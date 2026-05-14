Atac masiv al Rusiei cu peste 700 de drone și rachete asupra Ucrainei. Kievul, ținta principală

Rusia a lansat în noaptea de miercuri spre joi unul dintre cele mai ample atacuri aeriene asupra Ucrainei din ultimele luni, folosind peste 700 de drone și rachete. Principala țintă a fost Kievul, unde bombardamentele au provocat moartea unei persoane și rănirea altor zeci, potrivit autorităților ucrainene.

Atacul a venit la doar câteva ore după un alt val de lovituri lansate în timpul zilei, când forțele ruse au trimis spre Ucraina aproape 800 de drone. Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, în timpul nopții au fost detectate 731 de ținte aeriene, dintre care 56 de rachete și 675 de drone de atac și drone-capcană.

Printre armele folosite de armata rusă s-au numărat trei rachete aerobalistice de tip „Kinjal”, 18 rachete balistice Iskander-M și S-400, 35 de rachete de croazieră H-101, precum și sute de drone Shahed, Gerbera, Italmás și alte muniții de tip kamikaze.

Reprezentanții Forțelor Aeriene ucrainene susțin că apărarea antiaeriană a reușit să neutralizeze 693 de ținte până la ora 08.00: 29 de rachete X-101, 12 rachete balistice și 652 de drone de diferite tipuri.

Kievul, principala țintă a atacului

Capitala ucraineană a fost vizată în mod special în timpul raidului. Autoritățile au raportat lovituri directe în 24 de locații, unde au căzut 15 rachete și 23 de drone de atac. Resturi ale aparatelor doborâte au fost găsite în alte 18 puncte din oraș.

Cele mai grave distrugeri au fost înregistrate în sectorul Darnîțki, din estul Kievului, unde o clădire rezidențială cu mai multe etaje s-a prăbușit parțial în urma unei explozii puternice. Echipele de intervenție au reușit să scoată zece persoane de sub dărâmături, iar operațiunile de căutare continuă cu ajutorul utilajelor grele și al câinilor specializați.

Șeful administrației militare a Kievului, Timur Tkacenko, a anunțat că bilanțul provizoriu indică 31 de răniți și un mort. Dintre persoanele spitalizate, 14 sunt încă internate, inclusiv un copil.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a precizat că echipele medicale au amenajat puncte de triaj în apropierea zonelor afectate, iar numărul victimelor ar putea crește pe măsură ce salvatorii verifică toate clădirile avariate.

Atacurile au afectat și infrastructura energetică din regiunea Cernihiv, unde peste 30.000 de consumatori au rămas fără energie electrică după lovirea unui obiectiv energetic.

„Atacul continuă. Noi grupuri de drone de atac au intrat în spațiul aerian al Ucrainei. Nu ignorați alertele”, au transmis Forțele Aeriene ucrainene.

Raidul masiv a fost respins cu ajutorul aviației, sistemelor antiaeriene, unităților de război electronic și grupurilor mobile de intervenție.