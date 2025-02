Motivul pentru care 250 de pasageri care se îndreptau spre Dublin au fost nevoiți să petreacă weekendul pe o insulă canadiană înghețată

Peste 250 de pasageri și membri ai echipajului unui zbor United Airlines, de pe ruta New York - Irlanda, au fost blocați un weekend întreg pe insula canadiană Newfoundland, din cauza unei devieri, în noaptea de 13 spre 14 februarie.

Printre cei blocați s-a aflat și arhiepiscopul New York-ului. Zborul a fost reluat duminică, când vremea s-a îmbunătățit, însă persoanele au petrecut un sfârșit de săptămână înghețat și neprevăzut, informează The Independent. Zborul United 23 a decolat de pe aeroportul Newark Liberty joi, 13 februarie, puțin după ora 20:00, însă după aproximativ trei ore de zbor, avionul a făcut o întoarcere în formă de „U” și a deviat de la traseul inițial, spre aeroportul internațional St. John's din provincia canadiană Newfoundland și Labrador, scrie independent.co.uk.

Compania: motivul devierii

Compania aeriană a declarat pentru The Independent că avionul a fost deviat după ce o persoană de la bord a suferit o urgență medicală, aterizând în Canada în jurul orei 2:30 dimineața, pentru ca paramedicii să asiste pasagerul bolnav.

Ulterior, pasagerul a primit tratament la un spital local. Inițial, avionul Boeing 777 nu și-a putut încheia călătoria spre Dublin din cauza vântului puternic din zonă, a declarat United. Astfel, cei 259 de pasageri și 12 membri ai echipajului și-au petrecut întregul weekend pe insulă la temperaturi sub zero grade.

Printre pasagerii zborului s-a aflat și cardinalul Timothy Dolan, arhiepiscopul New York-ului, care și-a petrecut weekendul neașteptat în Canada prezidând o slujbă la Catedrala Bazilică Sfântul Ioan Botezătorul din apropierea aeroportului. Arhiepiscopul a spus că parohia locală l-a găzduit în timpul întârzierii. „Am plecat joi din Newark, New Jersey, în drum spre Dublin. Nu putem ieși din cauza vremii nefavorabile”, a spus Dolan în timpul slujbei.

În ceea ce privește restul pasagerilor blocați, United a declarat că a oferit cazare la hotel și tichete de masă cât timp au stat pe insulă. Din cauza vântului puternic, nu s-a putut ajunge la bagajele de cală ale pasagerilor, iar un pasager United a declarat pe rețelele sociale că a stat 48 de ore fără restul hainelor la temperaturi de -6°C.

Pasagerul United a adăugat că au existat mai mulți pasageri în vârstă și copii care nu au avut acces la bagajele lor și a susținut că aeroportul local i-a ajutat mai mult decât United, deoarece compania aeriană nu avea personal la fața locului pentru a face față situației.

După ce condițiile meteorologice s-au îmbunătățit în cele din urmă, zborul a putut zbura spre Irlanda duminică dimineața, ajungând la Dublin la ora 16:21.

Zborurile deviate către Canada din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile nu este un fapt neobișnuit. Astfel, pasagerii sunt blocați zile întregi, așa cum s-a întâmplat în decembrie 2023, când un zbor Delta de la Amsterdam la Detroit a aterizat de urgență pe aeroportul Goose Bay, iar pasagerii au fost nevoiți să doarmă în barăci militare timp de peste 24 de ore, deoarece încercările companiei aeriene de a trimite un avion de salvare au fost întârziate de vreme.