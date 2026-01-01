Cum se va schimba călătoria cu avionul în 2026

După un an plin de surprize și turbulențe, industria aeriană speră ca 2026 să aducă ceva rar: o perioadă de relativă liniște. Dacă acest lucru se va întâmpla rămâne de văzut, însă chiar și într-un an mai calm, călătorii se pot aștepta la schimbări semnificative: de la upgrade-uri premium promise de mult timp care încep să fie disponibile la scară largă, la aeroporturi mai plăcute și confortabile, și până la consolidarea continuă a companiilor aeriene care va remodela piața.

La acestea se adaugă schimbările geopolitice și creșterea costului vieții, care presează bugetele de călătorie la nivel global, conturând un 2026 departe de a fi plictisitor, relatează CNN.

„Premiumizarea” în plină expansiune

„Experiența premium — lucruri precum produsele din cabină, saloanele de lux din aeroporturi și rutele mai directe — este cea mai bună din ultimele decenii”, a scris site-ul de oferte de călătorie Going în previziunile sale pentru 2026.

De la American Airlines la JetBlue, Southwest Airlines și Swiss Air, produsele premium promise de mult timp — de la saloane la scaune — vor deveni disponibile pe scară largă, în loc să fie limitate la câteva aeronave. Aceste investiții vor oferi călătorilor dispuși să plătească – sau să răscumpere puncte – locuri mai elegante și mai confortabile în partea din față a avionului.

Directorul financiar al American Airlines, Devon May, a descris luna decembrie 2026 ca fiind un an de „execuție” pentru inițiativele dezvăluite cu ani în urmă. Transportatorul a introdus noile sale scaune Flagship business și premium economy, mult așteptate, pe un Boeing 787 la jumătatea anului și pe Airbus A321XLR în decembrie. Dar, până la această dată anul viitor, noile oferte vor fi disponibile pe zeci de avioane, inclusiv pe cel mai mare avion al American, Boeing 777-300ER, care zboară pe rute din întreaga lume.

„Suntem încântați să fim o companie aeriană globală premium”, a declarat May. „Credem că aceasta este direcția în care vor continua să se îndrepte tendințele cererii.”

Datele IATA arată o cerere solidă pentru călătorii premium, mai ales în Asia, Europa și America de Nord, traficul premium crescând constant mai rapid decât cel economic. Chiar și Southwest, cunoscut pentru abordarea egalitară, va începe în ianuarie să vândă pentru prima dată scaune extra-legroom, iar CEO-ul Bob Jordan a sugerat extinderea ofertei premium, inclusiv prin lounge-uri aeroportuare.

Aeroporturi mai prietenoase și mai atractive

Transportul aerian se află în plină epocă de aur pentru saloanele aeroportuare. Companiile aeriene încearcă să se întreacă reciproc cu spații din ce în ce mai rafinate, precum noul BlueHouse al JetBlue din New York. Companiile de carduri de credit investesc masiv pentru a atrage noi clienți. Rezultatul este o ofertă de saloane aeroportuare mai bogată și mai accesibilă ca niciodată.

Aeroporturile urmează acest exemplu. Au dispărut holurile sterile cu magazine mediocre și zone de așteptare cu rânduri de scaune identice. Au apărut magazine locale de alimentație și retail, terminale pline de artă, opțiuni variate de scaune și, în unele cazuri, terase în aer liber.

Firma globală de arhitectură Gensler se referă la această viziune ca la „salonul pentru toți”. Conceptul recunoaște faptul că călătorii petrec din ce în ce mai mult timp în zonele securizate ale aeroporturilor, care oferă facilități îmbunătățite, un design mai atractiv și, inevitabil, numeroase oportunități de a cheltui bani.

„Zona aeroportuară a viitorului va fi mult mai mult decât un simplu mall, ci o varietate de spații care se întrepătrund și oferă pasagerilor un pic mai multă libertate de a-și alege propria aventură”, a declarat Ty Osbaugh, lider în domeniul aviației și director la Gensler.

Aeroporturile din Denver, Portland, OR și San Francisco prezintă deja multe dintre aceste idei. Noile terminale ale aeroportului JFK din New York și Seattle-Tacoma, care se vor deschide în 2026, sunt de așteptat să urmeze acest exemplu.

Fuziuni și consolidări care schimbă peisajul

Air France-KLM și Lufthansa în Europa, Korean Air în Asia și Alaska Airlines în SUA pregătesc fuziuni care vor influența semnificativ călătoriile. Air France-KLM vizează preluarea controlului majoritar asupra SAS Scandinavian Airlines, Lufthansa integrează ITA Airways, iar Korean Air finalizează integrarea Asiana Airlines. În SUA, Alaska Airlines se apropie de finalizarea fuziunii cu Hawaiian Airlines.

Pe de altă parte, viitorul Spirit Airlines rămâne incert, la fel ca posibila achiziție a Sky Airline de către grupul Abra în America Latină.

Geopolitica rămâne un factor decisiv

Deciziile liderilor mondiali vor continua să influențeze călătoriile. În UE, programul ETIAS va obliga călătorii fără viză să se înregistreze și să plătească o taxă de 20 de euro. În SUA, administrația Trump a propus ca solicitanții de ESTA să furnizeze cinci ani de istorii de social media și 10 ani de email-uri, ceea ce ar putea afecta turismul internațional. Conflictele din Ucraina și din Orientul Mijlociu vor continua să influențeze rutele și prețurile biletelor.

Cheltuielile pentru călătorii premium continuă să crească, dar pasagerii cu venituri mai mici simt presiunea costurilor. Aceasta susține piața premium, dar frânează creșterea pe segmentul economic.

Creștere mai moderată a traficului aerian

Toți acești factori duc la o creștere mai moderată a traficului aerian în 2026. IATA estimează o creștere a numărului de pasageri de 4,9%, mai mică decât prognoza de 5,2% pentru 2025. În același timp, companiile vor lansa rute interesante: Alaska Airlines va zbura spre Roma, Reykjavik și Londra, iar United Airlines va adăuga destinații precum Santiago de Compostela și Split. Alte companii europene precum Aegean, Iberia și Air Canada vor inaugura zboruri noi pe rute lungi, inclusiv non-stop.

Anul 2026 se conturează astfel ca un an de ajustări și inovații pentru industria aeriană, cu mai mult confort pentru cei care plătesc premium, aeroporturi mai primitoare și fuziuni care vor remodela harta călătoriilor internaționale.

Viața sau bagajul? Comportamentul care alarmează companiile aeriene

Imagini surprinse cu telefoanele mobile în timpul unor evacuări de urgență arată un comportament care îngrijorează tot mai mult industria aviatică: pasageri care se opresc să-și recupereze bagajele din compartimentele de deasupra scaunelor, în loc să părăsească imediat aeronava, scrie The Telegraph.

Fenomenul, considerat extrem de periculos, a determinat companiile aeriene să ceară ajutorul psihologilor pentru a înțelege de ce tot mai mulți oameni aleg să-și riște viața — și pe a celor din jur — pentru obiecte personale.

Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) avertizează că acest tip de comportament ar putea duce, inevitabil, la tragedii. Organizația urmează să lanseze, în lunile următoare, un studiu dedicat mecanismelor psihologice care stau la baza acestei reacții.

„Este un fenomen periculos, care apare din ce în ce mai des în timpul evacuărilor”, a declarat Willie Walsh, directorul general al IATA și fost șef al British Airways. „Imaginile sunt extrem de îngrijorătoare. Este pur și simplu o nebunie. Nu există nimic în bagajul tău mai important decât viața.”

Regulile de siguranță prevăd evacuarea completă a unei aeronave în maximum 90 de secunde

Regulile de siguranță prevăd evacuarea completă a unei aeronave în maximum 90 de secunde, folosind doar jumătate dintre ieșiri. În realitate, acest obiectiv este departe de a fi atins, spune Nick Careen, responsabilul IATA pentru siguranță și securitate.

Problema a devenit evidentă în urma analizării unor înregistrări video în care pasagerii coboară pe toboganele de evacuare sau ies clătinându-se din avion, cu bagajele în mâini. „Din fericire, nu au existat victime până acum, dar scopul nostru este să prevenim un astfel de scenariu”, a spus Careen.

Un exemplu recent este un avion Delta Air Lines care s-a răsturnat la aterizare pe aeroportul din Toronto, în februarie, cu 80 de persoane la bord. 21 dintre acestea au fost rănite. „Avionul a alunecat și s-a răsturnat pe pistă, iar cu toate acestea existau imagini cu pasageri fugind cu valizele”, a explicat oficialul IATA.

El a subliniat contrastul dintre urgența situației și reacția pasagerilor, în condițiile în care însoțitorii de bord strigă, de regulă, la limita vocii, cerând oamenilor să părăsească aeronava imediat și să lase totul în urmă.

Schimbarea obiceiurilor de călătorie

Un factor care ar putea contribui la acest comportament este schimbarea obiceiurilor de călătorie: tot mai mulți pasageri preferă bagajele de cabină, care sunt „la îndemână” în momentele de panică. „Laptopul, dispozitivele electronice, lucrurile personale sunt chiar deasupra capului. Este o tentație”, a explicat Careen.

Studiul IATA va analiza și dacă pasagerii acționează individual sau dacă apare un efect de turmă, în care mai mulți oameni își iau bagajele după ce văd prima persoană făcând acest lucru. De asemenea, cercetarea va urmări diferențele culturale în respectarea regulilor de siguranță.

„În Japonia, pasagerii ies imediat din avion. În America de Nord, vedem mult mai des întârzieri cauzate de recuperarea bagajelor”, a spus Careen, adăugând că și autoritățile americane din aviație sunt alarmate de situațiile în care oamenii traversează pista aeroportului cu valizele după evacuare.

Pentru companiile aeriene, miza este clară: înțelegerea acestui comportament ar putea face diferența dintre o evacuare reușită și o tragedie.