Luni, 16 Februarie 2026
Nicușor Dan „va sta la aceeași masă cu Trump". Ambasadorul României în SUA explică ce presupune statutul de observator

Președintele României, Nicușor Dan, a confirmat că va participa la prima întrunire a Consiliului Păcii inițiat de liderul SUA, Donald Trump. Ambasadorul României în SUA a oferit detalii despre vizita în SUA, inclusiv despre o posibilă întâlnire între Trump și Dan. La reuniunea Consiliului Păcii, România va avea statut de observator, fără drept de vot.

Andrei Muraru FOTO: FB
Andrei Muraru FOTO: FB

„Am văzut speculații în presă, însă statutul de observator al României nu este unul inventat de noi, ci confirmat de organizatori. Acesta implică participarea la reuniuni și lucrări, dar fără drept de vot. Este esențial să fim aici, pentru că avem acces la informații din interior și la discuții. Președintele României va sta la aceeași masă cu președintele Trump și cu alți lideri, șefi de stat și de guvern, membri și ne-membri ai acestei inițiative”, a explicat Andrei Muraru, luni seara, la Antena 3 CNN.

Diplomatul a mai spus că nivelul de acces al observatorilor poate varia în funcție de decizia președintelui american Donald Trump. El a mai spus că în timpul negocierilor nu a fost stabilită o întâlnire privată Trump-Dan.

„Vizita președintelui este dedicată exclusiv reuniunii Consiliului Păcii și nu a fost solicitată o vizită bilaterală în marja acesteia”, a spus Andrei Muraru adăugând discuțiile despre o vizită la Casa Albă, la o altă dată, „sunt în curs”.

„Ne dorim ca aceasta să fie una așezată, cu mai multe puncte în program, și nu o vizită legată de o reuniune care complică calendarul și logistica. (...) Evident, noi suntem în discuţii cu Casa Albă aproape săptămânal despre vizita pe care o anticipăm a preşedintelui. Vă spun că perspectivele vizitei preşedintelui există, pentru că fiecare preşedinte al României a avut ocazia cel puţin a unei vizite la Casa Albă în ultimii 30 de ani. Această dinamică a dialogului este dată de însăşi substanţa agendei de parteneriat. Lucrăm la această agendă, contribuim şi noi de aici, de la Washington. Eu nu sunt deloc adeptul avansării unor date şi formate, tocmai pentru că am experinţa acestor vizite. O astfel de vizită depinde de mulţi factori. Vizita va avea loc, când se concretizează, se anunţă”, a precizat ambasadorul român.

Decizia anunțată de președintele României de a participa la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington, în urma invitației transmise de Donald Trump, a stârnit numeroase reacții în spațiul public, de la felicitări la ironii, frustrări și resemnare. Consiliul Păcii promovat de președintele SUA, Donald Trump, va organiza prima reuniune a liderilor pe 19 februarie.

