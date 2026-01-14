Ce se știe despre tânărul de 26 de ani din Iran a cărui execuție ar fi iminentă

Un bărbat iranian în vârstă de 26 de ani, Erfan Soltani, ar urma să fie executat miercuri, după ce a fost condamnat la moarte de autoritățile Republicii Islamice pentru că a luat parte la protestele care au cuprins țara în ultimele două săptămâni, potrivit unui grup pentru drepturile omului care a intrat în legătură cu familia sa, relatează CBS News.

Hengaw, o organizație pentru drepturile omului care monitorizează tulburările din Iran și care a vorbit cu familia sa, a declarat miercuri pentru CBS News că nu poate confirma dacă Soltani a fost executat. Incertitudinea cu privire la soarta sa a apărut în contextul în care Iranul pare să ignore un nou avertisment din partea președintelui Trump privind „acțiuni ferme” ale SUA ca răspuns la relatările conform cărora regimul plănuiește să spânzure persoane reținute în timpul protestelor.

Guvernul iranian „a declarat că a fost arestat din cauza protestului, dar nu știm dacă a participat realmente la proteste, deoarece nu există absolut nicio informație sau dovadă în acest sens”, a declarat marți, pentru CBS News, reprezentantul Hengaw, Awyar Shekhi.

O rudă a bărbatului a declarat că execuția a fost programată pentru miercuri, potrivit BBC.

„Procesul a fost extrem de rapid, pe parcursul a doar două zile, iar tribunalul a făcut public verdictul: pedeapsa cu moartea”, a spus aceasta.

Soltani este vânzător de haine a cărui familie locuiește lângă capitala Iranului, Teheran, potrivit lui Shekhi, care a adăugat că „familia sa a spus că nu este activist politic, ci disident împotriva guvernului”.

O întrerupere a internetului și comunicațiilor telefonice a îngreunat monitorizarea protestelor din Iran sau a represiunii brutale de către guvern asupra acestora, despre care surse din interiorul țării spun că ar fi putut duce la moartea a peste 2,600 de persoane. Peste 12.000 persoane au fost reținute în urma tulburărilor care au izbucnit pe 28 decembrie, potrivit grupurilor pentru drepturile omului.

În prezent, activiștii se tem că mulți alții dintre cei aflați în detenție ar putea fi executați, în ciuda avertismentului adresat marți de președintele Trump regimului iranian că, dacă îi va spânzura pe protestatari, SUA „va lua măsuri foarte ferme”.

Soltani a fost arestat pe 9 ianuarie, a declarat Shekhi pentru CBS News, adăugând că a fost „privat de toate drepturile sale fundamentale de a-și contacta familia, de a avea un avocat”.

Patru zile mai târziu, „familia a primit informații că fiul lor a fost condamnat la moarte, fără a specifica care au fost acuzațiile sau când a avut loc procesul”.

Familia lui Soltani nu a fost informată despre modalitatea în care va avea loc execuția sa planificată, dar cea mai comună metodă de execuție este prin spânzurare, a declarat Hengaw pentru CBS News.

Sora lui Soltani este avocat și a apelat la toate căile legale disponibile pentru a-și apăra fratele, „dar autoritățile i-au spus că nu există niciun caz de revizuit și nu permitem acest lucru”, a spus Shekhi.

Activista a declarat pentru CBS News că familia a fost informată că li se va permite să aibă o ultimă întâlnire cu Soltani - o procedură rezervată în mod normal familiilor celor executați. Hengaw a spus că nu are nicio confirmare că întâlnirea a avut loc, dar o sursă apropiată familiei a declarat grupului că unele dintre rudele lui Soltani se îndreptau spre uriașa închisoare Ghezel Hesar, lângă Teheran, marți seară târziu. Nu au primit alte actualizări.

„Vedem ucideri în masă la o scară incredibilă în marile orașe precum Teheranul. Credem că guvernul iranian face toate astea pentru a inocula frica în oameni, să o folosească pentru a controla populația, pentru a nu mai permite alte proteste să aibă loc”, a subliniat Awyar Shekhi, de la Organizația Hengaw pentru Drepturile Omului, care a întărit că ea și echipa ei nu au mai văzut niciodată un caz care să treacă atât de repede prin toate procedurile.

Şeful puterii judiciare a promis procese „rapide”

„Dacă vrem să facem o treabă, ar trebui să o facem acum. Dacă vrem să facem ceva, trebuie să o facem repede”, a declarat miercuri șeful sistemului judiciar iranian, Gholamhossein Mohseni-Ejei, într-un videoclip difuzat la televiziunea de stat, despre o discuție pe care a avut-o cu alți oficiali judiciari despre gestionarea cazurilor protestatarilor reținuți. „Dacă se întâmplă târziu, două luni, trei luni mai târziu, nu mai are același impact. Dacă vrem să facem ceva, trebuie să o facem repede.”

„Dacă cineva a incendiat o persoană sau dacă a decapitat-o înainte de a-i arde corpul, trebuie să ne facem treaba rapid”, a declarat acesta cu prilejul vizitei la o închisoare unde se află în detenţie persoane arestate în timpul manifestaţiilor calificate drept „revolte” de către autorităţi.

Potrivit agenţiilor de presă iraniene, el a petrecut cinci ore în această închisoare din Teheran pentru a analiza cazurile şi a spus că procesele ar trebui să fie „publice”.

Diplomația americană a atras atenția că , o primă execuţie este prevăzută pentru miercuri.

„Peste 10.600 de manifestanţi au fost arestaţi. Erfan Soltani, 26 de ani, a cărui execuţie a fost programată pentru 14 ianuarie, este unul dintre ei”, a declarat Departamentul de Stat american, într-un mesaj în limba farsi postat pe platforma X.

Amnesty International a cerut Iranului „să se abţină imediat de la orice execuţii, inclusiv de la cea a lui Erfan Soltani”.