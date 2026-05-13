„Uriașul adormit“ al Europei accelerează modernizarea armatei, dar se lovește de propria birocrație

Într-o fabrică discretă din sudul Germaniei, unde mirosul de ulei încins și metal ars plutește permanent în aer, brațe robotizate forează și modelează componente pentru unele dintre cele mai cunoscute arme de foc din lume.

Aici, la uzina Heckler & Koch din Oberndorf, compania germană devenită celebră pentru pistolul-mitralieră MP5 folosit de forțele speciale britanice, se desfășoară o parte din efortul ambițios al Berlinului de a reconstrui capacitatea militară a Germaniei într-un moment de profundă schimbare strategică în Europa.

Pe fondul temerilor legate de Rusia și al incertitudinilor privind angajamentul viitor al Statelor Unite față de NATO, guvernul cancelarului Friedrich Merz a lansat cea mai amplă campanie de reînarmare germană de după cel de-Al Doilea Război Mondial. Obiectivul declarat este transformarea Bundeswehr-ului în „cea mai puternică armată convențională din Europa”, scrie The Telegraph.

Industria de apărare intră într-o nouă eră

Pentru Heckler & Koch, acest nou context a însemnat o creștere accelerată a producției de arme de asalt și sisteme anti-drone destinate armatei germane și forțelor speciale.

Compania afirmă că și-a extins semnificativ capacitățile de producție și implementează investiții de peste 200 de milioane de euro pentru creșterea producției.

În paralel, firma recrutează sute de angajați și construiește o nouă facilitate industrială de peste 7.000 de metri pătrați.

Creșterea vine în contextul în care Bundeswehr-ul urmărește recrutarea a aproximativ 80.000 de militari suplimentari până în 2035.

Accesul în fabrică este strict controlat. Vizitatorii trebuie să predea telefoanele mobile, iar orice dispozitiv capabil să fotografieze este sigilat pentru a preveni scurgerile de informații. Conducerea companiei consideră instalația o posibilă țintă pentru operațiuni de sabotaj rusești.

Rheinmetall și noua economie de război

Un rol central în reînarmarea Germaniei îl joacă și gigantul Rheinmetall, unul dintre principalii producători europeni de muniție și vehicule militare.

Compania a inaugurat recent o uzină de muniție în Saxonia Inferioară, evaluată la aproximativ 500 de milioane de euro și descrisă drept cea mai mare din Europa.

Pe lângă producția de tancuri Leopard 2 și muniție, Rheinmetall dezvoltă vehicule blindate și tehnologii pentru programul german „Soldatul viitorului”, care include drone, roboți și sisteme digitale de comandă pe câmpul de luptă. Directorul executiv al companiei, Armin Papperger, a afirmat recent că Germania produce acum muniție într-un ritm mai rapid decât Statele Unite.

Noile companii tehnologice intră în joc

Pe lângă producătorii tradiționali, o nouă generație de companii axate pe inteligență artificială încearcă să profite de valul investițiilor în apărare.

Printre acestea se numără Helsing AI și Arx Robotics, firme care dezvoltă drone și sisteme autonome pentru vehicule militare.

Arx Robotics lucrează la o platformă software numită „Mithra”, care poate transforma vehicule militare existente în sisteme semi-autonome controlate de la distanță.

Susținătorii proiectului afirmă că astfel de tehnologii ar putea accelera modernizarea armatei fără necesitatea construirii unor flote complet noi.

Boom economic, dar și semne de întrebare

Creșterea rapidă a industriei de apărare contrastează puternic cu dificultățile economice ale sectorului auto german, afectat de scăderea cererii și restructurări masive. Unele estimări indică pierderea a până la 15.000 de locuri de muncă pe lună în industria auto.

Autoritățile speră că o parte dintre muncitorii disponibilizați ar putea fi absorbiți de sectorul apărării, unde competențele în sudură și inginerie sunt considerate transferabile.

Totuși, există rezerve culturale și istorice într-o țară care a privit mult timp industria de armament cu reticență din cauza moștenirii celui de-Al Doilea Război Mondial.

Birocrația germană, principalul obstacol

În ciuda optimismului afișat de companiile din domeniu, surse din industrie avertizează că procesul de reînarmare este încetinit de birocrație și de dificultatea Germaniei de a adopta decizii rapide.

Criticii susțin că guvernul continuă să investească disproporționat în sisteme convenționale vechi, în timp ce războiul din Ucraina a demonstrat importanța dronelor și a tehnologiilor autonome.

Alții semnalează probleme structurale: armata comandă mai multe vehicule decât are personal instruit să le opereze, ceea ce sugerează dificultăți majore de recrutare.

În paralel, oficialii germani încearcă să reducă dependența de stocurile și tehnologia militară americană, pe fondul îngrijorărilor că Statele Unite ar putea deveni un aliat mai puțin previzibil.

Ministrul apărării, Boris Pistorius, a prezentat recent o nouă strategie militară în trei etape, care include accelerarea investițiilor, întărirea cooperării cu aliații NATO și dezvoltarea tehnologiilor de ultimă generație, precum dronele și armele bazate pe inteligență artificială.

O cursă contra cronometru

Transformarea este remarcabilă pentru o țară care, în urmă cu mai puțin de un deceniu, trimitea soldați la exerciții NATO folosind mături vopsite în negru în loc de arme reale, din cauza lipsei de echipamente. Însă persistă întrebarea dacă Germania și Europa nu au început procesul prea târziu.

Unii oficiali germani avertizează că Rusia ar putea reprezenta o amenințare directă pentru teritoriul NATO în următorii doi ani, iar industria europeană de apărare este acum presată să accelereze într-un ritm fără precedent.

„Nu vorbim despre planuri pentru viitor”, spune Marco Geissinger, director de vânzări la Heckler & Koch. „Investim deja, producem deja și construim deja capacități noi. Așa vrem să fim evaluați.”