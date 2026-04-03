search
Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

NATO, în „cea mai dificilă poziție de la înființare” din cauza ieșirilor nervoase ale lui Trump: „Trebuie să fim capabili să gândim Alianța fără americani”

0
0
Publicat:

Alianța Nord‑Atlantică, care a depășit în ultimii ani provocări majore - de la războiul din Ucraina până la tiradele repetate ale președintelui american Donald Trump - se confruntă acum cu una dintre cele mai grave crize din istoria sa. Paradoxal, nu un conflict european, ci războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran amenință să zdruncine fundația organizației create în timpul Războiului Rece, avertizează diplomați și analiști citați de Reuters.

Donald Trump și Mark Rutte, la recentul summit NATO. FOTO EPA EFE
Declanșarea campaniei aeriene împotriva Iranului, pe 28 februarie, a fost urmată de presiuni intense ale Washingtonului asupra aliaților europeni pentru a trimite nave militare în Strâmtoarea Ormuz, cu scopul de a asigura traficul maritim global. arată agenția internațională de presă, citată de US News.

Refuzul acestora l-a înfuriat pe Trump, care a declarat într-un interviu că ia în calcul retragerea Statelor Unite din NATO.

Într-un discurs susținut ulterior, liderul de la Casa Albă a criticat din nou aliații, însă fără a merge până la o condamnare directă a NATO.

Totuși, tonul președintelui american combinat cu declarațiile acide din ultimele săptămâni, a alimentat temeri fără precedent în capitalele europene: dacă SUA nu ar mai interveni în cazul unui atac asupra unui stat membru, întreaga arhitectură de securitate a continentului ar fi pusă sub semnul întrebării.

„Cea mai gravă situație din istoria NATO”

„Este cea mai dificilă poziție în care s-a aflat NATO de la înființare”, afirmă, potrivit Reuters, Max Bergmann, fost oficial al Departamentului de Stat american, în prezent expert la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. Potrivit acestuia, alianța se confruntă cu o criză de încredere fără precedent.

Schimbarea de ton este vizibilă și în Europa. Dacă în februarie secretarul general Mark Rutte respingea categoric ideea unei apărări europene fără SUA, în prezent mulți diplomați consideră acest scenariu nu doar posibil, ci chiar probabil.

Generalul francez François Lecointre, fost șef al Statului Major, spune că europenii trebuie să se pregătească pentru o alianță fără SUA și ridică întrebarea dacă organizația ar mai putea purta același nume:

„Trebuie să fim capabili să gândim NATO fără americani”.

Dispute privind Strâmtoarea Ormuz

Administrația Trump acuză aliații că nu au oferit sprijin direct în deschiderea Strâmtorii Ormuz și că au impus restricții privind utilizarea unor baze aeriene și a spațiului aerian. Europenii răspund că nu au primit solicitări clare și că Washingtonul a fost nehotărât în privința momentului și a naturii unei eventuale misiuni.

„Este o situație teribilă pentru NATO”, spune Jamie Shea, fost oficial de rang înalt al alianței, care subliniază că europenii au încercat în ultimele luni să demonstreze că își asumă mai multă responsabilitate pentru propria securitate.

NATO, o alianță tot mai instabilă

Actuala criză vine pe fondul altor tensiuni: amenințările lui Trump de a „lua” Groenlanda de la Danemarca, deciziile considerate favorabile Rusiei, tăcerea Washingtonului în fața informațiilor privind cooperarea militară dintre Moscova și Teheran, precum și ridicarea sancțiunilor asupra petrolului rusesc pentru a calma prețurile globale.

La reuniunea G7 de săptămâna trecută, secretarul de stat Marco Rubio a avut un schimb tensionat cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas, semn al deteriorării relațiilor transatlantice.

Poate Trump să retragă SUA din NATO?

O lege adoptată în 2023 interzice unui președinte american să părăsească Alianța Nord‑Atlantică, fără aprobarea a două treimi din Senat, un prag  care este aproape imposibil de atins. Totuși, experții avertizează că Trump ar putea submina alianța fără o retragere formală, pur și simplu refuzând să apere un stat membru.

Unii diplomați europeni sunt de părere că retorica președintelui este doar o „criză de moment”. Donald Trump și-a schimbat poziția față de NATO de mai multe ori: în 2024 sugera că l-ar încuraja pe Putin să atace statele care nu își îndeplinesc obligațiile financiare, iar în 2025 lăuda public liderii europeni.

Rutte încearcă să repare relația

Săptămâna viitoare, Mark Rutte va merge la Washington pentru a încerca să-l convingă pe Trump să rămână angajat în alianță. Europenii au motive serioase să mențină legătura cu SUA: armata americană oferă capabilități – precum informațiile satelitare – pe care NATO nu le poate înlocui ușor.

O alianță care nu va mai arăta la fel

Chiar dacă tensiunile se vor calma, mulți analiști cred că NATO nu va mai reveni la forma sa tradițională. „Închidem un capitol de 80 de ani de cooperare”, spune, potrivit Reuters,  Julianne Smith, fost ambasador al SUA la NATO, adăugând: 

„Relația transatlantică nu se încheie, dar intrăm într-o etapă cu un aspect și o dinamică diferite.”

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

