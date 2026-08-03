Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 3 august, că cere Guvernului să negocieze la Bruxelles amânarea termenului de închidere a centralelor electrice pe cărbune și avertizează că România riscă oprirea Reactorului 2 de la Cernavodă.

Sorin Grindeanu susține că există riscul opririi Reactorului 2 de la Cernavodă și propune repornirea a două grupuri energetice pe cărbune de la Turceni și Rovinari pentru a compensa pierderea de producție.

„În această situație de criză există riscul să închidem, în continuare, Reactorul 2 de la Cernavodă, cu o capacitate de aproximativ 700 de megawați.

Una dintre cele mai simple soluții ar fi repornirea, repet, repornirea a încă două grupuri la Turceni și la Rovinari. Fiecare dintre aceste grupuri are o putere de aproximativ 330 de megawați, iar împreună ar suplini cei aproximativ 700 de megawați care ar ieși din Sistemul Energetic Național. De aceea, cred că această variantă ar trebui luată în calcul”, a transmis acesta în cadrul unei conferințe susținută la Parlament.

De aceea, președintele PSD transmite că a solicitat convocarea de urgență, la Senat, a Biroului Permanent pentru introducerea în sesiunea extraordinară a unui proiect de lege „prin care România să nu mai închidă nicio capacitate de producție a energiei până când nu pune nimic în loc.”

„Cer public prim-ministrului demis, Ilie Bolojan, să meargă urgent la Bruxelles și să negocieze amânarea termenului de 31 august pentru oprirea centralelor electrice pe bază de cărbune.

Deci, noi le punem la Senat, astăzi, acest proiect de lege care spune ceva simplu: nu mai oprim niciun fel de capacitate dacă nu se pune ceva în loc. Nu poți lăsa România fără și mai mult curent. Nu putem doar să importăm și să umflăm buzunarele unora.

Orice lipsă de acțiune din acest punct de vedere înseamnă complicitate la distrugerea cu premeditare a României. Suntem deja în recesiune și economia nu-și poate permite să închidă capacități de producție și să țină pe loc marii consumatori, industria.”

Grindeanu susține că România ar trebui să redeschidă capacitățile energetice aflate în conservare, afirmând că acest lucru este posibil și că a discutat deja cu reprezentanți din Valea Jiului, Gorj și Hunedoara.

Critici la adresa proiectul privind strategia pentru conservarea biodiversității

Totodată, el critică proiectul privind strategia pentru conservarea biodiversității, despre care spune că ar avea un impact semnificativ pe termen lung și că a fost promovat într-un moment nepotrivit, în plină criză energetică.

„În plină criză energetică, Ministerul Mediului a venit, din punctul nostru de vedere, pe ultima sută de metri, cu o strategie care valorează cam un miliard de euro în PNRR. A lansat-o în transparență, nu cred eu, într-un moment foarte potrivit, atunci când atenția tuturor era îndreptată spre rezolvarea altor probleme urgente.

De aceea, aș spune următorul lucru, plecând de la declarațiile făcute de cei responsabili: am văzut următoarea chestiune spusă, și anume faptul că cei de la Bruxelles nu vor accepta ca jalon îndeplinit decât forma aceasta, pregătită de ei și trimisă la Senat.

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Chiar cu ONG-urile de mediu, ONG-uri care au oferit în trecut, din bani publici, consultanță pentru protejarea păsărilor, așa cum am văzut și la dumneavoastră.”

Președintele PSD susține că strategia pentru conservarea biodiversității ridică probleme privind siguranța energetică a României și acuză USR că a blocat la Curtea Constituțională finalizarea a șapte hidrocentrale strategice.

Totodată, Grindeanu a făcut referire la proiectul de amenajare a brațului Bala al Dunării, despre care ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că este blocat din 2024.

„Ce se întâmplă cu siguranța energetică a României? Suntem în plin colaps energetic în acest moment, iar USR, și nu mă feresc să spun, USR, a blocat la CCR finalizarea a șapte hidrocentrale strategice, așa cum bine știți.

Mai mult, această strategie, care ar trebui să fie adoptată, va compromite total și actualele capacități de producție a energiei, de exemplu unitățile de la Cernavodă, a căror rezolvare ar fi trebuit să intre în linie dreaptă din 2024, când eu eram ministru al Transporturilor.

Și am să vă dau o explicație din acest punct de vedere. Acum doi ani a fost aprobată, deci atunci când eram ministru, în 2024, hotărârea de Guvern prin care erau validați indicatorii tehnico-economici necesari fazelor de proiectare și execuție pentru amenajarea brațului Bala al Dunării.

Deci, acum doi ani a fost aprobată hotărârea de Guvern. Demersul a fost blocat chiar la Comisia Europeană. De cine? De ONG-urile de mediu, care, nici mai mult, nici mai puțin, au cerut reluarea studiului de fezabilitate. Adică am pierdut, așa cum vedem cu toții și astăzi. De fapt, vedem efectele acestor blocaje. Asta a fost prima problemă. A doua, tot din perspectiva, dacă îmi permiteți, cea de fost ministru al Transporturilor. Cum vom face noi, după această aprobare, noi kilometri de autostradă prin arii protejate?”.

Grindeanu a pus sub semnul întrebării efectele noii strategii privind biodiversitatea, întrebând dacă aceasta va mai permite realizarea unor proiecte de infrastructură.

El a susținut că declararea unor noi arii protejate poate bloca investițiile aflate deja în derulare, inclusiv proiecte de autostrăzi.

„Aici v-aș da un exemplu de care se lovesc toți românii: cele două secțiuni montane de pe Sibiu–Pitești, secțiunea 2 și secțiunea 3, cele mai dificile. După atâția ani, se poate lucra în acest moment pe maximum 45% din șantiere, din cauza absenței acordului revizuit de mediu.”

„PSD va vota această strategie atât timp cât este una bună pentru români”

Acesta a transmis că „PSD va vota această strategie atât timp cât este una bună pentru români, pentru economie și, evident, trebuie să îndeplinească și cerințele de mediu.”

„Trebuie să punem în balanță toate aceste lucruri, nu să inventăm noi piedici astfel încât să blocăm șantiere, să blocăm construcția de hidrocentrale și toate celelalte lucruri amintite de mine.

Lucrurile pe care le-am spus până acum reprezintă, până la urmă, un motiv să avem un nou Guvern, ca să putem dezvolta România.

Eu voi convoca, și mai spun o dată, voi convoca Parlamentul de câte ori este nevoie, în această perioadă, în sesiunea extraordinară, astfel încât tot ceea ce ar reprezenta o urgență pentru români să poată fi aprobat în Parlament”.