Lituania vrea să închidă pe termen nelimitat frontiera cu Belarus după incursiunile cu baloane

Premierul Lituaniei, Inga Ruginienė, a declarat luni că țara sa a elaborat planuri pentru a închide pe termen nelimitat punctele de trecere a frontierei cu Belarus, după ce zborurile de pe aeroportul din capitală au fost perturbate în mod repetat din cauza unor presupuse baloane folosite pentru contrabanda cu țigări.

Comisia Națională de Securitate a Lituaniei s-a reunit după ce aparițiile acestor baloane au determinat suspendarea traficului aerian pe Aeroportul Vilnius trei seri la rând — vineri, sâmbătă și duminică — provocând anulări, devieri și întârzieri, transmite Euronews.

Aeroportul din Kaunas, aflat mai departe de granița cu Belarus, a fost și el afectat în aceeași perioadă.

Cele două puncte de frontieră de la Medininkai și Šalčininkai au fost închise timp de câteva ore după fiecare incident cu baloane.

Serviciul de grăniceri al țării a decis în noaptea de duminică să închidă frontiera pentru 24 de ore, a relatat agenția de presă BNS.

Ruginienė a precizat că restricțiile vor fi prelungite până miercuri, când cabinetul său urmează să decidă dacă va extinde închiderea pe termen nelimitat, potrivit BNS.

Premierul a mai adăugat că guvernul a pregătit deja un proiect de hotărâre pentru închiderea definitivă a frontierei, cu excepții pentru diplomați și corespondența diplomatică.

Cetățenii lituanieni și ai altor state membre ale Uniunii Europene vor putea totuși să intre dinspre Belarus.