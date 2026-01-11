Video Lovituri masive ale SUA împotriva ISIS în Siria: „Statele Unite nu vor uita și nu vor da înapoi niciodată”

Statele Unite și forțele partenere au desfășurat lovituri aeriene de amploare asupra unor ținte ale grupării teroriste ISIS în Siria, a anunțat Comandamentul Central al SUA (Centcom).

Atacurile au fost ordonate sâmbătă, 10 ianuarie, de președintele american Donald Trump și fac parte din operațiunea „Hawkeye Strike”, declanșată ca răspuns după atacul mortal comis de ISIS asupra forțelor americane în Siria, la 13 decembrie, când doi militari americani și un translator civil au fost uciși într-o ambuscadă la Palmyra.

Potrivit Centcom, loviturile au vizat combaterea terorismului și protejarea trupelor americane și aliate din regiune.

„Mesajul nostru rămâne ferm: dacă ne atacați soldații, vă vom găsi și vă vom elimina oriunde în lume, indiferent cât de mult încercați să scăpați de justiție”, a transmis comandamentul militar Centcom.

Conform unui oficial citat de CBS News și BBC News, în operațiune au fost folosite peste 90 de muniții de precizie împotriva a mai mult de 35 de ținte, cu participarea a peste 20 de aeronave, inclusiv avioane F-15E, A-10, AC-130J, drone MQ-9 și avioane F-16 ale forțelor aeriene iordaniene. Locațiile exacte și eventualele pierderi umane nu au fost încă făcute publice.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a transmis pe rețeaua X că „Statele Unite nu vor uita și nu vor da înapoi niciodată”, subliniind caracterul de represalii al acțiunii militare. La lansarea operațiunii, în decembrie, oficialul a declarat că „nu este începutul unui război, ci o declarație de răzbunare”.

Operațiunea „Hawkeye Strike” a fost anunțată oficial după atacul din Palmyra și a inclus, până la finalul lunii decembrie, 11 misiuni în care aproape 25 de membri ai ISIS au fost uciși sau capturați. Prima misiune majoră a avut loc pe 19 decembrie, când forțele americane și iordaniene au lovit peste 70 de ținte din centrul Siriei, folosind avioane de luptă, elicoptere de atac și artilerie.

Siria se află într-o situație fragilă după căderea regimului lui Bashar al-Assad în decembrie 2024, eveniment care a pus capăt unui război civil de 13 ani. Noul președinte, Ahmed al-Sharaa, conduce țara după ce gruparea sa rebelă a preluat puterea.

Deși Statul Islamic a fost slăbit semnificativ, organizația teroristă rămâne activă, în special în nord-estul Siriei, unde în 2025 a desfășurat atacuri împotriva forțelor kurde.