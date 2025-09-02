Pasagerii unui avion, obligați să își facă nevoile în sticle după ce toate toaletele s-au defectat: „O femeie a făcut pe ea”

Pasagerii au fost nevoiți să își facă nevoile în sticle cu apă la bordul unui zbor Virgin Australia spre Brisbane, după ce toaletele avionului s-au defectat în timp ce avionul se afla în aer.

Zborul VA50 a decolat joi, 26 august, din Denpasar, Bali, pentru o călătorie de aproape șase ore către Brisbane, cu una dintre toalete deja nefuncțională. După decolare, alte două toalete s-au stricat. Pasagerii se aflau într-un Boeing 737 Max 8, care are de obicei doar trei toalete: una în față și două în spate, potrivit The Independent.

Astfel, în ultima oră și 40 de minute a zborului, toate toaletele au devenit imposibil de utilizat.

„O femeie în vârstă nu a mai putut rezista și a suferit umilința de a se uda pe ea însăși în public”, a declarat un pasager. „La jumătatea zborului, toate toaletele s-au defectat.”

Pasagerul a spus că, în cele din urmă, „membrii echipajului ne-au informat că va trebui să ne facem nevoile în sticle sau peste ce era deja în toaletă”.

O toaletă a început chiar să refuleze pe podea, umplând avionul cu un miros respingător, a relatat presa australiană. Virgin Australia a confirmat că toaletele au avut probleme pe durata zborului, dar nu a comentat situația pasagerilor care au fost nevoiți să folosească sticle.

„Un zbor Virgin Australia de joi seara, de la Denpasar la Brisbane, a întâmpinat o problemă în timpul cursei care a afectat funcționarea toaletelor”, a declarat un purtător de cuvânt pentru The Independent. „Ne cerem scuze sincer pasagerilor noștri și le mulțumim membrilor echipajului pentru gestionarea unei situații dificile la bord”, au adăugat aceștia.

Nu este clar ce a cauzat defectarea toaletelor, dar Virgin Australia a precizat că acest lucru este investigat. Deși zborul Virgin Australia a ajuns la destinație la timp, toaletele pot fi adesea cauza întârzierilor sau anulărilor pe alte curse.

În martie anul acesta, un zbor Air India de la Chicago la Delhi a fost nevoit să se întoarcă după ce opt din cele 12 toalete ale avionului s-au înfundat. O anchetă a stabilit ulterior că toaletele fuseseră blocate de pungi de plastic, cârpe și articole de îmbrăcăminte care fuseseră aruncate și rămăseseră blocate în instalație, a precizat compania aeriană.

Din cauza restricțiilor privind operațiunile de noapte pe majoritatea aeroporturilor europene, avionul a decis să revină la Chicago. Aeronava se afla aproape de Groenlanda când a schimbat cursul, ceea ce a însemnat că pasagerii au suportat un zbor de aproape 10 ore, doar pentru a ateriza înapoi de unde plecaseră.