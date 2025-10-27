Meghan Markle și prințul Harry au petrecut o zi plină de distracție la o fermă de dovleci din California împreună cu prințul Archie și prințesa Lilibet, pregătindu-se pentru Halloween și împărtășind momente drăguțe pe Instagram.

Familia de Sussex s-a bucurat de o zi de toamnă într-o fermă de dovleci, intrând în spiritul Halloweenului. Cuplul, stabilit în America, și-a dus copiii, prințul Archie, în vârstă de 6 ani, și prințesa Lilibet, de 4 ani, într-o aventură memorabilă.

Meghan Markle a împărtășit pe Instagram momente dulci din experiență, unde familia a fost surprinsă alegând dovleci și explorând un labirint de porumb. În timp ce Meghan și Harry se plimbau ținându-se de mână, Archie alerga fericit printre dovleci. Într-un alt clip adorabil, băiețelul este surprins explorând labirintul de porumb, în timp ce micuța Lilibet se afla într-un cărucior tras de mama sa.

Sursa video: Instagram / Meghan, Duchess of Sussex

După ce au ales dovlecii preferați, familia s-a apucat să-i transforme. Prințul Harry a fost filmat sculptând o față prietenoasă într-un dovleac, alături de prieteni. Meghan a însoțit videoclipul cu melodia „California Dreamin’” a trupei The Mamas & the Papas și a adăugat mesajul: „Happy Sunday”.

Această ieșire nu este singura experiență de familie împărtășită de ducesă. În iunie, Meghan a oferit fanilor o privire în culisele unei călătorii la Disneyland alături de Harry și cei doi copii.

Viața în Montecito

Familia se bucură de viața în Montecito, California, unde s-au mutat în 2020 după ce au părăsit familia regală britanică. Meghan a dezvăluit recent că diminețile încep cu muzică și o lumânare parfumată pentru a crea un mediu pozitiv pentru Archie și Lilibet.