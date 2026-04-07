Noul liderul suprem al Iranului, în stare gravă? Mojtaba Khamenei ar fi inconștient în orașul sfânt Qom, susțin serviciile secrete americane și israeliene

Noul Lider Suprem al Iranului se află în „stare de inconștiență” în orașul sfânt și este incapabil să conducă țara devastată de război, potrivit unui raport al serviciilor de informații, citat de Daily Mail.

O evaluare care se pare că se bazează pe informații americane și israeliene arată că Mojtaba Khamenei este internat pentru o afecțiune medicală „gravă” în orașul religios Qom.

Khamenei, în vârstă de 56 de ani, nu a mai fost văzut în public de când a preluat funcția de lider suprem de la tatăl său, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost asasinat în prima zi a războiului.

Regimul a raportat anterior că acesta a suferit o leziune „minoră” la picior în atacul care i-a ucis tatăl – precum și pe mama, soția și unul dintre fiii săi – dar nu a explicat niciodată absența sa.

Însă noua notă diplomatică, transmisă aliaților din Golf și văzută de The Times, sugerează că starea lui este mult mai gravă decât se credea anterior.

În notă se menționează: „Mojtaba Khamenei este internat la Qom într-o stare gravă, fiind incapabil să participe la luarea oricărei decizii de către regim.”

Nu este clar dacă liderul iranian se află în stare de inconștiență încă din prima zi a conflictului sau dacă starea sa s-a agravat ulterior, în urma altor complicații. Cert este că aceasta este prima confirmare privind locația sa, de la instalarea în funcție, deși serviciile de informații occidentale ar fi deținut aceste date de mai mult timp.

În același timp, Qom ar găzdui și trupul neînsuflețit al fostului lider suprem, Ali Khamenei, care este pregătit pentru înmormântare. Potrivit aceluiași memorandum, în oraș se lucrează la construirea unui mausoleu de mari dimensiuni, cu spațiu pentru mai multe morminte — indiciu că și alți membri ai familiei ar putea fi înhumați acolo.

Funeraliile de stat pentru fostul lider au fost amânate, oficial din cauza „anticipării unei participări fără precedent”, o explicație care nu a convins însă pe deplin observatorii internaționali.

De la preluarea puterii, doar două declarații i-au fost atribuite lui Mojtaba Khamenei, ambele fiind citite de prezentatori la televiziunea de stat. Mai mult, o înregistrare video difuzată recent, care pretindea că îl arată analizând o hartă militară într-o cameră de război, s-a dovedit a fi generată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Grupările de opoziție susțin de mai mult timp că liderul iranian s-ar afla în comă, iar până în prezent nu au apărut dovezi clare care să infirme această ipoteză.

Pe fondul acestor incertitudini, președintele american Donald Trump a declarat că negociază cu reprezentanți ai Iranului, precizând însă că discuțiile nu îl implică pe liderul suprem.

Informații apărute anterior indicau că Mojtaba Khamenei ar fi scăpat ca prin minune din atacul asupra complexului familial din Teheran, ieșind în curte chiar înainte de impactul rachetei. Potrivit unei înregistrări audio scurse în presă, oficiali ai regimului ar fi relatat că acesta a fost rănit la picior în acele momente.

„A fost voia lui Dumnezeu ca Mojtaba să iasă în curte pentru o clipă. Era afară și urca înapoi când clădirea a fost lovită. Soția sa a murit pe loc”, ar fi declarat un oficial de rang înalt în fața clericilor și comandanților Gărzii Revoluționare.

În lipsa unor apariții publice reale și a unor dovezi clare privind starea sa, misterul din jurul liderului suprem al Iranului continuă să alimenteze tensiunile și speculațiile pe scena internațională.