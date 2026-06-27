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Noi imagini cu atacul Iranului asupra bazei navale americane din Bahrain. Distrugeri majore și o reevaluare strategică la Washington

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Război în Orientul Mijlociu
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Noi imagini din satelit analizate de publicația Wall Street Journal arată pentru prima dată amploarea pagubelor provocate de atacurile iraniene asupra bazei Navale Support Activity (NSA) Bahrain, centrul operațiunilor navale ale SUA în Orientul Mijlociu.

Baza a fost vizată în repetate rânduri între sfârșitul lunii februarie și iunie, într-o campanie de atacuri cu rachete și drone care a reușit să lovească mai multe obiective sensibile.

Analiza imaginilor, coroborată cu filmări apărute pe rețelele sociale și cu mărturii ale unor militari americani, indică distrugeri extinse la sediul de comandă și la cel puțin o duzină de clădiri din incintă. Două terminale de comunicații prin satelit au fost, de asemenea, grav avariate. Până acum, Pentagonul nu a făcut publice detalii despre amploarea daunelor.

Atacurile asupra NSA Bahrain marchează una dintre cele mai serioase lovituri date infrastructurii militare americane din regiune în ultimii ani și au determinat Washingtonul să reevalueze modul în care își protejează bazele din Golf.

Potrivit surselor citate de WSJ, o parte dintre proiectilele iraniene au fost interceptate, însă cele care au trecut de apărarea antiaeriană au provocat pagube semnificative, punând presiune pe capacitatea operațională a bazei.

Baza din Bahrain găzduiește Flota a 5‑a a SUA și reprezintă un nod strategic pentru operațiunile navale americane în Marea Roșie, Golful Persic și Oceanul Indian.

Impactul atacurilor iraniene, minimizat de Washington. Evaluările indică însă pagube majore 

Armata americană susține că atacurile iraniene asupra bazei navale NSA Bahrain nu au provocat victime și nu au afectat semnificativ operațiunile militare, însă majoritatea personalului a fost evacuat preventiv. Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Central, Tim Hawkins, a declarat că Iranul a lansat peste 8.000 de rachete și drone împotriva forțelor americane din Orientul Mijlociu, în timp ce SUA au lovit peste 13.500 de ținte iraniene, provocând pagube considerabil mai mari decât cele suferite.

Atacul iranian a provocat pagube majore. FOTO captură Wall Street Journal
Atacul iranian a provocat pagube majore. FOTO captură Wall Street Journal

Analizele independente arată însă că baza navală din Bahrain a fost lovită în puncte critice. Sediul de comandă, cel puțin zece clădiri și două terminale de comunicații prin satelit au fost avariate sau distruse. Terminalele AN/GSC‑52B, esențiale pentru comunicații în timp real, valorează aproximativ 20 de milioane de dolari fiecare.

Potrivit Wall Street Journal, Pentagonul a încercat să limiteze accesul public la imaginile din satelit care arată amploarea distrugerilor, complicând evaluarea exactă a pagubelor. Întrebat în Congres despre costurile atacurilor, secretarul apărării Pete Hegseth a evitat o cifră exactă, replicând: „Care este costul obținerii unei arme nucleare de către Iran?”

Explozii în Bahrain și Abu Dhabi. SUA folosesc baze militare britanice împotriva Iranului: Trump amenință cu „lovituri foarte dure”

Un oficial al Pentagonului a vorbit recent despre 29 de miliarde de dolari cheltuiți în războiul cu Iranul, fără a include pagubele asupra bazelor. Un raport al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) ridică nota totală la aproximativ 40 de miliarde de dolari, dintre care între 2,2 și 5,1 miliarde reprezintă daunele provocate de atacurile iraniene. Doar pagubele din NSA Bahrain sunt estimate de WSJ la circa 400 de milioane de dolari.

Atacurile au scos la iveală vulnerabilitățile unei baze construite înainte ca Iranul să dispună de rachete de mare precizie și drone avansate. Printre clădirile afectate se numără o parte din sediul Flotei a 5‑a, centrul de antrenament al Forțelor de Securitate Navală, depozite logistice, infrastructura portuară, sala de mese și barăcile pentru sute de militari. A fost lovit și un depozit folosit de Grupul Operativ 59, unitatea specializată în drone și sisteme AI a marinei americane.

Statele Unite analizează o reorganizare amplă a prezenței americane în Golf

În fața acestor vulnerabilități, armata SUA analizează o reorganizare amplă a prezenței sale în Golf. Printre opțiuni se numără modificarea bazei din Bahrain, reducerea contingentelor din Kuweit și Arabia Saudită și relocarea unor instalații la vest de Golful Persic, unde ar fi mai greu de lovit. O parte dintre clădirile distruse ar putea să nu mai fie reconstruite, iar centrele de comandă ar putea fi mutate în subteran. De asemenea, Washingtonul ia în calcul dispersarea capacităților militare în mai multe locații din regiune și chiar mutarea unor facilități în Israel, de unde au decolat zeci de avioane americane în timpul conflictului.

Un punct vulnerabil

Singura bază americană din Orientul Mijlociu, unde locuiau și familiile militarilor, funcționa ca un mic oraș, cu școală, restaurante, magazine și facilități recreative. Atacurile iraniene au transformat însă această infrastructură într-un punct vulnerabil, iar deciziile pe care SUA le vor lua acum vor influența prezența militară americană în regiune pentru o generație.

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