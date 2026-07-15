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Țara preferată de turiștii români, lovită de un focar de salmonella: aproximativ 30 de persoane au ajuns la spital. Autoritățile, în alertă

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Grecia se confruntă cu un focar de salmonella, după ce aproximativ 30 de persoane au ajuns la spital cu simptome specifice infecției. Autoritățile sanitare au declanșat o anchetă epidemiologică pentru identificarea sursei contaminării și verifică dacă produsele suspecte au fost distribuite și în alte zone.

Orașul Atena Foto: arhivă, adevărul
Orașul Atena Foto: arhivă, adevărul

Focarul a fost confirmat prin teste de laborator efectuate la Spitalul General din Lamia, Grecia, după ce mai mulți pacienți s-au prezentat cu simptome compatibile cu infecția cu salmonella. Organizația Națională de Sănătate Publică din Grecia (EODY) coordonează investigația și încearcă să stabilească dacă toate cazurile au o sursă comună.

Primele informații arată că persoanele afectate au consumat alimente în unități diferite, ceea ce îi determină pe anchetatori să ia în calcul posibilitatea ca un furnizor comun să fi distribuit produse contaminate. În paralel, inspectorii sanitari au prelevat probe alimentare de la afacerile vizate și verifică lanțurile de aprovizionare pentru a identifica originea contaminării, potrivit express. 

Atena, o destinție din Grecia preferată de români Foto: Shuterstock
Atena, o destinție din Grecia preferată de români Foto: Shuterstock

Autoritățile analizează și posibilitatea ca lotul de alimente suspect să fi fost distribuit și în afara orașului Lamia. Deocamdată, nu există confirmarea că produsele contaminate au ajuns în alte regiuni ale Greciei, însă testele de laborator continuă.

Potrivit presei locale, zeci de persoane au solicitat asistență medicală, iar unele au necesitat internare. Cei mai mulți pacienți au prezentat simptome precum diaree, febră, crampe abdominale, greață și vărsături, caracteristice infecției cu salmonella.

Lamia este un oraș istoric din Grecia Centrală, situat la poalele Muntelui Oeta, cu vedere spre valea râului Spercheios și Golful Maliac, la aproximativ două ore și jumătate nord de Atena. 

Ce este salmonella și cum se transmite

Salmonella este una dintre cele mai frecvente bacterii care provoacă toxiinfecții alimentare la nivel mondial. Infecția se transmite, de regulă, prin consumul de carne de pasăre insuficient preparată termic, ouă, carne, produse lactate nepasteurizate, fructe și legume contaminate sau alimente manipulate în condiții necorespunzătoare de igienă.

Simptomele apar, de obicei, între șase ore și șase zile după expunere și includ diaree, febră, crampe abdominale, greață și vărsături. În majoritatea cazurilor, adulții sănătoși se recuperează în câteva zile fără tratament specific. Totuși, copiii mici, persoanele în vârstă și cele cu un sistem imunitar slăbit prezintă un risc mai mare de complicații și pot necesita spitalizare.

Autoritățile sanitare recomandă persoanelor care dezvoltă simptome severe sau persistente după consumul unor alimente suspecte să solicite imediat asistență medicală.

Ancheta epidemiologică este în desfășurare, iar rezultatele analizelor de laborator vor stabili sursa exactă a contaminării și dacă alte produse sau regiuni ale Greciei au fost afectate.

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