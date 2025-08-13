Mesajul lui Trump înainte de întâlnirea prin videoconferință cu liderii europeni și cu Zelenski

Președintele SUA, Donald Trump, le-a transmis un mesaj, pe pagina sa de pe rețeaua Truth Social, liderilor europeni, înainte de convorbirea pe care o va purta cu aceștia.

„Sunt oameni minunați, care doresc să se ajungă la un acord”, se arată în mesajul liderului de la Washington, într-o zi decizivă pentru drumul spre pace al Ucrainei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns la Berlin pentru un summit virtual găzduit de cancelarul german Friedrich Merz, la care participă lideri europeni și președintele american Donald Trump. După reuniune, Zelenski și Merz vor susține o declarație comună. Înaintea întâlnirii, Zelenski a cerut „presiune asupra Rusiei pentru o pace dreaptă” și a avertizat asupra riscului de „înșelăciune” din partea Moscovei.

Rusia a catalogat drept „nesemnificative” consultările dintre Statele Unite și liderii europeni.

„Considerăm consultările solicitate de europeni drept acțiuni politice și practice nesemnificative”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Alexei Fadeev. El a acuzat Uniunea Europeană că sabotează eforturile diplomatice ale Washingtonului și Moscovei privind criza din Ucraina și că încearcă să prelungească procesul de negociere.

Președintele american a atacat presa într-o altă postare pe Truth Social, acuzând-o că citează „pierdanți concediați”, referindu-se la fostul său consilier pentru securitate națională John Bolton. Reacția vine în contextul criticilor privind summitul cu președintele rus Vladimir Putin, programat vineri în Alaska, scrie CNN.

Casa Albă a descris reuniunea drept un „exercițiu de ascultare”, reducând așteptările pentru un eventual acord de pace. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu va participa, ceea ce alimentează temerile că Ucraina ar putea fi presată să accepte un acord dezavantajos.

Înainte de întâlnirea Trump-Putin, de vineri, din Alaska, miercuri, 13 august, liderii europeni au ocazia să îi traseze lui Trump liniile roșii care nu ar trebui depășite în discuția cu Vladimir Putin. La cele trei reuniuni de astăzi, unele virtuale, Volodimir Zelenski participă din Berlin. România este reprezentată de președintele Nicușor Dan.

La ora 16.00, Donald Trump se alătură discuțiilor cu liderii europeni prin videoconferință. Din Marea Britanie, unde este în concediu, va participa și vicepreședintele JD. Vance. Practic, la acea oră, Volodimir Zelenski și liderii europeni îi vor prezenta lui Donald Trump poziția lor comună, în special cea legată de integritatea teritorială.

La rândul lui președintele american le va comunica temele de discuție din Alaska, deși Casa Albă anunța recent că va fi „un exercițiu de ascultare”.

A treia întâlnire virtuală este programată la ora 17:30. Membrii Coaliției pentru Voință se vor întâlni separat. La aceste discuții, găzduite de Franța, Germania și Marea Britanie, va participa și președintele României, Nicușor Dan. Aici se vor pune la punct detalii despre cum poate fi susținută Ucraina pe drumul către pace.