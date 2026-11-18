Un obiect de mici dimensiuni, care orbitează în jurul Soarelui, îi pune în dificultate pe astronomi. Numit 1998 KY26, corpul ceresc se deplasează într-un mod care nu poate fi explicat doar prin influența gravitației, iar natura sa continuă să stârnească dezbateri în comunitatea științifică.

1998 KY26 este un bolovan cosmic cu un diametru de aproximativ 11 metri Foto: XFox News US @FoxUSNews

Pe scurt, 1998 KY26 este un bolovan cosmic cu un diametru de aproximativ 11 metri, care se deplasează cu viteză prin spațiu. Însă traiectoria sa prezintă deviații inexplicabile, ceea ce a ridicat întrebări cu privire la natura obiectului: este o cometă, un asteroid sau un alt tip de corp ceresc?

Deocamdată, oamenii de știință exclud, în mare parte, ipotezele spectaculoase potrivit cărora ar fi o navă extraterestră sau o sondă sovietică pierdută în spațiu.

Descoperit în 1998 de astronomul Tom Gehrels, de la Universitatea din Arizona, obiectul a fost considerat inițial un asteroid. Ulterior, cercetătorii au observat că accelerațiile sale neobișnuite îl fac să se abată de la traiectoria prevăzută de legile mișcării planetare formulate de Johannes Kepler.

Abaterile sunt foarte mici, dar suficient de importante pentru a ridica semne de întrebare.

Ipoteza cometei întunecate, pusă sub semnul întrebării

Una dintre explicațiile luate în calcul a fost că 1998 KY26 ar putea fi o „cometă întunecată” – un corp ceresc care nu prezintă coada caracteristică unei comete obișnuite.

În mod normal, această coadă se formează atunci când gheața din interiorul unei comete se transformă în gaz sub acțiunea căldurii solare, antrenând particule de praf. Procesul, cunoscut sub numele de sublimare, ar putea explica accelerația neobișnuită a obiectului.

Un nou studiu publicat în revista științifică Icarus complică însă această ipoteză. Potrivit cercetătorilor, temperatura medie a suprafeței lui 1998 KY26 este de aproximativ minus 47 de grade Celsius, mult prea ridicată pentru a permite existența gheții în condițiile luate în calcul de autori.

„Dacă un obiect conține gheață, atunci este o cometă”, a explicat Darryl Z. Seligman, profesor asociat de fizică și astronomie la Universitatea de Stat din Michigan, unul dintre susținătorii ipotezei cometei întunecate.

În lipsa gheții, această explicație devine însă mult mai puțin probabilă.

„Suprafața lui KY26 este prea caldă”, a spus cercetătorul.

Seligman atrage atenția și asupra dificultăților pe care le întâmpină astronomii atunci când studiază obiectele apropiate de Pământ.

„Nu există foarte multe date despre obiectele aflate atât de aproape de Pământ. Sunt extrem de mici și greu de observat”, a explicat el.

Ipoteza unei sonde sovietice pierdute

O altă explicație a venit din partea astrofizicianului de la Harvard Avi Loeb, cunoscut pentru interesul său față de posibilitatea existenței vieții extraterestre.

Într-o intervenție pentru Fox News Digital, acesta a susținut că 1998 KY26 nu ar fi nici cometă, nici asteroid, ci sonda spațială sovietică Phobos 1.

Lansată în 1988, misiunea avea ca obiectiv explorarea planetei Marte, însă contactul cu aparatul a fost pierdut la aproximativ două luni după lansare.

Dacă ipoteza lui Loeb s-ar confirma, sonda ar fi orbitat în spațiu timp de decenii fără să fie identificată.

Astrofizicianul a avansat această posibilitate într-un studiu publicat online în luna mai a anului trecut, pe care l-a semnat împreună cu alți cercetători.

Ipoteza nu a fost însă susținută de oficialii NASA. Administratorul agenției spațiale americane, Jared Isaacman, a respins ideea că obiectul ar putea fi o navă spațială.

„Nu există nicio dovadă că ar fi altceva decât un asteroid”, a declarat acesta pentru Fox & Friends.

La rândul său, Bryce T. Bolin, cercetător la Eureka Scientific, care a studiat obiectul, consideră că ipoteza unei sonde sovietice nu este convingătoare.

„Există tot felul de resturi spațiale, dar acest obiect este mult prea greu și prea dens”, a explicat el, adăugând că densitatea lui 1998 KY26 este comparabilă cu cea a unei roci.

Lumina Soarelui ar putea explica accelerația

O posibilă explicație a comportamentului neobișnuit al obiectului a apărut în urma unui studiu publicat în 2025, care a arătat că diametrul său ar putea fi de aproximativ trei ori mai mic decât estimările anterioare.

„A fost un rezultat foarte important”, a spus Bolin, explicând că noua dimensiune a obiectului le-a permis cercetătorilor să reevalueze forțele care îi influențează deplasarea.

La aproximativ o lună după publicarea studiului, Davide Farnocchia, inginer de navigație la Laboratorul de Propulsie cu Reacție al NASA din Pasadena, California, și mai mulți colegi ai săi au propus o explicație diferită.

Potrivit acestora, accelerația ar putea fi provocată de radiația solară.

„Fotonii de lumină transportă impuls. Efectul fiecărui foton este foarte mic, dar numărul lor este enorm”, a explicat David Jewitt, directorul Institutului pentru Planete și Exoplanete de la Universitatea California din Los Angeles.

Presiunea exercitată de radiația solară poate deplasa obiecte de dimensiuni reduse, a adăugat el.

Fenomenul, cunoscut drept presiune a radiației solare, ar putea acționa împreună cu un alt mecanism, efectul Yarkovsky. Acesta descrie forța produsă atunci când un obiect absoarbe energia solară și apoi o eliberează sub formă de căldură.

Într-o declarație publicată duminică, NASA a confirmat că forțele generate de radiația solară influențează deplasarea lui 1998 KY26.

Misiunea japoneză care ar fi putut dezlega misterul

Agenția japoneză de explorare aerospațială spera să obțină răspunsuri direct de la obiectul misterios cu ajutorul sondei Hayabusa2.

Aparatul urma să ajungă la 1998 KY26 în 2031, însă autoritățile japoneze au anunțat luni că întâlnirea a fost anulată din cauza unor probleme la motor.

Sonda își va continua misiunea către un alt asteroid, 2015 BM510, la care este așteptată să ajungă în 2028 sau 2029.

Pentru moment, cercetătorii nu consideră că 1998 KY26 reprezintă un pericol pentru Pământ.

Darryl Seligman spune că obiectele care se apropie de planeta noastră sunt monitorizate atent de instituții precum Biroul NASA pentru Coordonarea Apărării Planetare.

„Sunt foarte buni în ceea ce fac. Nu avem motive de îngrijorare”, a declarat cercetătorul.

Deși explicația legată de radiația solară pare să ofere un răspuns la o parte dintre întrebări, 1998 KY26 rămâne un obiect dificil de studiat. Iar anularea misiunii japoneze înseamnă că astronomii vor trebui să aștepte noi observații pentru a înțelege pe deplin comportamentul său.