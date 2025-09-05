Un al treilea cutremur major a lovit sud-estul Afganistanului

Un cutremur cu magnitudinea de moment de 5,6 a lovit joi sud-estul Afganistanului, potrivit USGS, fiind al treilea seism puternic care se produce în aceeaşi regiune începând de duminică, când unul dintre cele mai mortale cutremure din ultimii ani din această ţară a ucis peste 2.200 de persoane.

Naqibullah Rahimi, purtător de cuvânt al departamentului de sănătate din provincia Nangarhar, a declarat că epicentrul cutremurului a fost într-o zonă îndepărtată, Shiwa, lângă graniţa cu Pakistanul, iar rapoartele iniţiale indică pagube în Barkashkot, deşi detaliile sunt încă în curs de colectare.

Cutremurul, care s-a produs la o adâncime de numai 10 km, a urmat cutremurelor anterioare care au distrus sate din provinciile Kunar şi Nangarhar, au lăsat zeci de mii de oameni fără adăpost şi au rănit peste 3.600 de persoane.

Supravieţuitorii au rămas fără adăpost, în timp ce grupurile de ajutor umanitar avertizează că resursele sunt în scădere, Organizaţia Naţiunilor Unite şi alte agenţii menţionând nevoia critică de alimente, medicamente şi adăposturi.

Joi, echipele de salvare au scos cadavre dintre ruinele caselor distruse de cutremurele din Afganistan, numărul deceselor confirmate depăşind 2.200, în timp ce supravieţuitorii fără adăpost se confruntă cu un viitor sumbru, agenţiile de ajutor umanitar globale avertizând că resursele sunt în scădere.

Operaţiunile de căutare au continuat în zonele montane din estul ţării afectate de cutremur, a declarat administraţia talibană, anunţând un nou bilanţ de 2.205 morţi şi cel puţin 3.640 de răniţi.

Primul cutremur, de magnitudine 6, unul dintre cele mai mortale din Afganistan din ultimii ani, a provocat pagube şi distrugeri pe scară largă în provinciile Kunar şi Nangarhar, duminică, când s-a produs tot la o adâncime mică, de 10 km.

Apoi, un al doilea cutremur cu magnitudinea de 5,5, a avut loc marţi, a generat panică şi a întrerupt eforturile de salvare, deoarece a provocat alunecări de teren şi a blocat drumurile către satele din zonele îndepărtate.

Autorităţile au declarat că peste 6.700 de case au fost distruse. Organizaţia Naţiunilor Unite a avertizat că numărul victimelor ar putea creşte, deoarece oamenii sunt încă prinşi sub dărâmături, iar timpul pentru supravieţuitori se scurge.

Situație umanitară critică

Nevoile umanitare sunt „enorme şi cresc rapid”, a declarat Federaţia Internaţională a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie. „Până la 84.000 de persoane sunt afectate direct şi indirect, mii fiind strămutate”, a adăugat organizaţia, citând cifre preliminare.

În unele dintre satele cele mai afectate din provincia Kunar, două din trei persoane au fost ucise sau rănite, în timp ce 98% din clădiri au fost distruse sau avariate de cutremur, potrivit unei evaluări efectuate de organizaţia caritabilă britanică Islamic Relief Worldwide.

Supravieţuitorii care îşi căutau disperat membrii familiei au săpat printre dărâmături, au transportat cadavre pe targi improvizate şi au săpat morminte cu târnăcoape în aşteptarea sosirii ajutorului.

Imaginile video arătau camioane, unele încărcate cu saci de făină, iar altele transportând bărbaţi cu lopeţi, care se îndreptau spre sate îndepărtate situate pe versanţi mai înalţi. Autorităţile au paraşutat, de asemenea, zeci de soldaţi din forţele speciale în locuri unde elicopterele nu puteau ateriza.

Afganistanul este predispus la cutremure mortale, în special în lanţul muntos Hindu Kush, unde se întâlnesc plăcile tectonice indiană şi eurasiatică.

Având case construite în mare parte din lut uscat, piatră şi lemn, unele familii au preferat să stea în aer liber decât să se întoarcă acasă, deoarece replicile continuau la intervale regulate. Casele oferă puţină protecţie împotriva cutremurelor, pe un teren instabil din cauza ploilor abundente din ultimele zile, a declarat Oficiul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare.

Resursele pentru operaţiunile de salvare şi ajutorare sunt limitate în această ţară din Asia de Sud cu 42 de milioane de locuitori, devastată de război, sărăcie şi reducerea ajutorului, unde condiţiile meteorologice severe reprezintă o provocare suplimentară.

Reducerile de fonduri pentru ajutorul extern ale preşedintelui american Donald Trump şi frustrarea donatorilor faţă de politicile restrictive ale talibanilor faţă de femei şi restricţiile impuse lucrătorilor umanitari au agravat izolarea Afganistanului.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a semnalat un deficit de finanţare de 3 milioane de dolari, afirmând că este esenţial să se menţină fluxul de medicamente, truse de prim ajutor şi produse de bază în contextul creşterii cererii.

Programul Alimentar Mondial al ONU dispune de fonduri şi stocuri pentru a sprijini supravieţuitorii doar pentru încă patru săptămâni, a declarat miercuri pentru Reuters şeful său pentru această ţară, John Aylieff.