Joi, 14 Mai 2026
În timp ce echipa petrecea, Chivu a sunat o persoană specială din tribună. Românul are o nouă poreclă

În timp ce echipa sărbătorea câștigarea Cupei Italiei după 2-0 cu Lazio, antrenorul Interului și-a sunat soția pentru a-i mulțumi și a-i dedica trofeul. Apoi, a urcat ultimul pe scenă și a fost emoționat în timpul ceremoniei de premiere.

Chivu, cu trofeul în brațe FOTO gazzetta.it

Familia este pe primul loc. La sfârșitul meciului, obosit și epuizat după ce alergase ca de obicei pe margine, Chivu și-a luat smartphone-ul și și-a sunat soția, Adelina, care era în tribună cu alți prieteni.

În tot acest timp, echipa sărbătorea. Un scurt apel telefonic pentru a-i spune „Te iubesc” în românește și pentru a-i mulțumi din suflet pentru că l-a suportat și l-a susținut tot anul.

Chivu are meritul de a fi recuperat o echipă slăbită și dezamăgită după o înfrângerea dură din finala Ligii Campionilor, 0-5 cu PSG, și de a fi readus-o iute pe calea câștigătoare. Ultimul antrenor care a reușise „dubla” Cupă-campionat a fost Jose Mourinho, în 2010. Doar că portughezul era la al doilea sezon la Inter, iar Chivu este la primul.

Ultima cupă internă câștigată de Inter era în 2023. Despre român, Mourinho a fost sincer: „Pe atunci, Chivu nu era antrenor pe teren”. A creat însă p echipă aproape perfectă, cu un singur defect: eliminarea în playoff-ul Ligii Campionilor de către norvegienii de la Bodo/Glimt.

Tehnicianul român a fost pus să dea o notă acestui sezon, iar Chivu a amintit de Nadia Comâneci.

Primul 10 din istorie a fost gimnasta Nadia Comăneci și era româncă (n.r. - râde.). Și eu dau echipei nota 10, iar anul viitor ambițiile vor fi și mai mari. Un 10 cu felicitări pentru toată lumea”, a mai spus Chivu.

În 2026 se împlinesc 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii, obţinută de Nadia, la 18 iulie 1976, la Montreal.

Inter a demarat spectaculos în Serie A, 5-0 cu Torino, dar apoi au urmat două înfrângeri consecutive, 1-2 cu Udinese și 3-4 cu Juventus, iar asupra tehnicianului român a plouat cu critici, unele „sub centură”. Iar Chivu nu le-a uitat.

Satisfacția e ușoară, dar am fost rănit de ceea ce au putut copiii mei să citească despre mine la începutul sezonului. Îmi cer scuze față de ei”, a spus tehnicianul nerazzuro după ultimul fluier al finalei Cupei.

