search
Duminică, 11 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Lovituri masive ale SUA împotriva ISIS în Siria: „Statele Unite nu vor uita și nu vor da înapoi niciodată”

0
0
Publicat:

Statele Unite și forțele partenere au desfășurat lovituri aeriene de amploare asupra unor ținte ale grupării teroriste ISIS în Siria, a anunțat Comandamentul Central al SUA (Centcom).

Loviturile au vizat combaterea terorismului. FOTO: captură video X/@Centcom
Loviturile au vizat combaterea terorismului. FOTO: captură video X/@Centcom

Atacurile au fost ordonate sâmbătă, 10 ianuarie, de președintele american Donald Trump și fac parte din operațiunea „Hawkeye Strike”, declanșată ca răspuns după atacul mortal comis de ISIS asupra forțelor americane în Siria, la 13 decembrie, când doi militari americani și un translator civil au fost uciși într-o ambuscadă la Palmyra.

Potrivit Centcom, loviturile au vizat combaterea terorismului și protejarea trupelor americane și aliate din regiune.

„Mesajul nostru rămâne ferm: dacă ne atacați soldații, vă vom găsi și vă vom elimina oriunde în lume, indiferent cât de mult încercați să scăpați de justiție”, a transmis comandamentul militar Centcom.

Conform unui oficial citat de CBS News și BBC News, în operațiune au fost folosite peste 90 de muniții de precizie împotriva a mai mult de 35 de ținte, cu participarea a peste 20 de aeronave, inclusiv avioane F-15E, A-10, AC-130J, drone MQ-9 și avioane F-16 ale forțelor aeriene iordaniene. Locațiile exacte și eventualele pierderi umane nu au fost încă făcute publice.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a transmis pe rețeaua X că „Statele Unite nu vor uita și nu vor da înapoi niciodată”, subliniind caracterul de represalii al acțiunii militare. La lansarea operațiunii, în decembrie, oficialul a declarat că „nu este începutul unui război, ci o declarație de răzbunare”.

Operațiunea „Hawkeye Strike” a fost anunțată oficial după atacul din Palmyra și a inclus, până la finalul lunii decembrie, 11 misiuni în care aproape 25 de membri ai ISIS au fost uciși sau capturați. Prima misiune majoră a avut loc pe 19 decembrie, când forțele americane și iordaniene au lovit peste 70 de ținte din centrul Siriei, folosind avioane de luptă, elicoptere de atac și artilerie.

Siria se află într-o situație fragilă după căderea regimului lui Bashar al-Assad în decembrie 2024, eveniment care a pus capăt unui război civil de 13 ani. Noul președinte, Ahmed al-Sharaa, conduce țara după ce gruparea sa rebelă a preluat puterea.

Deși Statul Islamic a fost slăbit semnificativ, organizația teroristă rămâne activă, în special în nord-estul Siriei, unde în 2025 a desfășurat atacuri împotriva forțelor kurde.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024
digi24.ro
image
Bob Weir, chitaristul legendarei trupe rock Grateful Dead, a murit la 78 de ani. Momente iconice de pe scenă. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi
gandul.ro
image
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
mediafax.ro
image
Duel încins între Cristi Chivu și Antonio Conte înainte de Inter – Napoli! De unde a plecat totul
fanatik.ro
image
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
libertatea.ro
image
De ce a tăcut Vladimir Putin când a fost provocat de Donald Trump în legătură cu Venezuela: „Totul este subordonat acestui obiectiv”
digi24.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
Au apărut imaginile: uciși cu sânge rece în timp ce se jucau fotbal! Anunțul Ministrului de Interne
digisport.ro
image
De ce următoarele ore în Iran sunt critice și de ce tăcerea nu mai este o opțiune
stiripesurse.ro
image
Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
antena3.ro
image
"A luat-o la palme să verifice". Mărturia părinţilor ai căror copii au intrat în moarte cerebrală la Constanţa
observatornews.ro
image
Desafio ascunde două mari tragedii: Au murit o concurentă și un asistent de producție, în timpul filmărilor
cancan.ro
image
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
prosport.ro
image
ANM anunţă zile la rând de ninsori. Unde va fi zăpadă din belşug
playtech.ro
image
Naționala României care i-a promis ”aurul” lui Nicolae Ceaușescu la Jocurile Olimpice. Cum a reacționat dictatorul după doar un loc 3 obținut
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Un copil a văzut-o pe culturista pe care toți o acuză că-și editează pozele și s-a luat cu mâinile de cap! 3 cuvinte spuse
digisport.ro
image
Traian Băsescu îi dă lecții lui Ilie Bolojan: 'Salariile și pensiile trebuiau tăiate, nu crescute taxele'
stiripesurse.ro
image
Șeful IPJ Dolj s-a stins în mod fulgerător, la locul de muncă. Acesta și-a pierdut viața la doar 51 de ani
kanald.ro
image
Orașul care și-a făcut propriul soare. O oglindă uriașă aduce lumina în valea scufundată în întuneric din...
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
Ramona Olaru le dă clasă multor bărbați. Câți bani face pe lună. Îi întoarce cu lopata. Nu trăiește doar din salariu, ci are și propria afacere, plus multiplele reclame pe care le are lunar
romaniatv.net
image
Val de concedieri în 2026! Cine vor fi primii angajați dați afară
mediaflux.ro
image
Cine a câștigat prima cursă directă dintre Gabi Tamaș și Adi Petre la Survivor 2026
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Anul în care ieși la pensie dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Calculele care îi sperie pe români după noua lege
click.ro
image
5 zodii strălucesc după Luna Nouă din 19 ianuarie. Își croiesc drumul spre succes și au parte de noroc neașteptat
click.ro
image
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei și Prințul Carl Philip al Suediei în 2023 GettyImages 1682942380 jpg
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Rămășițele mumificate ale șmanei UsSergue1 (© Patrice Gérard / CNRS)
Secretul ultimei șamane din Siberia, descoperit de un studiu ADN
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
image
Anul în care ieși la pensie dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Calculele care îi sperie pe români după noua lege

OK! Magazine

image
Cum i-a frânt inima Prințul William chiar de ziua ei! Kate, afectată din plin de gestul dezolant și rece

Click! Pentru femei

image
Producătorii serialului ei de succes o cântăreau în fiecare sezon. Ce greutate trebuia să aibă actrița?

Click! Sănătate

image
Aşa îţi măsori corect tensiunea acasă!