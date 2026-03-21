Mesajul președintelui iranian pentru vecinii din Orientul Mijlociu: „Nu căutăm să intrăm în conflict cu voi. Doar Israelul beneficiază de pe urma divizărilor noastre”

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a afirmat sâmbătă că Teheranul nu caută confruntarea cu vecinii săi, în ciuda atacurilor iraniene cu rachete şi drone împotriva țintelor americane din aceste ţări, potrivit EFE.

„Nu căutăm să intrăm în conflict cu voi", a declarat Pezeshkian într-un mesaj pe platforma de socializare X, în a 22-a zi de război, timp în care Republica Islamică şi-a continuat atacurile împotriva bazelor şi țintelor americane din regiunea Orientului Mijlociu, relatează agenția străină, citată de Agerpres.

Liderul iranian a făcut apel la unitate între ţările islamice, în mesajul său cu ocazia Eid al-Fitr, sărbătoarea musulmană care marchează sfârșitul lunii sfinte Ramadan, susținând că doar Israelul „beneficiază de pe urma divizărilor noastre".

Afirmațiile lui Masoud Pezeshkian vin la câteva ore după ce Garda Revoluţionară a raportat sâmbătă dimineaţă devreme bombardamente împotriva bazei aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită; Al Dhafra din Emiratele Arabe Unite; Ali al Salem din Kuweit; Erbil din Kurdistanul irakian; şi a celei de-a Cincea Flote Navale din Bahrain.

Drept răspuns la aceste atacuri iraniene, ţările arabe din Golful Persic şi-au înăsprit retorica împotriva Teheranului în ultimele zile, prinţul Faisal bin Farhan - ministrul de externe saudit - a avertizat joi că „regatul îşi rezervă dreptul de a întreprinde acţiuni militare dacă consideră necesar".