India a implementat primul „marcaj roșu” pe o autostradă, pe un tronson de 11,96 kilometri care traversează Rezervația de Tigri Veerangana Durgavati din Madhya Pradesh. Oficialii spun că intensitatea culorii îi face pe șoferi mai atenți și contribuie la reducerea vitezei.

În centrul ideii se află un strat roșu termoplastic, aplicat la cald, cu o grosime de 5 milimetri, întins pe o zonă de risc de 2 kilometri. Oficialii spun că culoarea intensă și textura ușor ridicată sunt menite să alerteze șoferii și să reducă „natural” viteza, fără frânări bruște, scrie Eco News.

Marcajele roșii au fost completate cu 25 de pasaje subterane pentru animale și garduri continue care le împiedică accesul pe carosabil și le direcționează către zone sigure de traversare.

Sistemul este susținut de camere de monitorizare și iluminat solar, pentru vizibilitate mai bună și impact redus asupra mediului.

Coliziunile cu animale sunt frecvente și periculoase, cu până la două milioane de cazuri anual în SUA. Studiile arată că cele mai eficiente măsuri sunt gardurile combinate cu pasaje de traversare, care reduc mortalitatea cu aproximativ 83%, în timp ce pasajele fără garduri nu au efect semnificativ.

Cercetări publicate în Conservation Biology sugerează că gardurile reduc coliziunile cu cel puțin 80% atunci când sunt instalate pe segmente de minimum 5 kilometri, în timp ce segmentele mai scurte sunt mult mai imprevizibile.

În trafic, oamenii reacționează la indicii vizuale și tactile. Un indicator de zonă școlară, o curbă strânsă sau chiar schimbarea texturii asfaltului te pot face să ridici piciorul de pe accelerație înainte să conștientizezi.

Autoritatea Națională a Autostrăzilor din India mizează pe această psihologie. Suprafața roșie ridicată oferă un feedback ușor tactil și auditiv, cu mai puțin zgomot decât benzile rezonatoare clasice, și este concepută pentru a fi ușor de întreținut și chiar reversibilă.

Această abordare este familiară pentru oricine s-a săturat de radare, frânări bruște și situații-limită. Dar va conta doar dacă rezultatele se văd în date, nu doar în aspectul vizual.