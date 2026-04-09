Groenlanda îl contrazice pe Donald Trump: „Nu suntem doar o bucată de gheață”

Groenlanda critică declarațiile președintelui Donald Trump, care a descris insula arctică drept „o bucată de gheață prost administrată”, subliniind că nu este doar un teritoriu înghețat, ci o comunitate de 57.000 de oameni.

Premierul Jens-Frederik Nielsen a reacționat la declarațiile președintelui Donald Trump referitoare la Groenlanda, respingând caracterizarea pe care acesta a făcut-o insulei, pe care a descris-o drept „o bucată de gheață imensă și prost administrată”.

Jens-Frederik Nielsen a subliniat că Groenlanda nu este doar un teritoriu arctic, ci o comunitate de 57.000 de oameni care muncesc zi de zi ca buni cetățeni ai lumii şi care îşi respectă aliaţii, portivit Agerpres.

„Nu suntem o simplă bucată de gheață. Suntem o populație mândră de 57.000 de oameni, care muncesc zi de zi ca buni cetățeni ai lumii, cu respect deplin față de toți aliații noștri”, a declarat el.

Reacţia sa a venit la scurt timp după ce, supărat pe astatele membre NATO, Donald Trump a postat un mesaj ofensator pe platforma Truth: „AMINTIȚI-VĂ DE GROENLANDA, ACEA BUCATĂ DE GHEAȚĂ IMENSĂ ȘI PROST ADMINISTRATĂ”.

În acelaşi context, premierul a făcut apel la aliații NATO să rămână uniți în apărarea dreptului internațional și a ordinii geopolitice postbelice, insistând că aceste principii sunt acum puse sub semnul întrebării.

„Cred că toți aliații ar trebui să rămână uniți pentru a încerca să le mențină. Sper că așa se va întâmpla”, a afirmat Nielsen.

Tensiunile între SUA şi Groelanda au escaladat în ianuarie, când Casa Albă a anunțat că Donald Trump ia în considerare inclusiv să recurgă la forța militară pentru a prelua insula, ceea ce a determinat Germania, Franța și alte state europene să trimită contingente militare mici pe insulă, ca gest de solidaritate și descurajare.

Ulterior, Trump a revenit asupra intențiilor sale, după discuțiile cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, stabilind cadrul unui viitor acord și orientând conflictul spre o soluție diplomatică.

În paralel, Groenlanda, Danemarca și SUA au demarat discuții diplomatice care continuă, fiind programate și alte întâlniri pentru consolidarea cooperării și securității în Arctica.

Ambițiile SUA și strategia militară

Donald Trump și susținătorii săi au argumentat că SUA au nevoie de Groenlanda pentru a contracara amenințările Rusiei și Chinei în Arctica și că Danemarca nu poate asigura singură securitatea insulei. În prezent, SUA dețin deja o bază pe insulă și își pot extinde prezența conform unui tratat din 1951.

Premierul Jens-Frederik Nielsen a recunoscut că, deși discuțiile diplomatice sunt în desfășurare, ambițiile președintelui american legate de insulă nu au fost abandonate.

„Nu cred că dorința sa de a prelua sau de a controla Groenlanda a fost exclusă din ecuație”, a declara el, subliniind că respectarea alianței NATO și a dreptului internațional rămâne o prioritate strategică.