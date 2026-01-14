search
Miercuri, 14 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ce se știe despre tânărul de 26 de ani din Iran a cărui execuție ar fi iminentă

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un bărbat iranian în vârstă de 26 de ani, Erfan Soltani, ar urma să fie executat miercuri, după ce a fost condamnat la moarte de autoritățile Republicii Islamice pentru că a luat parte la protestele care au cuprins țara în ultimele două săptămâni, potrivit unui grup pentru drepturile omului care a intrat în legătură cu familia sa, relatează CBS News.

FOTO X
FOTO X

Hengaw, o organizație pentru drepturile omului care monitorizează tulburările din Iran și care a vorbit cu familia sa, a declarat miercuri pentru CBS News că nu poate confirma dacă Soltani a fost executat. Incertitudinea cu privire la soarta sa a apărut în contextul în care Iranul pare să ignore un nou avertisment din partea președintelui Trump privind „acțiuni ferme” ale SUA ca răspuns la relatările conform cărora regimul plănuiește să spânzure persoane reținute în timpul protestelor.

Guvernul iranian „a declarat că a fost arestat din cauza protestului, dar nu știm dacă a participat realmente la proteste, deoarece nu există absolut nicio informație sau dovadă în acest sens”, a declarat marți, pentru CBS News, reprezentantul Hengaw, Awyar Shekhi.

O rudă a bărbatului a declarat că execuția a fost programată pentru miercuri, potrivit BBC.

„Procesul a fost extrem de rapid, pe parcursul a doar două zile, iar tribunalul a făcut public verdictul: pedeapsa cu moartea”, a spus aceasta.

Soltani este vânzător de haine a cărui familie locuiește lângă capitala Iranului, Teheran, potrivit lui Shekhi, care a adăugat că „familia sa a spus că nu este activist politic, ci disident împotriva guvernului”.

O întrerupere a internetului și comunicațiilor telefonice a îngreunat monitorizarea protestelor din Iran sau a represiunii brutale de către guvern asupra acestora, despre care surse din interiorul țării spun că ar fi putut duce la moartea a peste 2,600 de persoane. Peste 12.000 persoane au fost reținute în urma tulburărilor care au izbucnit pe 28 decembrie, potrivit grupurilor pentru drepturile omului.

În prezent, activiștii se tem că mulți alții dintre cei aflați în detenție ar putea fi executați, în ciuda avertismentului adresat marți de președintele Trump regimului iranian că, dacă îi va spânzura pe protestatari, SUA „va lua măsuri foarte ferme”.

Soltani a fost arestat pe 9 ianuarie, a declarat Shekhi pentru CBS News, adăugând că a fost „privat de toate drepturile sale fundamentale de a-și contacta familia, de a avea un avocat”.

Patru zile mai târziu, „familia a primit informații că fiul lor a fost condamnat la moarte, fără a specifica care au fost acuzațiile sau când a avut loc procesul”.

Familia lui Soltani nu a fost informată despre modalitatea în care va avea loc execuția sa planificată, dar cea mai comună metodă de execuție este prin spânzurare, a declarat Hengaw pentru CBS News.

Sora lui Soltani este avocat și a apelat la toate căile legale disponibile pentru a-și apăra fratele, „dar autoritățile i-au spus că nu există niciun caz de revizuit și nu permitem acest lucru”, a spus Shekhi.

Activista a declarat pentru CBS News că familia a fost informată că li se va permite să aibă o ultimă întâlnire cu Soltani - o procedură rezervată în mod normal familiilor celor executați. Hengaw a spus că nu are nicio confirmare că întâlnirea a avut loc, dar o sursă apropiată familiei a declarat grupului că unele dintre rudele lui Soltani se îndreptau spre uriașa închisoare Ghezel Hesar, lângă Teheran, marți seară târziu. Nu au primit alte actualizări.

„Vedem ucideri în masă la o scară incredibilă în marile orașe precum Teheranul. Credem că guvernul iranian face toate astea pentru a inocula frica în oameni, să o folosească pentru a controla populația, pentru a nu mai permite alte proteste să aibă loc”, a subliniat Awyar Shekhi, de la Organizația Hengaw pentru Drepturile Omului, care a întărit că ea și echipa ei nu au mai văzut niciodată un caz care să treacă atât de repede prin toate procedurile.

Şeful puterii judiciare a promis procese „rapide” 

„Dacă vrem să facem o treabă, ar trebui să o facem acum. Dacă vrem să facem ceva, trebuie să o facem repede”, a declarat miercuri șeful sistemului judiciar iranian, Gholamhossein Mohseni-Ejei, într-un videoclip difuzat la televiziunea de stat, despre o discuție pe care a avut-o cu alți oficiali judiciari despre gestionarea cazurilor protestatarilor reținuți. „Dacă se întâmplă târziu, două luni, trei luni mai târziu, nu mai are același impact. Dacă vrem să facem ceva, trebuie să o facem repede.”

„Dacă cineva a incendiat o persoană sau dacă a decapitat-o înainte de a-i arde corpul, trebuie să ne facem treaba rapid”, a declarat acesta cu prilejul vizitei la o închisoare unde se află în detenţie persoane arestate în timpul manifestaţiilor calificate drept „revolte” de către autorităţi.

Potrivit agenţiilor de presă iraniene, el a petrecut cinci ore în această închisoare din Teheran pentru a analiza cazurile şi a spus că procesele ar trebui să fie „publice”.

Diplomația americană a atras atenția că , o primă execuţie este prevăzută pentru miercuri.

„Peste 10.600 de manifestanţi au fost arestaţi. Erfan Soltani, 26 de ani, a cărui execuţie a fost programată pentru 14 ianuarie, este unul dintre ei”, a declarat Departamentul de Stat american, într-un mesaj în limba farsi postat pe platforma X.

Amnesty International a cerut Iranului „să se abţină imediat de la orice execuţii, inclusiv de la cea a lui Erfan Soltani”.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
digi24.ro
image
Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării
stirileprotv.ro
image
Cele 3 categorii de pensionari din România care vor primi bani în plus la pensie, în 2026. Cine se încadrează
gandul.ro
image
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
mediafax.ro
image
Ministerele unde au fost cele mai multe concedieri în mandatul lui Bolojan. Instituțiile privilegiate care au făcut angajări în plină criză bugetară
fanatik.ro
image
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit în ajutorul Liei Savonea. Soț scăpat de pușcărie, afaceri cu Grindeanu, rude angajate în sistem
libertatea.ro
image
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
digi24.ro
image
Renata Zarazúa s-a dezbrăcat pentru a-și arăta pielea arsă. Avertisment dur pentru cei care merg la Australian Open
gsp.ro
image
ADIO, SUA! Lovitură de teatru, după deciziile administrației Trump
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a furat 100 de schelete dintr-un cimitir istoric. Ce au văzut polițiștii în casa lui: „Film de groază devenit realitate”
antena3.ro
image
Reacţia unei profesoare din Spania, după 3 ani petrecuţi la catedră în România: "Comunistă, comunistă"
observatornews.ro
image
Cine a fost Nicoleta Drăgușin, de fapt. Cu cine era căsătorită jurnalista de 46 de ani
cancan.ro
image
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
prosport.ro
image
Luminile mașinii în 2026: când primești amendă pentru faruri greșite sau reglate prost
playtech.ro
image
Dinamo are pe masă ofertă de 4 milioane de euro din Ucraina pentru Cătălin Cîrjan. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Uriaș! Gigi Becali a dezvăluit cât plătește impozit: ”În fiecare lună, pac la statul român”
digisport.ro
image
Grok intră puternic în zona militară. Pentagonul și Elon Musk anunță o alianță incredibilă
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
DOCUMENTUL austerităţii. Guvernul taie salariile, urmează concedieri masive, concursuri pe post şi indicatori de performanţă. Apare „lista ruşinii” şi se dublează alte impozite
romaniatv.net
image
Veste bună pentru pensionari! Casa de Pensii anunță cine sunt seniorii care primesc bani în plus în luna ianuarie
mediaflux.ro
image
Cătălin Măruță, după ce i-a fost închisă emisiunea de la PRO TV: „Ca Xabi Alonso la Real Madrid”
gsp.ro
image
Călin Donca l-a pocnit pe Cristian Boureanu la Survivor: „Dai în demnitatea mea, te-am plesnit” / „Vrei să dai în mine?” VIDEO
actualitate.net
image
De ce însoțitorii de zbor stau cu mâinile lipite de corp la decolare și aterizare
actualitate.net
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
click.ro
image
PRO TV a găsit deja înlocuitor pentru „La Măruță” după scoaterea emisiunii din grilă
click.ro
image
Cele trei zodii care primesc o veste neaștepată la finalul lunii. Viața acestor nativi va căpăta din nou culoare
click.ro
william kate gettyimages jpg
O înregistrare veche cu Kate Middleton a ieșit la iveală. Filmarea este explicită și oamenilor li se reconfirmă bănuielile
okmagazine.ro
Regina Sofia a Spaniei profimedia 0817253278 jpg
Palatul spaniol își pregătește hainele de doliu! S-a dat „alertă regală” la Madrid, Atena și New York
okmagazine.ro
Fran Drescher foto Profimedia jpg
O veste proastă nu vine niciodată singură! După viol, a urmat infertilitate și apoi cancer!
clickpentrufemei.ro
in 1879 un om de stiinta a ingropat mai mult sticle pline cu seminte la fiecare 20 de ani cate una este dezgropata si studiata 1034524 jpg
Experimentul care refuză să se termine: sticlele cu semințe îngropate în 1879 și mesajul lor peste secole
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente importante și nu vor mai irosi timpul
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă

OK! Magazine

image
O înregistrare veche cu Kate Middleton a ieșit la iveală. Filmarea este explicită și oamenilor li se reconfirmă bănuielile

Click! Pentru femei

image
S-a măritat cu un sărăntoc? Familia topmodelului Gisele Bündchen trage semnale de alarmă!

Click! Sănătate

image
Forma feselor poate dezvălui riscul de diabet