Un incident grav a avut loc la o stație de alimentare din orașul brazilian Timon, după ce un bărbat a aprins o țigară chiar lângă pompă, provocând o explozie de proporții. În doar câteva secunde, flăcările s-au extins, iar clienții au fugit speriați pentru a se adăposti. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, datorită intervenției rapide a unui angajat, notează Daily Mail.

Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, bărbatul a aprins o țigară, iar chibritul aprins i-a scăpat lângă pompă, declanșând imediat incendiul. Flăcările au izbucnit violent, iar oamenii din zonă au fugit în toate direcțiile, în timp ce un camion care alimenta în apropiere a fost retras în grabă pentru a preveni o explozie și mai mare.

Unul dintre angajații benzinăriei a reacționat în doar câteva secunde, folosind un extinctor pentru a stinge incendiul înainte ca acesta să se extindă. Potrivit martorilor, personalul ar fi avertizat anterior clienții să păstreze distanța de siguranță față de pompă și de camionul aflat la alimentare.

Datorită promptitudinii angajatului, flăcările au fost stinse înainte să provoace victime sau pagube majore. Autoritățile locale au deschis o anchetă pentru a clarifica circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul.