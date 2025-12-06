Meghan Markle a încercat să ia legătura cu tatăl ei după ce bărbatul a rămas fără un picior. În ce realții sunt cei doi

Meghan Markle, ducesă de Sussex, a încercat să ia legătura cu tatăl său, Thomas Markle, după ce acestuia i-ar fi fost amputat un picior în Filipine, transmite Reuters, care citează un purtător de cuvânt al actriţei americane.

„Pot confirma că a încercat să ia legătura cu tatăl ei”, a declarat purtătorul de cuvânt ala soției prinţului Harry, potrivit sursei citate, preluate de Agerpres.

Meghan şi tatăl său au rupt legătura în timpul pregătirilor pentru nunta ei din 2018 cu prinţul Harry, fratele mai mic al moştenitorului tronului Regatului Unit, prinţul William.

Thomas Markle a declarat, cu câteva zile înainte de nuntă, că nu va participa la eveniment din cauza stării sale precare de sănătate, după ce a recunoscut că a pozat pentru paparazzi.

În 2022, Thomas Markle a supraviețuit unui accident vascular cerebral.

Potrivit presei britanice, la începutul acestui an, Thomas Markle s-a mutat din Mexic în Filipine, unde ar fi îngrijit de fiul său, Thomas Markle Jr.

Anul acesta, tatăl lui Meghan Markle a rămas blocat la etajul 19, după cutremurul de proporții înregistrat în Filipine.

Meghan Markle a jucat în serialul „Suits” timp de şapte sezoane, înainte de a se căsători cu prinţul Harry.

În noiembrie, s-a anunţat că Ducesa de Sussex se pregăteşte să revină la cinema, cu un mic rol într-un film aflat în producţie la Los Angeles, în California.