Amenințările lui Trump la adresa NATO sunt „planul de vis” al lui Putin, avertizează premierul Poloniei

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a avertizat că amenințările repetate ale președintelui SUA, Donald Trump, privind ieșirea NATO, par să reprezinte „planul de vis” al liderului rus Vladimir Putin.

„Amenințarea destrămării NATO, relaxarea sancțiunilor împotriva Rusiei, o criză energetică masivă în Europa, oprirea ajutorului pentru Ucraina și blocarea împrumutului pentru Kiev de către Orbán — toate acestea par să facă parte din planul de vis al lui Putin”, a transmis premierul polonez pe X.

Recent, Polonia a declarat că respinge ideea de a trimite sisteme de apărare aeriană în Orientul Mijlociu, după ce presa a relatat că Washingtonul ar fi făcut o solicitare informală în acest sens.

Ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a respins rapid informațiile și a transmis un mesaj clar: „Bateriile noastre Patriot și armamentul lor sunt folosite pentru a proteja cerul polonez și flancul estic al NATO”.

Polonia nu este singurul aliat care respinge implicarea în operațiunile americane legate de Iran. Și Spania a refuzat sprijinul, închizând spațiul aerian pentru misiunea „Epic Fury” și interzicând utilizarea bazelor de la Rota și Morón.

Premierul Pedro Sánchez a declarat: „Am refuzat Statelor Unite utilizarea bazelor de la Rota și Morón pentru acest război ilegal. Toate planurile de zbor care implică operațiuni în Iran au fost respinse”.

De aceea, Trump a amenințat că ia serios în calcul retragerea Statelor Unite din NATO, după ce aliații nu au susținut acțiunea militară americană împotriva Iranului.

„Nu am fost niciodată convins de NATO. Am știut mereu că este un tigru de hârtie, iar (președintele Rusiei) Vladimir Putin știe și el asta, de altfel.”