Erdogan și Netanyahu își aruncă acuzații reciproce. Liderul turc îl compară pe premierul israelian cu Hitler

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, l-a atacat joi pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, pe care l-a comparat din nou cu Adolf Hitler, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Ankara și Tel Aviv, relatează Le Figaro.

Erdogan a susținut că Israelul s-a transformat într-o „fabrică de suferință” care se hrănește „cu sânge și lacrimi” și a afirmat că Netanyahu va avea „aceeași soartă ca ceilalți tirani ai istoriei”.

„Netanyahu merge pe urmele lui Hitler”, a declarat liderul turc.

Schimb de acuzații între Ankara și Tel Aviv

Declarațiile vin la o zi după ce Erdogan afirmase că securitatea Turciei începe „la Alep, Damasc și Beirut” și că Netanyahu și „gruparea sa criminală” reprezintă o amenințare inclusiv pentru Turcia.

Președintele turc a mai spus că Ankara nu va accepta schimbări impuse prin forță în statele pe care le consideră aliate și a criticat prezența militară israeliană în Liban.

Biroul premierului israelian a reacționat miercuri seară printr-un comunicat în care l-a descris pe Erdogan drept „un dictator antisemit” și „autorul unui genocid împotriva kurzilor”, susținând totodată că acesta sprijină Hamas, notează Le Figaro.

Oficialii israelieni au susținut că liderul turc este „ultimul care poate da lecții de morală Israelului”.

Noi acuzații privind războiul din Gaza

Erdogan a revenit joi cu noi declarații, acuzând ceea ce a numit „rețeaua genocidară sionistă condusă de Netanyahu”.

„Cei care atacă regiunea noastră precum niște rechini însetați de sânge vor trebui într-o zi să răspundă pentru faptele lor”, a afirmat președintele Turciei.

Relațiile dintre Ankara și Tel Aviv s-au deteriorat puternic după izbucnirea războiului din Gaza, la sfârșitul anului 2023. De atunci, Erdogan s-a numărat printre cei mai vocali critici ai guvernului condus de Benjamin Netanyahu.

Nu este prima dată când Erdogan îl compară pe Netanyahu cu Hitler. În septembrie 2025, președintele turc a făcut o afirmație similară după un atac israelian asupra unei echipe Hamas aflate la negocieri în Qatar, spunând atunci că premierul israelian este „ca o rudă a lui Hitler” și că va avea „aceeași soartă ca ceilalți tirani ai istoriei”, scrie Anadolu.