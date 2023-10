LIVE TEXT | Stare de război în Israel. Un nou spital din Gaza lovit de raidurile aeriene israeliene

Dr. Subhi Sukeyk, directorul Spitalului de prietenie turco-palestinian din Gaza, a raportat „daune semnificative” aduse unității medicale în urma bombardamentelor reînnoite și multiple israeliene asupra țintelor din apropiere.

UPDATE Raidul de noapte israelian s-a extins la Nablus

Raidul major israelian în orașul ocupat Jenin din Cisiordania s-a extins acum la Nablus, în regiunea centrală a teritoriului Cisiordaniei. Nu este clar dacă forțele israeliene au arestat palestinieni în timpul operațiunii de la Nablus, dar un videoclip postat de Al Jazeera Arabic pe X a arătat mai multe vehicule blindate care circulau pe o stradă din Nablus înainte de zorii zilei de luni.

UPDATE Israelul a cerut jurnaliştilor să părăsească partea de nord a Fâşiei Gaza

Israelul a cerut ca toți angajații mass-media internaționale să părăsească imediat partea de nord a Fâșiei Gaza din cauza extinderii amplorii operațiunii militare. Potrivit Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor, cel puțin 24 de lucrători media au devenit victime ale escaladării conflictului palestino-israelian. Alte opt persoane au fost rănite, trei sunt încă dispărute. După cum observă organizația, „jurnaliştii din Fâșia Gaza se confruntă cu riscuri deosebit de mari atunci când raportează despre conflict”.

UPDATE Israelul este avertizat: lovirea spitalului Al-Quds ar fi o crimă de război

Kenneth Roth, un fost director executiv al Human Rights Watch, a avertizat că Israelul ar putea încălca legile umanitare și regulile de angajament și ar putea fi acuzat de o crimă de război dacă va continua cu amenințarea de a viza Spitalul Al-Quds din Gaza. „Când ai 14.000 de oameni în spital, mulți în situații critice în care nu pot fi mutați, un ordin de evacuare nu este suficient”, a spus Roth pentru Al Jazeera. „Este greșit să sugerăm că orice avantaj militar care rezultă din lovirea presupusei instalații Hamas de dedesubt ar justifica prejudiciul disproporționat adus civililor”, a adăugat el. Deși a subliniat că el crede că Hamas a comis crime de război atacând civili israelieni, Roth a spus că acțiunile grupului armat nu justifică decizia Israelului de a bombarda civili în Gaza.

„Conform dreptului internațional umanitar, crimele de război de către o parte nu justifică crimele de război de către cealaltă. Fiecare parte are o obligație independentă de a respecta legile războiului”, a spus Roth, care este acum profesor invitat la Universitatea Princeton.

UPDATE Șeful agenție de securitate a Israelului avertizează cu privire la „erupția” de violență în Cisiordania

Șeful agenției israeliene de securitate internă, Shin Bet, a avertizat că există „temeri” ale „erupției” de violență în Cisiordania ocupată, a informat presa israeliană.

Ronen Bar, șeful Shin Bet, a avertizat că a existat „o creștere a violenței din partea coloniștilor [și] incidente între coloniști și palestinieni care au dus la moartea palestinienilor”, a anunțat Times of Israel Channel 12 din Israel. Bar a dat avertismentele cabinetului de război, armatei și cabinetului mai larg al Israelului, potrivit rapoartelor presei israeliene.

UPDATE „Daune semnificative” au fost raportate la spitalul turc din Gaza după atacul israelian din apropiere

Dr. Subhi Sukeyk, directorul Spitalului de prietenie turco-palestinian din Gaza, a raportat „daune semnificative” aduse unității medicale în urma bombardamentelor reînnoite și multiple israeliene asupra țintelor din apropiere. Spitalul este singurul centru medical din Gaza capabil să gestioneze cazurile de cancer. În ultimele săptămâni, a oprit deja unele dintre serviciile sale, deoarece Israelul a împiedicat accesul combustibilului pe teritoriu. Există aproximativ 9.000 de pacienți cu cancer în Gaza, care are o populație de aproximativ 2,3 milioane.

UPDATE Un avion al forțelor aeriene israeliene lovește ținte militare în Siria

Forțele de Apărare Israelului au atacat ținte militare în Siria. Serviciul de presă al armatei a raportat că: „Un avion al Forțelor de Apărare Israeliene a lovit infrastructura militară de pe teritoriul sirian <...> ca răspuns la lansările [de rachete] din Siria care vizează Israelul duminică”, se spune în mesaj.

UPDATE Răniți raportați după un raid „la scară largă”, înainte de zori, în Jenin

Un raid militar israelian în curs de desfășurare are loc în orașul Jenin din nordul Cisiordaniei ocupate. Raidul este descrisă ca o operațiune „la scară largă”. Potrivit jurnaliştilor şi locuitorilor din zonă, în oraş au ajuns până la 50 de vehicule blindate, precum şi buldozere militare. Există videoclipuri cu ciocniri aparente în jurul Spitalului Ibn Sina din Jenin. Au existat rapoarte despre forțele militare israeliene care înconjoară spitalul. Potrivit medicilor cu care am vorbit, cel puțin trei persoane au fost rănite în raid. De asemenea, sunt verificate rapoartele despre o persoană posibil ucisă. Jenin a fost supusă raidurilor militare israeliene de luni de zile și este considerat unul dintre ultimele bastioane ale grupărilor armate care luptă împotriva Israelului.

UPDATE Un atac Hamas a fost raportat lângă trecerea Erez

Luptătorii Brigăzii al-Qassam ai Hamas spun că au vizat punctul de trecere Beit Hanoon, cunoscut sub numele de Erez în Israel, cu obuze și rachete.

UPDATE Gaza sub atacuri israeliene fără oprire peste noapte

Cel puțin 16 persoane au fost ucise în zona al-Saftawi din nordul Gazei, după ce forțele israeliene au efectuat două atacuri aeriene succesive asupra unei case deținute de familia Jouma, ucigând pe unii dintre cei care au fost răniți în prima lovitură, precum și pe locuitorii din apropiere care s-au grăbit pentru a salva victimele. Un bombardament major a fost, de asemenea, filmat într-un alt district din nordul orașului Tal al-Hawa, dar nu au existat detalii imediate despre victime.

Zeci de persoane au fost ucise sau rănite în Jabalia, după ce o casă deținută de familia Khatib a fost lovită.

Cel puțin 10 persoane au fost ucise și zeci de rănite în urma atacurilor aeriene asupra unei reședințe din al-Zawayda și din apropierea al-Maghazi, în centrul Gazei.

Cel puțin șapte persoane au fost ucise și alte câteva au fost rănite în urma unui atac aerian israelian asupra unei case deținute de o familie kurdă în sudul Gazei.

Khan Younis din sudul Gazei a suferit, de asemenea, atacuri aeriene grele și bombardamente de artilerie.

Tabăra de refugiați Al-Shati, Shujaiya și Zeitoun din centrul Gazei s-au confruntat, de asemenea, cu noi valuri de bombardamente israeliene.

UPDATE Israelul a efectuat trei raiduri aeriene în sudul Libanului

Pe 29 octombrie, avioanele statului evreu au atacat de două ori defileul Teir Harma și satul Yatyr situat acolo. După cum a relatat agenția Al Watania, raidurile au fost efectuate în satele Baraashit, Rmeish și Yarun, de unde luptătorii aripii armate a partidului șiit Hezbollah au lansat anterior rachete ghidate. Nu există informații despre consecințele raidurilor sau victimelor în rândul civililor. Anterior, vehicule aeriene fără pilot israeliene au atacat zona Iqlim al-Tuffah, care se află sub controlul luptătorilor șiiți. Acesta este al doilea atac al Forțelor Aeriene Israeliene asupra pozițiilor Hezbollah de peste râul Litani. Serviciul de presă al IDF a declarat că loviturile forțelor aeriene au vizat „infrastructura folosită pentru a gestiona activități teroriste”.

ȘTIRE INIȚIALĂ Palestina consideră imposibilă rezolvarea situației în Gaza separată de Cisiordania

Prim-ministrul palestinian Mohammed Shtayyeh, într-un interviu pentru The Guardian, s-a îndoit de probabilitatea încheierii oricăror acorduri cu omologul său israelian Benjamin Netanyahu. Premierul palestinian Mohammed Shtayyeh a spus că atunci când se rezolvă conflictul palestino-israelian, este necesar să se ia în considerare nu numai situația din Fâșia Gaza, ci și din Cisiordania. Potrivit acestuia, Autoritatea Națională Palestiniană (PNA) nu este pregătită să „gestioneze afacerile din Gaza fără o soluție politică pentru Cisiordania”. "Nu accept asta. Președintele nostru [Mahmoud Abbas] nu acceptă asta", a spus Shtayyeh într-un interviu pentru ziarul britanic The Guardian . "Avem nevoie de o viziune deplină a păcii". El a subliniat că diferendul palestino-israelian poate fi rezolvat numai pe baza principiului celor două state. Shtayyeh a remarcat că prioritatea actuală a PNA, care administrează o parte din teritoriile din Cisiordania, este asigurarea încetării focului în Gaza. Premierul palestinian a adăugat că țările arabe sunt interesate în primul rând de rezolvarea conflictului. "Adevărul este că arabii s-au săturat de noi", a spus el. "Ei vor o soluţie la problema palestiniană pentru că le suntem incomozi". În același timp, Shtayyeh și-a exprimat opinia că țările occidentale nu iau măsuri pentru a obține pacea în regiune. El a pus sub semnul întrebării posibilitatea încheierii oricăror acorduri cu omologul său israelian Benjamin Netanyahu. „Nu ne consideră parteneri”, a explicat premierul palestinian. Cu toate acestea, Shtayyeh a recunoscut că Autoritatea Palestiniană este efectiv „între o stâncă și un loc dur”, având în vedere că autoritățile palestiniene sunt forțate să se ocupe simultan de guvernul militant israelian și locuitorii din Cisiordania, cerând administrației să ofere ajutor Gaza.