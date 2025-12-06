search
Sâmbătă, 6 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Meghan Markle a încercat să ia legătura cu tatăl ei după ce bărbatul a rămas fără un picior. În ce realții sunt cei doi

0
0
Publicat:

Meghan Markle, ducesă de Sussex, a încercat să ia legătura cu tatăl său, Thomas Markle, după ce acestuia i-ar fi fost amputat un picior în Filipine, transmite Reuters, care citează un purtător de cuvânt al actriţei americane.

Meghan și Thomas Markle au rupt legătura în 2018. FOTO Profimedia
Meghan și Thomas Markle au rupt legătura în 2018. FOTO Profimedia

„Pot confirma că a încercat să ia legătura cu tatăl ei”, a declarat purtătorul de cuvânt ala soției prinţului Harry, potrivit sursei citate, preluate de Agerpres.

Meghan şi tatăl său au rupt legătura în timpul pregătirilor pentru nunta ei din 2018 cu prinţul Harry, fratele mai mic al moştenitorului tronului Regatului Unit, prinţul William.

Thomas Markle a declarat, cu câteva zile înainte de nuntă, că nu va participa la eveniment din cauza stării sale precare de sănătate, după ce a recunoscut că a pozat pentru paparazzi.

În 2022, Thomas Markle a supraviețuit unui accident vascular cerebral.

Potrivit presei britanice, la începutul acestui an, Thomas Markle s-a mutat din Mexic în Filipine, unde ar fi îngrijit de fiul său, Thomas Markle Jr.

Anul acesta, tatăl lui Meghan Markle a rămas blocat la etajul 19, după cutremurul de proporții înregistrat în Filipine.

Meghan Markle a jucat în serialul „Suits” timp de şapte sezoane, înainte de a se căsători cu prinţul Harry.

În noiembrie, s-a anunţat că Ducesa de Sussex se pregăteşte să revină la cinema, cu un mic rol într-un film aflat în producţie la Los Angeles, în California.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon
digi24.ro
image
La 91 de ani, un pensionar care a moștenit aproape un milion de euro a donat toți banii. I-a lăsat pe toți fără cuvinte
stirileprotv.ro
image
Rugăciune de Sfântul Nicolae. Se rostește în seara de 6 decembrie
gandul.ro
image
Sesizare: Miros de gaze într-o școală din Capitală unde sunt amenajate secții de votare
mediafax.ro
image
Cum votezi la alegerile București 2025. Ghid complet pentru alegători
fanatik.ro
image
REPORTAJ Starea de spirit la coadă la apă în Breaza și Băicoi, Prahova: „Am ajuns să stăm cu mâna-ntinsă pentru greșelile unor incompetenți!”
libertatea.ro
image
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”
digi24.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce a fost dată afară! Cu ce se ocupă acum
digisport.ro
image
Apar informații că liderii mondiali sunt deja în alertă: obiectul misterios '3I/ATLAS' pare că emite un puls identic cu cel al unei nave extraterestre
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Comuna unde tot mai mulți părinți din oraș își trimit copiii la școală. Mulţi aleg să se mute aici definitiv
observatornews.ro
image
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
cancan.ro
image
FOTO. Iubita lui Cristiano Ronaldo, în costum de baie în vacanța din Golful Persic
prosport.ro
image
Schimbări importante la cazierul judiciar. Noile reguli intră în vigoare sâmbătă
playtech.ro
image
Încă un jucător pleacă de la FCSB la finalul anului! Decizia a fost anunţată înaintea meciului cu Dinamo
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Cum l-a numit Shakira pe Gerard Pique, după marea împăcare
digisport.ro
image
VIDEO Bolojan, după lovitura dată de Înalta Curte pe pensiile speciale: 'Problemele de procedură nu se mai pun. Să se judece pe fond'
stiripesurse.ro
image
România a fost zguduită de un CUTREMUR, în această dimineață. Unde s-au produs seismul
kanald.ro
image
Vladimir Putin vrea să ajungă la granițele României cucerind Donbas prin orice mijloace...
playtech.ro
image
Când a murit, de fapt, Ștefania Szabo? Rezultatele autopsiei răstoarnă ancheta în cazul decesului subit al doctoriței
wowbiz.ro
image
Vortexul polar se rupe, ce iarnă aduce de Crăciun şi Revelion. Prognoza actualizată pentru România
romaniatv.net
image
Ilie Bolojan a dat vestea proastă privind creșterea pensiilor în 2026. Cinci milioane de pensionar, vizați: „Deciziile nu pot fi schimbate”
mediaflux.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Cine este Cristian Rizea, cel din cauza căruia Dan Capatos ar fi fost dat afară de la Antena Stars. Fostul politician a fost implicat în mai multe scandaluri
click.ro
image
Moartea celor 9 studenți pe Muntele „Nu merge acolo”, una din marile enigme ale secolului XX |FOTO
click.ro
image
Saveta Bogdan a dat cărțile pe față! Și-a înșelat sau nu Gheorghe Turda soția: „El a fost un om...”
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
humans ate plant foods 1 webp
Descoperire: oamenii preistorici consumau plante procesate cu mult înainte de apariția agriculturii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Cine este Cristian Rizea, cel din cauza căruia Dan Capatos ar fi fost dat afară de la Antena Stars. Fostul politician a fost implicat în mai multe scandaluri

OK! Magazine

image
Ce diferență poate face un an! Prințul Louis a devenit un puști atât de cuminte. Moment înduioșător alături de Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă