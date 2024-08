Un pasager a înghițit o bucată de sârmă aflată în mâncarea servită în avion. Bărbatul a dat în judecată United Airlines

Un pasager care călătorea de la Aeroportul Internațional Washington Dulles la Berlin, Germania, a dat în judecată compania United Airlines, după ce a înghițit un fir metalic găsit în mâncarea servită în avion.

Potrivit The Independent, Bastian Bromse a avut nevoie de intervenție medicală pentru a extrage obiectul, provocându-i „durere, agonie și angoasă mentală”, potrivit unui proces federal intentat la Chicago, unde United își are sediul central.

O purtătoare de cuvânt a declarat pentru The Independent că United Airlines „nu are nimic de împărtășit deoarece litigiul este în curs de desfășurare”.

Incidentul a avut loc la 27 mai 2023, la bordul zborului 234 al companiei United, se arată în plângerea lui Bromse, care a fost depusă la sfârșitul lunii iulie. Pasagerul a luat masa în avion și și-a dat seama repede că ceva era foarte în neregulă. Fără să aibă vreo vină, Bromse „a suferit leziuni grave în interiorul gâtului atunci când a înghițit o bucată de sârmă ascunsă în mâncarea furnizată de compania aeriană”.

„Sârma i-a rămas blocată în gât și a fost nevoit să urmeze o procedură medicală pentru a i se îndepărta metalul, ceea ce i-a provocat disconfort și durere severe. (…)Ca urmare a accidentului sus-menționat... Bromse a suferit durere, agonie și angoasă mentală”, se arată în plângere.

Bromse solicită 170. 000 de dolari cu titlu de daune compensatorii, suma maximă permisă în temeiul Convenției de la Montreal - care reglementează răspunderea unei companii aeriene în cazul unui prejudiciu suferit în timpul zborului - precum și o hotărâre pecuniară împotriva United, care urmează să fie stabilită la proces.

Bromse nu este singurul călător care a avut parte de un astfel de incident.

În iunie, un pasager de la clasa business care zbura cu Air India de la Bangalore la San Francisco a declarat că a mușcat o lamă metalică din chaat-ul cu cartofi dulci prăjiți și smochine servit cu masa sa.

„La câteva linguri de chaat, am simțit ceva dur/metalic în gură și, după ce am mestecat timp de două-trei secunde, am scuipat-o în bol pentru a găsi o lamă”, a declarat Mathures Paul pentru The Hindu.

De asemenea, un pasager aflat la bordul unui zbor Singapore Airlines simțit un obiect dur în gură în timp ce savura o porție de orez. El a descoperit curând că un dinte uman își făcuse loc în masa sa.