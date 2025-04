Experiențele de vacanță pe care turiștii le vor „regreta până la moarte”: „Am privit elefantul în ochi și nu m-am simțit niciodată mai vinovat”

Vacanțele sunt menite să fie de neuitat. Dar, din păcate, unii turiști pleacă din călătoria lor cu amintiri pe care ar prefera să nu și le amintească.

Călătorii au împărtășit în mediul online activitățile pe care regretă că le-au făcut în vacanță.

„Când am fost în Bali, am vizitat Templul Maimuțelor. A fost una dintre cele mai recomandate activități pentru turiștii de acolo. Am ajuns cumva să fiu de acord să o includ în itinerariul meu, chiar dacă mi-e frică de moarte de maimuțe și de tendința lor de a deveni agresive. Am fost neliniștită tot timpul, temându-mă că ar putea sări pe mine sau să mă atace”, a spus turistul, potrivit dailymail.

În mod surprinzător, multe dintre cele mai rele experiențe au implicat, din păcate, întâlniri neplăcute cu animalele.

„Am vizitat Templul Tigrului din Kanhanaburi, Thailanda. Am regretat că am mers aproape imediat. Am ajuns acolo și tigrii erau foarte evident <drogați>. Știu că templul a negat orice acuzație de drogare a animalelor, dar modul în care acei tigri dormeau în timp ce erau maltratați și pozau pentru fotografii nu era natural”, a povestit un alt călător.

Un alt turist spune că va „regreta” experiența călăritului pe elefant în India „până când va muri”. „Colegii mei de călătorie mi-au spus că trebuie să fac asta. Am privit elefantul în ochi și nu m-am simțit niciodată mai vinovat”, spune el.

„Nu mi s-a părut că i-au tratat bine, iar elefanții au trebuit să fie convinși să meargă. Nu am mai făcut niciodată turism cu animale”, a adăugat el.

Turișitii regretă plimbarea cu gondola și croazierele

Nu toată lumea a avut, însă, o experiență neplăcută cu un animal. Un călător regretă că a vizitat Times Square din New York în noaptea de Anul Nou, explicând că „abia se putea mișca” din cauza aglomerației.

„A trebuit să ajung acolo la prânz pentru a obține un loc bun. Am stat acolo toată ziua. După câteva ore abia te mai poți mișca, darămite să mergi la baie sau să iei mâncare”, spune călătorul.

Un alt internaut dezvăluie că a plătit 90 euro pentru o plimbare de 25 de minute cu gondola, care nu a fost „deloc relaxantă”. El sugerează să le lăsați de pe lista de dorințe.

Un alt turist merge chiar atât de departe încât spune că regretă întreaga sa experiență de vacanță.

„Fosta mea soție a vrut mereu să mergem într-o croazieră, dar eu am fost reticent. Vaporul a fost frumos, mâncarea și băuturile au fost grozave. Totuși, m-am simțit ca și cum aș fi fost prins într-un mall timp de o săptămână”, a spus bărbatul.

Un alt utilizator adaugă: „Fostul meu m-a convins să merg pe o croazieră și nu am putut să trec peste faptul că au încercat în mod constant să ne vândă lucruri pe tot parcursul călătoriei - bijuterii, artă, parfum, alte croaziere, alte vacanțe”.