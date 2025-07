Skydweller, drona alimentată cu energie solară, care poate zbura timp de trei luni fără aterizare. Este mai lată decât un Boeing 747 și de 160 de ori mai ușoară

Faceți cunoștință cu Skydweller! Live Science a prezentat, săptămâna aceasta, caracteristicile unei drone alimentate cu energie solară, care poate zbura timp de 90 de zile la rând fără să necesite aterizare. Aparatul este de 160 de ori mai ușor decât un Boeing 747, dar mai lat decât o astfel de aeronavă.

Start-up-ul american Skydweller Aero a făcut echipă cu Thales, o companie franceză de electronice specializată în sisteme de apărare, pentru a dezvolta o nouă dronă de supraveghere maritimă care poate rămâne în aer mult mai mult decât aparatele existente.

Drona Skydweller se alimentează exclusiv din energie solară și își propune să fie capabilă de zbor continuu. Deocamdată însă, piatra de hotar inițială a zborului va fi să rămână în aer timp de 90 de zile, dar are potențialul de a zbura mult mai mult.

Cum captează Skydweller energia solară și cum o folosește

Peste 17.000 de celule solare individuale, desfășurate pe aproximativ 270 de metri pătrați de suprafață a aripilor - pe o anvergură a aripilor de 72 m, cu 7,6 m mai lungă decât un Boeing 747 - captează energia solară care alimentează Skydweller.

Celulele solare pot genera până la 100 de kilowați de energie pentru aeronavă, în condiții optime.

Ziua, energia solară este folosită pentru a menține zborul, pentru a alimenta avionica de la bord și pentru a încărca bateriile.

Noaptea însă, Skydweller se folosește de cele 635 de kilograme de baterii, care sunt utilizate pentru a alimenta aeronava, ceea ce permite dronei să mențină un zbor aproape continuu.

Skydweller zboară de obicei la o altitudine de 7.500 -10.500 de metri, dar poate urca până la 13.600 m în timpul zilei, înainte de a coborî până la 1.500 - 3.000 m noaptea, pentru a minimiza consumul de energie.

Deși are o anvergură similară cu a unui avion comercial cu rază lungă de acțiune, Skydweller este de 160 de ori mai ușoară decât un „avion jumbo”: are 2,5 tone, la capacitate maximă, față de 400 de tone cât are un Boeing 747 la sarcină utilă completă.