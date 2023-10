Mărturia cutremurătoare a unei tinere prinse în atacurile Hamas la un festival: „Am văzut cum oamenii mureau peste tot” VIDEO

Atacul lansat de mișcarea islamistă palestiniană Hamas asupra Israelului a dus până în prezent la moartea a sute de civili israelieni. Pe rețelele de socializare au fost publicate imagini cu un puternic impact emoțional în care teroriștii Hamas puteau fi văzuți luând ostatici civili.

Înainte de a fi lansat atacul coordonat asupra Israelului, în sudul țării, în apropiere de Fâșia Gaza, avea loc un festival de muzică dance. La acest eveniment participau sute de tineri, printre care și Gili Yoskovich. Însă, la primele ore ale dimineții de sâmbătă, 7 septembrie, liniștea avea să se transforme în haos.

Tânăra Gili Yoskovich a vorbit pentru BBC despre momentele îngrozitoare prin care a trecut și pe care, cu siguranță, nu le va uita niciodată. Femeia a început prin a spune că a reușit să se ascundă după un copac, pe un câmp, în timp ce teroriștii înarmați se plimbau prin zonă și împușcau pe oricine le ieșea în cale.

„Erau... peste tot cu arme automate. Stăteau lângă mașini și începeau să tragă, dar am realizat că puteam fi ucisă foarte ușor... pentru că toată lumea fugea în toate direcțiile.

Teroriștii veneau din patru sau cinci direcții... așa că nu știam dacă să-mi continui drumul, apoi m-am urcat din nou în mașină și am condus puțin mai mult. Unii oameni trăgeau în mine. Am ieșit din mașină și am început să fug, am văzut un loc cu mulți copaci și m-am dus acolo.

Așa că eram în mijlocul câmpului și stăteam întinsă pe jos. A fost a doua ascunzătoare pe care am găsit-o și ei erau peste tot în jurul meu. Mergeau din copac în copac și trăgeau. Peste tot. Din două părți. Am văzut cum oamenii mureau peste tot. Am fost foarte tăcută. Nu am plâns, nu am făcut nimic. Dar, pe de o parte, respiram și spuneam: Bine, o să mor. Este în regulă, respiră, închide ochii, pentru că se trăgea peste tot, erau foarte, foarte aproape de mine.

Apoi i-am auzit pe teroriști deschizând o dubă mare... și luând mai multe arme din acea mașină. Au stat în zonă timp de trei ore. Nimeni nu era acolo, nimeni.

Eram sigură că va veni armata, am auzit niște elicoptere, eram sigură că armata o să coboare din elicoptere și că mă va salva. Dar nu era nimeni acolo. Doar toți acești teroriști.

Erau foarte aproape de mine și îmi tremurau picioarele. Am încercat și am făcut tot ce am putut, m-am mișcat un pic și când s-au apropiat i-am auzit vorbind în arabă. Am stat întinsă acolo timp de trei ore”, a declarat Gili Yoskovich.

Femeia a fost salvată după trei ore

„Mă gândeam la copiii mei, la prietenul meu, la tot și îmi spuneam că nu este momentul ca eu să mor, nu încă. Apoi am început să aud ceva în ebraică dintr-o parte, dar în arabă din celelalte trei părți. Mi-am dat seama că erau câțiva soldați, poate cinci sau șase.

Am decis să mă duc la acești soldați. Între timp, teroriștii erau încă în jur, așa că m-am îndreptat spre ei ținând mâinile sus, ca să știe că nu sunt teroristă. Apoi, cineva m-a urcat într-o mașină.

Am fost prima care a scăpat de acolo. Ceilalți au mai avut nevoie de încă două sau trei ore pentru a reuși să scape de acolo, iar pe drum am văzut oameni murind”, a mai mărturisit femeia.

Foarte mulți oameni mureau pe drum. Oricine încerca să fugă era împușcat din ambele părți. Așa că cel mai bine era să te ascunzi.

„Cel mai ciudat lucru este că am stat acolo atât de mult timp și că nu a venit nimeni. Nici armata, nici poliția", a mai adăugat ea.