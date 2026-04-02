SUA vor „acces extins la baze din Groenlanda” și negociază cu Danemarca o prezență permanentă

Militarii americani negociază cu Danemarca pentru extinderea prezenței americane în Groenlanda, invocând competiția tot mai intensă cu Rusia și China pentru controlul Arcticii.

Pentagonul și Departamentul de Stat al SUA negociază cu Danemarca pentru o „prezență permanentă” la încă trei baze din Groenlanda, a declarat în Congres, la mijlocul lunii martie, generalul Gregory Guillot, scrie Daily Mail.

Guillot conduce Comandamentul de Nord al SUA, responsabil de apărarea teritoriului SUA, dar și a Canadei și Mexicului.

Anterior, Trump avertiza că „Danemarca nu poate proteja acel teritoriu de Rusia sau China” și că navele Moscovei și Beijingului tranzitează frecvent în largul coastelor Groenlandei, în condițiile în care încălzirea Arcticii a deschis noi rute maritime, anterior înghețate.

Guillot a confirmat, într-o audiere a Comisia pentru Servicii Armate a Senatului SUA, că negocierile cu Danemarca avansează, iar SUA urmăresc să aibă „acces extins la diferite baze din Groenlanda”.

SUA negociază accesul la trei baze din Groenlanda, dintre care două sunt abandonate, în timp ce singura activă rămâne Pituffik Space Base.

Oficialii americani spun că acordul este în curs de stabilire, iar generalul Gregory Guillot vizează o prezență militară extinsă, inclusiv forțe speciale și capabilități navale, pe fondul importanței tot mai mari a regiunii.

„În prezent avem acces la o anumită bază aeriană [Pituffik], în partea de nord a Groenlandei, care ne oferă unele capabilități aeriene și de realimentare, precum și capabilități spațiale, dar nu avem o prezență permanentă pentru forțele de operațiuni speciale și nici pentru unele capabilități maritime de care am nevoie”, a explicat acesta.

„Lucrez cu departamentul nostru și cu alți parteneri pentru a dezvolta mai multe porturi, mai multe aerodromuri, ceea ce ar oferi mai multe opțiuni secretarului apărării și președintelui, dacă va fi nevoie în Arctica”, a adăugat Guillot.

Donald Trump a susținut în repetate rânduri că vrea controlul asupra Groenlanda, invocând motive de securitate națională și amenințând inclusiv cu forța militară, în timp ce negocierile se bazează pe acordul de apărare din 1951, care oferă deja acces extins SUA în regiune.

„Nu avem nevoie, de fapt, de un nou tratat. Este foarte cuprinzător și, sincer, foarte favorabil operațiunilor noastre sau potențialelor operațiuni din Groenlanda”, a declarat Guillot parlamentarilor.

SUA urmăresc accesul la Narsarsuaq, un oraș din sudul Groenlandei cu un port de mare adâncime, și la Kangerlussuaq, în sud-vest, care dispune de o pistă capabilă să primească aeronave mari americane, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comandamentului de Nord, locotenent-comandorul Teresa Meadows.

Cea de-a treia locație vizată de SUA nu a fost făcută publică.