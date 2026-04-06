Strategia neobișnuită a Indiei pentru apărarea granițelor: șerpi și crocodili folosiți pentru descurajarea activităților ilegale la frontiera cu Bangladesh

În timp ce Europa se concentrează pe tehnologii high-tech pentru securitatea frontierelor, India explorează metode neobișnuite de protecție la granița cu Bangladesh. Forța de Securitate a Frontierei (BSF) analizează posibilitatea plasării de crocodili și șerpi în râurile de frontieră.

Autoritățile indiene analizează posibilitatea folosirii reptilelor, precum crocodili și șerpi, în râurile de frontieră pentru a preveni infiltrarea și activitățile criminale.

Forța de Securitate a Frontierei (BSF), responsabilă cu paza granițelor Indiei cu Bangladesh și Pakistan, a ordonat unităților de teren să studieze fezabilitatea plasării acestor reptile în zonele riverane vulnerabile.

„Utilizarea reptilelor este în conformitate cu directivele ministrului de Interne, Amit Shah. Posibilitatea de a plasa reptile (cum ar fi șerpi sau crocodili) în zonele riverane vulnerabile ar trebui studiată și luată în considerare din punct de vedere operațional”, se arată în comunicat, scrie focus.

Porțiuni semnificative ale frontierei de est cu Bangladesh sunt predispuse la inundații și au o topografie dificilă pentru construirea gardurilor fizice. În aceste condiții, utilizarea reptilelor poate reprezenta un risc pentru locuitorii satelor de pe ambele maluri, mai ales în perioadele cu ape mari.

Din totalul de 4.096,7 km al frontierei cu Bangladesh, guvernul indian a aprobat construirea de garduri pentru 3.326,14 km.

Până în prezent, au fost finalizați 2.954,56 km, iar aproximativ 371 km rămân de împrejmuit, conform unui raport al Comisiei parlamentare pentru afaceri interne din 17 martie 2026.

Ministerul Afacerilor Interne precizează că, în ciuda dificultăților topografice, BSF „își îndeplinește conștiincios atribuțiile non-stop pentru a opri activitățile transfrontaliere ilegale și migrația ilegală din Bangladesh”.

