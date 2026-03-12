search
Joi, 12 Martie 2026
Război în Orientul Mijlociu

Turistul britanic arestat în Dubai după ce a filmat loviturile de rachete riscă până la doi ani de închisoare. Acuzații de infracțiuni informatice

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Un turist britanic în vârstă de 60 de ani a fost arestat în Dubai după ce a filmat rachete care loveau orașul și a publicat imaginile online. Bărbatul riscă până la doi ani de închisoare, fiind acuzat de infracțiuni cibernetice.

Dubaiul a fost una dintre principalele ținte ale atacurilor iraniene. FOTO: X
Dubaiul a fost una dintre principalele ținte ale atacurilor iraniene. FOTO: X

Potrivit informațiilor, londonezul a fost reținut luni seară. Acesta ar fi șters imediat videoclipul atunci când i s-a cerut, susținând că nu a avut intenția de a încălca legea. Cu toate acestea, el a fost pus sub acuzare alături de alte 20 de persoane pentru videoclipuri și postări pe rețelele sociale legate de recentele lovituri cu rachete lansate de Iran asupra Emiratelor Arabe Unite.

Autoritățile susțin că postările ar fi putut „răspândi zvonuri sau propagandă provocatoare care ar putea afecta securitatea publică”. Infracțiunea este pedepsită cu până la doi ani de închisoare, potrivit Daily Mail.

Control strict asupra rețelelor sociale

Guvernul din Dubai monitorizează strict activitatea pe rețelele sociale și a avertizat, odată cu izbucnirea conflictului, că orice persoană care distribuie informații ce ar putea provoca panică în rândul populației riscă sancțiuni penale.

În primele zile ale conflictului, numeroase imagini cu atacuri cu drone și rachete au circulat pe internet, însă acestea au dispărut treptat și au fost înlocuite de postări care laudă conducerea emiratului.

Un trend viral pe rețelele sociale îi arată pe influenceri întrebând „Ți-e frică?”, după care apare fotografia liderului Dubaiului, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, însoțită de mesajul: „Știu cine ne protejează”.

Suspiciuni privind campanii de imagine

Unii utilizatori ai rețelelor sociale au sugerat că influencerii ar fi plătiți de autoritățile din Emiratele Arabe Unite pentru a promova mesaje pro-guvernamentale, acuzații respinse de mai multe persoane implicate.

Expertul în media Marc Owen Jones, profesor la Northwestern University in Qatar, a declarat că similitudinea mesajelor este „suspectă”, însă nu există dovezi clare că acestea ar fi plătite.

Atacuri repetate asupra orașului

Dubaiul a fost una dintre principalele ținte ale atacurilor cu rachete și drone lansate de Iran împotriva aliaților SUA din Orientul Mijlociu. Potrivit datelor citate, aproximativ două treimi dintre rachetele iraniene ar fi vizat orașul.

În ultimele două săptămâni, Iranul ar fi lansat aproximativ 1.700 de proiectile asupra orașului, însă sistemele de apărare aeriană ar fi interceptat aproximativ 90% dintre acestea.

Autoritățile din Dubai au susținut însă că nu au avut loc incidente majore la aeroport, în timp ce continuă să sancționeze persoanele care publică imagini cu pagubele provocate de atacuri.

