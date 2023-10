10.300 de români muncesc în firme cu acționariat israelian. „Războiul aduce mari probleme financiare”

Războiul declanșat brusc sâmbătă dimineața în Israel, care a pus brusc capăt armistițiului încheiat în luna mai, va avea efecte și asupra României.

„Un război de lungă durată în Israel va afecta, cu siguranță, și relațiile cu România, măcar din prisma schimburilor comerciale și a turismului. Sunt mulți români, de exemplu, care mergeau în Țara Sfântă și avem chiar agenții de turism focusate pe aceste călătorii. Pentru acest tip de business, perspectiva războiului, a închiderii granițelor, anunță probleme majore financiare”, a declarat pentru „Adevărul” consultantul economic Adrian Negrescu.

Potrivit acestuia, la nivelul anului trecut erau înregistrate în România 1.640 de firme cu acționariat israelian, din care 1.629 erau active. Dintre acestea, 1.300 de companii erau micro și mici și numai 13 firme mari.

Din punct de vedere al înregistrării fiscale, 983 firme sunt din București și 257 în Ilfov, în Brașov funcționează 109, iar în Iași 50.

În ce privește cifra totală de afaceri a firmelor israeliene din România, anul trecut aceasta se ridica la 6,7 miliarde de lei, față de 5,4 miliarde de lei în 2021 și 1,84 miliarde de lei în 2010.

Doar cele 13 mari companii au 4.225 de angajați români

Profitul companiilor cu acționariat israelian din România a crescut vertiginos în ultimii ani, ajungând la 751,6 milioane de lei în 2022, de la 612,7 milioane lei în 2021 și 61,1 milioane de lei în 2010.

„Numărul angajaților români ai acestor companii cu acționariat israelian a fost anul trecut de 10.322, față de 4.991 în 2010. Investitorii israelieni sunt printre cei mai dinamici din România, cu un avans semnificativ al investițiilor în ultimii 10 ani. Marea lor majoritate sunt implicați în afaceri din comerț, construcții, import și comunicații. Sunt legături strânse de business, care au o istorie lungă. România a susținut statul Israel încă de la înființare, fiind, pe vremea lui Ceaușescu, unul dintre mediatorii conflictului, întreținând relații cu ambele părți, cu Palestina și Israel. Românii fac afaceri solide cu israelienii, iar tendința este una de creștere susținută. Dincolo de comerț, de construcții, de domeniile clasice, putem învăța din expertiza israeliană în domeniul noilor tehnologii, a modului în care susțin inovația, mai ales în zona startup-urilor. Israelienii au un know-how excelent și în sectoare precum agricultura – o țară care a reușit să devină un exportator de produse alimentare deși nu are terenurile agricole și bogățiile naturale ale României”, a adăugat Adrian Negrescu.

În ce privește cele 13 mari companii active în România, acestea aveau anul trecut 4.225 de angajați și o cifră de afaceri totală de 3,633 miliarde de lei.

Cele 13 mari companii active în România sunt: Aviva SRL (peste 2200 de angajați) Carlsrom Beverage Co SRL, United Romanian Breweries Bereprpd SRL, Europe Metal Trade SRL, Sano România SRL, Elmet International SRL, Fiterman Pharma SRL, Homerun QT SRL, Fiterman Distribution SRL și Dacian Petroleum SA.

Referitor la numărul românilor care s-au stabilit definitiv în Israel nu există date oficiale, însă la nivelul anului 2014 se estima că ar fi circa 400.000 de oameni cu contracte de muncă.

Acorduri bilaterale

La 7 mai 2007, la Ierusalim, a fost semnat noul Acord de cooperare economică şi tehnică, care înlocuieşte vechile acorduri de cooperare economică, schimburi comerciale şi de plăţi. Acordul a intrat în vigoare la 21 februarie 2008.

În continuare, este în vigoare Convenţia pentru evitarea dublei impuneri şi a evaziunii fiscale, semnată la Ierusalim, la 15 iunie 1997.

In anul 2010 a fost semnat un protocol adiţional, care a modificat Acordul pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor în vederea alinierii acestuia la legislaţia comunitară europeană.

După aderarea României la Uniunea Europeană, în baza noului Acord de cooperarea economică şi tehnologică, s-a înfiinţat Comisia mixtă care, pe baze anuale, sau ori de câte ori este necesar, se va întruni pentru examinarea stadiului relaţiilor economice, încurajarea şi promovarea cooperării, informarea reciprocă şi a comunităţilor de afaceri privind mediul economic şi oportunităţile existente.

O parte din investiții realizate prin firme offshore

Firmele israeliene sunt implicate în numeroase proiecte de cooperare în ţara noastră, în următoarele domenii de activitate: lucrări de infrastructură (construcţia şi modernizarea drumurilor, reţele de apă etc.); industrie (aeronautică, electronică, chimie, metalurgie, textile, alimentară, construcţii de maşini şi aparate electrice), exploatarea lemnului şi producţia de mobilier etc.), construcţii (sedii de firme, locuinţe şi sate de vacanţă), agricultura (irigaţii, sere, cultura viţei de vie, cultura porumbului cu conţinut de ulei îmbunătăţit, seminţe, ferme animale, etc.), turism și servicii (asigurări, servicii financiar-bancare, centre medicale, mass-media etc.).

Potrivit datelor oficiale publicate de Ministerul Afacerilor Externe, marea majoritate a investitorilor israelieni s-au limitat la vărsarea capitalului minim prevăzut de legea română, iar investițiile şi achiziţiile ulterioare au fost făcute în numele persoanelor fizice implicate, fără a fi înregistrate ca aport de capital.

„O serie de investiții au fost realizate de firmele israeliene în România (prin firme „offshore”, înregistrate în Olanda, Cipru, Grecia, SUA şi alte ţări), însumează peste două miliarde dolari. Totodată, sunt în curs de derulare sau negociere numeroase investiţii israeliene indirecte în diverse domenii de activitate. Separat de acestea, numeroase firme şi cetăţeni israelieni (inclusiv cei cu dublă cetăţenie) au achiziţionat numeroase terenuri şi locuinţe de la persoane fizice în diverse localităţi din România”, precizează MAE.