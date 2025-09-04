search
O femeie a descoperit la spital că avea sute de fire de aur în articulații. Care este explicația

O femeie de 65 de ani din Coreea de Sud a ajuns la spital acuzând dureri severe la nivelul genunchilor, iar o radiografie a arătat sute de fire de aur ascunse în articulațiile ei.

Femeia a descoperit că avea fire de aur în articulații FOTO Arhivă
Femeia a descoperit că avea fire de aur în articulații FOTO Arhivă

Pacienta avea deja un diagnostic de osteoartrită la genunchi — o afecțiune degenerativă care provoacă durere și rigiditate. Ea fusese tratată anterior cu analgezice și antiinflamatoare nesteroidiene, iar ulterior primise și injecții cu steroizi direct în genunchi, însă durerea a persistat, scrie Live Action.

Pentru că medicamentele îi provocau dureri abdominale puternice, femeia a renunțat complet la ele. În loc, a decis să apeleze la tratamente alternative și a început ședințe regulate de acupunctură, inițial o dată pe săptămână, apoi chiar de mai multe ori pe săptămână atunci când durerile se accentuau.

Ulterior, a mers din nou la spital, acuzând dureri intense la genunchi. Radiografiile genunchiului stâng au arătat că tibia, în partea interioară a articulației, se îngroșase și se întărise. De asemenea, medicii au observat prezența unor excrescențe osoase (pinteni) pe partea interioară a tibiei și a femurului, în zona articulației.

Pe radiografii se mai vedeau și sute de puncte luminoase în jurul articulației genunchiului, care s-au dovedit a fi fire subțiri de aur.

Care este explicația

Medicii au aflat că acestea fuseseră introduse în cadrul ședințelor de acupunctură. Firele scurte și sterile de aur au fost lăsate intenționat în țesut pentru a oferi stimulare constantă.

Nu s-a precizat dacă firele au fost îndepărtate, însă, în cazuri anterioare, acestea au fost lăsate pe loc. Totuși, această practică nu este lipsită de riscuri, deoarece în trecut a dus la formarea de chisturi.

Acupunctura cu fire de aur este des utilizată în Asia pentru tratarea osteoartritei și poliartritei reumatoide, au notat medicii în raportul lor. Cu toate acestea, nu există dovezi științifice că ar funcționa, iar unele cazuri arată chiar că poate agrava indirect artrita, prin faptul că pacienții întârzie să primească tratamentul medical adecvat.

Mai mult, firele pot migra în organism, iar fragmentele pot afecta țesuturile din jur. De exemplu, la o femeie de 75 de ani din Coreea de Sud, firele de aur introduse în spate au ajuns, pe parcursul a zece ani, până la piciorul drept, provocând celulită — o infecție profundă a pielii.

În cazul femeii cu osteoartrită la genunchi, medicii au remarcat și că firele de aur pot îngreuna interpretarea radiografiilor.

Alți specialiști avertizează că prezența lor în corp face imposibilă efectuarea unui RMN, existând riscul ca metalul să se deplaseze și să afecteze o arteră.

Prin urmare, medicii atrag atenția că personalul medical ar trebui să fie conștient de riscurile asociate cu acupunctura cu fire de aur. Totuși, faptul că acestea sunt ușor de identificat la radiografie permite monitorizarea poziției lor de-a lungul timpului, dacă este necesar.

În lume

