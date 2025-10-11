Viața lui Bashar al-Assad și a familiei sale la Moscova: petreceri, jocuri online și siguranță asigurată de FSB după fuga din Siria

Dictatorul sirian Bashar al-Assad și familia sa trăiesc în siguranță la Moscova, sub protecția FSB, după ce fostul lider a fost înlăturat în 2024. Conform jurnaliștilor germani de la Die Zeit, Assad și apropiații săi s-au mutat în zgârie-norii de lux din districtul Moscow City, deținând aproximativ 20 de apartamente, și duc un stil de viață relaxat, petrecând ore întregi jucând jocuri online.

După ce rebelii conduși de președintele interimar Ahmed al-Shaara au preluat controlul în Damasc în decembrie 2024, Kremlinul i-a evacuat urgent pe Assad și pe anturajul său la Moscova. Autoritățile ruse le-au impus reguli stricte: familia Assad nu are voie să desfășoare activități politice sau să facă declarații publice, însă Moscova le garantează protecție și siguranță împotriva extrădării.

Bashar al-Assad își petrece timpul între apartamentele din Moscow City și o vilă secretă din regiunea Moscovei, în timp ce fratele său, Maher Assad, locuiește la Four Seasons Hotel Moscova și organizează petreceri regulate. Fostul dictator preferă singurătatea și jocurile online, locuind în apartamente dotate chiar cu un centru comercial privat.

Familia Assad continuă să beneficieze de sprijinul autorităților ruse. Fiul său, Hafiz al-Assad, în vârstă de 23 de ani, și-a susținut teza de doctorat în teoria numerelor la Universitatea de Stat Lomonosov în noiembrie 2024 și a apărut în februarie 2025 pentru prima dată într-un videoclip în centrul Moscovei, încălcând regulile familiei, postarea fiind însă ștearsă rapid.

Această viață izolată și protejată în Moscova reflectă modul în care Rusia continuă să ofere adăpost și sprijin liderilor înlăturați sau controversați, în timp ce familia Assad rămâne departe de scena politică siriană.