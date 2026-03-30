Imagini cu un avion radar al SUA distrus într-un atac în Arabia Saudită. Zelenski: Sateliții ruși au fotografiat baza

Un avion american de comandă și control a fost distrus la o bază aeriană din Arabia Saudită. Potrivit imaginilor distribuite pe rețelele sociale, este vorba despre o aeronavă E-3 Sentry.

BBC a confirmat că fotografiile au fost realizate la baza aeriană Prince Sultan, aflată la aproximativ 100 km sud-est de capitala saudită Riyadh. Elemente vizibile în imagini, inclusiv piloni, unități de depozitare și marcaje de pe suprafețele pavate, corespund imaginilor din satelit.

Comandamentul Central al SUA nu a comentat incidentul, în timp ce un oficial american a declarat că 12 militari au fost răniți într-un atac iranian asupra bazei, iar alte aeronave au fost avariate.

Presa iraniană susține că o dronă Shahed a lovit avionul AWCS E-3, însă imaginile satelitare și datele de zbor confirmă doar prezența aeronavei în zonă, fără a stabili clar dacă este aceeași afectată. Atacul iranian asupra bazei saudite a fost unul de amploare, utilizând o combinație de drone kamikaze și rachete balistice.

Zelenski: Rusia a fotografiat baza

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski sugerează că precizia atacului nu a fost întâmplătoare, ci rezultatul unui „intelligence” rusesc de înaltă rezoluție.

„Cred că este în interesul Rusiei să îi ajute pe iranieni. Și nu cred, știu că împărtășesc informații. Îi ajută pe iranieni? Desigur. În ce proporție? Sută la sută. Știm că dacă fac imagini o dată, se pregătesc. Dacă fac imagini a doua oară, este ca o simulare. A treia oară înseamnă că în una sau două zile vor ataca”, a spus Zelenski citând un raport conform căruia sateliții ruși au fotografiat baza aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită pe 20, 23 și 25 martie.

O imagine din satelit realizată vineri pare să arate un incendiu pe platforma bazei aeriene, la aproximativ 1.600 m est de aeronava E-3. Nu este clar dacă acesta face parte din același atac în care avionul din imagini a fost avariat.

Boeing E-3 AWACS — acronimul vine de la Airborne Warning and Control System — este bazat pe avionul de linie Boeing 707 și are un disc radar rotativ distinctiv montat în partea din spate a fuselajului.

Acest radar îi permite să detecteze și să urmărească ținte potențiale la distanțe mari, oferind avertizare timpurie în timpul operațiunilor de luptă.

Aeronava oferă „informații pentru comandanții operațiunilor aeriene, pentru a obține și menține controlul asupra bătăliei aeriene”, potrivit site-ului Forțelor Aeriene ale SUA.

Primele astfel de aeronave au intrat în serviciu în 1977, iar E-3 ar urma să rămână operațional în cadrul Forțelor Aeriene ale SUA până în 2035.