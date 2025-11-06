Barbara Jankavski, supranumită „Barbie umană”, a murit la 31 de ani în circumstanţe suspecte

Barbara Jankavski, cunoscută drept „Barbie umană” pentru transformările sale estetice extreme după ce a suferit numeroase operații, a fost găsită moartă într-o locuință din São Paulo, după o partidă de sex cu un avocat de 51 de ani.

Influencerița a murit la vârsta de 31 de ani. Tânăra, care avea o prezență puternică pe rețelele sociale, cu peste 55.000 de urmăritori pe Instagram și aproximativ 344.000 pe TikTok, a fost descoperită fără viață pe 2 noiembrie, într-o casă din São Paulo, Brazilia, după ce bărbatul care o angajase pentru o partidă de sex, de profesie avocat, a sunat la urgenţe, anunţând că aceasta nu mai respiră.

Conform unui raport al poliției analizat de CNN Brasil, avocatul public Renato Campos Pinto de Vitto, în vârstă de 51 de ani, a declarat că a angajat-o pe Jankavski pentru „servicii sexuale” în noaptea respectivă şi că, în timpul întâlnirii, ar fi consumat împreună droguri.

Potrivit relatării avocatului, în momentul în care a observat că Barbara Jankavski nu mai respira în somn, acesta a contactat Serviciul Mobil de Urgență din São Paulo (SAMU) și a urmat instrucțiunile operatorilor timp de aproximativ nouă minute, încercând manevre de resuscitare, până la sosirea echipajului medical.

„Personalul medical a declarat-o moartă la fața locului”, a spus de Vitto, conform aceleiași surse.

Raportul Poliției Militare din statul São Paulo menționează, de asemenea, că Barbara Jankavski a fost găsită îmbrăcată doar în lenjerie intimă, prezentând o rană în zona ochiului stâng și urme vizibile pe spate.

Deşi unele surse media au transmis că un prieten al influencerei a afirmat că rana facială ar fi fost cauzată de o căzătură anterioară, autoritățile au declarat că tratează moartea tinerei drept „suspectă” şi aşteaptă rezultatele autopsiei,inclusiv testele toxicologice, pentru a stabili cauza exactă a decesului.

Val de reacţii din partea fanilor săi

Potrivit aceleiaşi suse, Barbara Jankavski nu își mai actualizase conturile de social media de mai bine de o lună înainte de moarte, ultima sa postare datând din 1 octombrie şi fiind un videoclip realizat împreună cu influencerul Avós Da Razão.

De-a lungul timpului, ea a fost deschisă în privința operațiilor sale estetice, recunoscând că a trecut prin cel puțin 27 de proceduri care au costat peste 56.000 de dolari. Printre acestea s-au numărat liposucții la gât, abdomen și picioare, augmentări mamare și fesiere, liftinguri de sprâncene și nu mai puțin de cinci rinoplastii.

După aflarea veștii tragice, fanii au umplut secțiunile de comentarii cu mesaje de condoleanțe și regret.

„Nu pot să cred. Te-am iubit atât de mult. Odihnește-te în pace!”, a scris un admirator.

Altul a adăugat: „Sper că Dumnezeu te va primi cu brațele deschise. Nu pot să cred că ai plecat”.

Un alt comentariu emoționant spunea: „Ai trăit puțin din viața pe care o iubeai, iar asta ne consolează puțin” .

„Doamne, ce trist, îmi plăcea foarte mult conținutul ei. Odihnește-te în pace!”, a transmis un alt fan.

Tragedia vine la scurt timp după o altă moarte controversată din lumea influencerilor: modelul OnlyFans și creatoarea taiwaneză de conținut Iris Hsieh, cunoscută drept „Nurse Goddess” („Zeița Asistentei Medicale”), a fost găsită decedată luna trecută într-o cadă de baie, într-un hotel din Kuala Lumpur.

După ce iniţial decesul a fost catalogat ca „moarte subită”, ancheta autorităților malaysiene a scos la iveală faptul că a fost vorba despre o crimă, iar cercetările au fost reluate. Iris Hsieh, în vârstă de 31 de ani, fostă studentă la medicină, era urmărită de peste două milioane de persoane și câștiga aproximativ 40.000 de dolari pe lună din conținutul publicat online.