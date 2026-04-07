search
Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Asasinarea liderilor inamici – armă legitimă sau linie roșie? O veche dilemă readusă în prim-plan

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Ideea eliminării liderilor adversari nu este nouă, dar revine în centrul dezbaterii internaționale, într-un context geopolitic tensionat în care administrația lui Donald Trump pare dispusă să împingă limitele acceptate până de curând.

Liderul suprem al Iranului, ucis într-un bombardament americano-israelian/FOTO:Profimedia

O anecdotă, neconfirmată, evocată de Financial Times, ilustrează această dilemă veche de secole. Se spune că, în timpul bătăliei de la Waterloo, un soldat britanic i-ar fi transmis ducelui de Wellington că trupele îl aveau în vizor pe Napoleon și așteptau ordinul de a trage. Răspunsul ar fi fost un refuz categoric: uciderea comandantului inamic ar fi fost nedemnă și ar fi umbrit orice victorie.

Astăzi, însă, regulile par mai puțin clare. Această poveste ilustrează o întrebare veche de secole, recent readusă la iveală de politicile lui Donald Trump: este o „decapitare” - termenul folosit pentru asasinarea țintită și intenționată a liderului unui alt stat - o tactică legitimă de război sau de politică externă? Spre deosebire de eliminarea ayatollahului iranian Ali Khamenei , operațiunea americană de capturare a președintelui venezuelean Nicolás Maduro din ianuarie nu se încadrează în această categorie, deoarece acesta nu a fost ucis, dar a șocat totuși lumea într-un mod similar, contribuind la dezbaterea în curs pe această temă.

În paralel, eliminarea unor figuri-cheie din structuri militare sau politice a devenit tot mai frecventă, notează slate.fr.

Liderii – combatanți sau civili?

Din punct de vedere juridic, problema este una complexă. În timp de pace, liderii beneficiază de imunitate diplomatică. În război, însă, se aplică regulile conflictelor armate.

Cheia interpretării este statutul liderului: este acesta un civil sau un combatant? Unii experți, precum diplomatul american Philip Zelikow, susțin că liderii pot fi considerați combatanți, ceea ce i-ar transforma în ținte legitime din punct de vedere legal.

Totuși, chiar dacă legea ar permite astfel de acțiuni, există o dimensiune politică și morală care nu poate fi ignorată. Mult timp, a existat un consens tacit potrivit căruia eliminarea liderilor adversari reprezintă o linie roșie, deoarece ar deschide calea unor represalii similare.

Profesorul Lawrence Freedman, specialist în studii de război, subliniază că această regulă nescrisă a fost menținută tocmai din considerente de interes reciproc: dacă un lider devine o țintă legitimă, atunci toți liderii devin vulnerabili.

De la operațiuni secrete la spectacol public

Potrivit analistului Luca Trenta, evoluția acestor practici poate fi împărțită în trei etape. Inițial, până la finalul secolului XX, astfel de operațiuni erau rare și desfășurate în secret, cu negarea oficială a implicării statelor.

Însă, în urma publicării unui raport CIA condamnabil pe această temă , interdicția asasinatelor a fost adoptată prin decret prezidențial, mai întâi sub președinția lui Gerald Ford, apoi prin decrete succesive - dintre care unul, semnat de Ronald Reagan, este încă în vigoare.

În perioada administrației Ronald Reagan, discursul s-a schimbat: acțiunile nu mai erau complet negate, dar erau justificate prin argumente legale, precum autoapărarea.

Apoi a urmat a treia fază, care a început cu asasinarea comandantului iranian Qassem Soleimani în 2020 de către prima administrație Trump. Tot respectul pentru dreptul internațional a fost atunci abandonat, spune Luca Trenta. Secretul a fost scos din uz: aceste asasinate politice sunt acum folosite ca vaste campanii de relații publice. „Aceste asasinate țintite sunt puse la mare spectacol ”, rezumă expertul.

Această a treia fază ar putea fi văzută ca sfârșitul ipocriziei, întrucât totul este acum la vedere. Dar lumea are și multe de pierdut, în special în ceea ce privește problema interesului reciproc: dacă un lider este vizat, atunci toți liderii pot fi. Din motive similare cu cele care justifică alte forme de protecție diplomatică acordată șefilor de stat, raționamentul a fost întotdeauna că reciprocitatea este cea mai bună pentru toată lumea.

O strategie eficientă?

Rămâne însă întrebarea esențială: funcționează aceste „lovituri de decapitare”?

Experții sunt sceptici. Philip Zelikow consideră că rezultatele obținute de Statele Unite în astfel de operațiuni sunt limitate. Lawrence Freedman atrage atenția că înlocuitorii liderilor eliminați pot fi la fel de problematici sau chiar mai radicali.

În unele cazuri, eliminarea unui lider popular poate avea efectul invers celui dorit, mobilizând susținătorii și amplificând conflictul.

„Dacă această strategie nu a dat rezultate convingătoare până acum, de ce este folosită în continuare?”, se întreabă Luca Trenta. Răspunsul, sugerează el, ține de logica mai largă a politicii de putere, unde eficiența nu este întotdeauna criteriul decisiv.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ideea inedită a unei tinere din România: mini-bibliotecă într-un tren, fără niciun cost. Ruta pe care călătorii au parte de o experiență culturală
image
Horoscop marți, 7 aprilie. Berbecii au succes pe toate planurile, Racii află secrete, iar Leii introduc alimente noi în dieta lor

OK! Magazine

image
Feblețea ei. Kate a făcut ieri, la slujba de Paște, un gest înduioșător la adresa unuia dintre copiii ei. Nici Regele n-a rezistat tentației

Click! Pentru femei

image
Imaginea fericirii. Jennifer Aniston pare că și-a găsit sufletul pereche, după atâtea eșecuri amoroase

Click! Sănătate

image
Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!