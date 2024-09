O concurentă de 80 de ani a ajuns în finala Miss Univers. Cine este Choi Soon-hwa

Născută cu aproape un deceniu înainte de organizarea primului concurs Miss Univers (în 1952), Choi Soon-hwa, în vârstă de 80 de ani, este cea în vârstă participantă la un concurs de frumusețe.

La începutul lunii septembrie, Choi Soon-hwa s-a calificat în finala concursului anual Miss Universe Korea şi luni, 30 septembrie, ea îşi va disputa coroană cu alte 31 de concurente. Dacă va câştiga, concurenta de 80 de ani, care este într-o formă remarcabilă pentru această vârstă, va reprezenta Coreea de Sud la finala Miss Universe din Mexic, în noiembrie.

„Vreau să uimesc lumea, de genul: «Cum este o doamnă de 80 de ani atât de sănătoasă? Cum și-a menținut acest corp? Care este dieta ta?»”, a declarat ea pentru CNN înainte de concurs. „Când îmbătrânești, te îngrași... Așadar, vreau să arăt că putem trăi sănătos chiar și atunci când îmbătrânim”, a completat ea.

Până anul acesta, Organizația Miss Universe a impus restricții stricte de vârstă, admiţând doar concurente cu vârste cuprinse între 18 și 28 de ani. Însă, începând din 2024, pe fondul apelurilor tot mai numeroase la modernizare, limita superioară de vârstă a fost ridicată. Anul trecut, organizația a actualizat, de asemenea, criteriile de eligibilitate pentru a elimina o interdicție privind femeile însărcinate sau mamele și femeile căsătorite sau care au fost căsătorite.

Organizatorii concursurilor Miss Univers la nivel național au fost obligaţi să respecte aceste noi reguli, astfel că în 2024 Lorraine Peters, în vârstă de 58 de ani, și Alejandra Marisa Rodríguez, în vârstă de 60 de ani, au participat la Miss Universe Canada și, respectiv, Miss Universe Argentina, deși niciuna nu a ajuns în finala din noiembrie.

„Acum că restricția de vârstă a fost eliminată, mi-am spus: «Ar trebui să încerc. Indiferent dacă voi trece sau nu de probe, am fost hotărâtă să încerc să obțin această șansă”, a declarat cea mai în vârstă concurentă la un concurs de frumuseţe.

În finala din 30 septembrie, Choi Soon-hwa va participa cu un număr de canto, iar celelalte finaliste vor dansa sau vor defila în haine tradiționale coreene, cunoscute sub numele de „hanbok”. Câștigătoarea Miss Universe Korea va fi decisă printr-un sistem de notare care ia în considerare votul online și evaluările juriului, despre care Choi Soon-hwa a spus că apreciază atât „frumusețea exterioară, cât și cea interioară”.

„Să arăți frumoasă pe dinafară este important, dar cred că trebuie să fii liniștită și în mintea ta și să știi cum să-i respecți pe ceilalți”, a spus ea, adăugând: „De asemenea, trebuie să ai o gândire pozitivă. Atât de mulți oameni sunt negativiști în zilele noastre”.

A devenit model la 72 de ani

Deși participă pentru prima dată la un concurs de frumuseţe, Choi Soon-hwa nu este străină de lumea modei koreene. La 50 de ani, pentru că avea o pensie mică, s-a angajat ca îngrijitor de spital.

„Unul dintre pacienții mei mi-a spus să încerc modelingul. Am crezut că este o prostie, dar, în același timp, mi-a trezit vechiul vis de a deveni model, de a purta haine frumoase și de a face ședințe foto. Așa că am spus: «Da, ar trebui să încerc»”, a povestit concurenta de 80 de ani.

A început să ia cursuri săptămânale la o academie de modeling, exersându-și defilările pe holurile spitalului în timpul turelor. A semnat cu agenția profesoarei sale în 2017, înainte de a-și face debutul la Săptămâna Modei de la Seul, la vârsta de 74 de ani, în anul următor. De atunci, ea a apărut în edițiile coreene ale unor reviste precum Harper's Bazaar și Elle, precum și în campanii comerciale pentru branduri precum populara bere sud-coreeană Cass.

„A deveni model a fost ca și cum mi s-ar fi deschis o ușă către o nouă cale, așa că am planificat în mintea mea. Mi-am spus: «Voi avea succes și voi munci din greu»... Când visul meu s-a împlinit, i-am mulțumit lui Dumnezeu și am continuat să muncesc din greu. Este atât de distractiv și îmi place”, a mai spus ea.

Choi Soon-hwa, care are trei nepoţi, va împlini în octombrie 81 de ani, dar nu îşi arată sub nicio formă vârsta. Este plină de energie şi de entuziasm la gândul că ar putea reprezenta Coreea de Sud în străinătate.

„Întotdeauna am visat să urc pe o scenă în străinătate, așa că mental sunt pregătită. Japonia este singura țară în care am mai fost și cred că organizatorii concursului o vor învăța pe câștigătoare totul, așa că nu am emoţii!”, a declarat ea, mărturisind că cel mai important este că familia ei este mândră de ea şi îi este alături, indiferent de rezultatul concursului de frumuseţe.