mediaflux.ro
image
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Medicii avertizează: lipsa acestui aliment din dietă crește riscul cardiac. Superalimentul care îți poate salva inima
actualitate.net
image
Un român a deschis la Tokyo un restaurant cu mâncare tradițională românească: „Când ești nebun și îți pui în cap să duci mai departe, nu te oprești”
click.ro
image
Dragoste bolnavă. Medicul radiolog care a dormit alături de cadavrul unei tinere timp de șapte ani
click.ro
image
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
click.ro
Prințesa Charlene de Monaco Profimedia jpg
Prințesa Charlene de Monaco vorbește pentru prima dată despre durerea cumplită pe care a trăit-o: „A fost devastator”
okmagazine.ro
Patrick Duffy foto Profimedia jpg
La 76 de ani, Patrick Duffy din serialul „Dallas” dezvăluie secretul unei vieți amoroase fericite
clickpentrufemei.ro
Adunarea populaţiei din Capitală, în Piaţa Palatului Republicii, în prezenţa conducătorilor de partid şi de stat, aflaţi la balconul sediului C.C. al P.C.R., în legătură cu poziţia P.C.R. faţă de evenimentele din Cehoslovacia (© „Fototeca online a co
21 august 1968 – momentul primului drog consumat de Ceaușescu: admirația mulțimii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
image
Un român a deschis la Tokyo un restaurant cu mâncare tradițională românească: „Când ești nebun și îți pui în cap să duci mai departe, nu te oprești”

OK! Magazine

image
Deștepții familiei regale britanice, cine e pe primul loc? Ce note au luat la GCSE Charles, William, Kate

Click! Pentru femei

image
La 76 de ani, Patrick Duffy din serialul „Dallas” dezvăluie secretul unei vieți amoroase fericite

Click! Sănătate

image
15 fraze care îi fac pe oameni să te respecte