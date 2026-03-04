search
Miercuri, 4 Martie 2026
O navă din „flotă fantomă” a Rusiei s-a scufundat în apele Libiei, după un incendiu izbucnit brusc

Publicat:

Autoritatea Porturilor şi a Transportului Maritim din Libia a anunţat miercuri, 4 martie, scufundarea în apele teritoriale libiene, după un incendiu brusc, a unei nave ce făcea parte din aşa-numita „flotă fantomă” a Rusiei.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Nava, pe care Moscova o folosește pentru a evita sancțiunile occidentale, transporta gaze naturale lichefiate (GNL), scrie Agerpres.

Autoritățile libiene au primit un apel de ajutor din partea navei, care a informat despre explozii subite, urmate de un „incendiu masiv care, în cele din urmă, a provocat scufundarea sa totală”, se arată într-un comunicat al autorității portuare libiene.

Autoritatea maritimă libiană nu a oferit detalii despre cauzele incendiului.

Centrul de salvare libian a confirmat salvarea, în cooperare cu omologul său maltez, a celor 30 de membri ai echipajului, care se află într-o stare bună de sănătate.

Incidentul s-a produs la 130 de mile marine nord de portul Sirte.

Nava plecase din portul rus Murmansk și avea ca destinație portul egiptean Port Said.

Artic Metagaz este una din cele aproape 600 de nave sancționate de Uniunea Europeană, cu interdicție de acces în porturi şi de furnizare a unei game largi de servicii legate de transportul maritim.

La începutul lunii, o navă din aşa-numita „flota fantomă” a Rusiei a fost interceptată de Forțele Speciale belgiene şi urmează să fie confiscată. Vicepremierul belgian Maxime Prévot a precizat pe platforma X că nava a fost interceptată la Marea Nordului şi va fi adusă în port pentru confiscare.

Autoritățile belgiene nu au oferit detalii suplimentare despre echipaj sau natura încărcăturii, dar interceptarea face parte dintr-o serie de acțiuni internaționale împotriva „flotei fantomă” ruse, suspectată de transporturi ilegale şi operațiuni în circumstanţe controversate.

