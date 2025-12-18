Președintele Consiliului Județean Constanța a demisionat: „o decizie foarte grea, asupra căreia am stăruit îndelung”

Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a demisionat astăzi din funcție, invocând o „dezamăgire profundă” față de modul în care este administrat județul și față de lipsa de implicare a unor factori politici și administrativi. Decizia a fost anunțată printr-un comunicat de presă transmis public.

În comunicat, președintele CJC precizează că mandatul său „încetează prin renunțare la funcție”, subliniind că a fost vorba despre „o decizie foarte grea, asupra căreia am stăruit îndelung”. Acesta afirmă că a ales să facă public motivul demisiei „din respect pentru toți cetățenii județului, indiferent că m-au susținut sau nu”.

La baza deciziei stă, potrivit propriilor declarații, „o dezamăgire profundă”. „Sunt siderat de dorința acerbă a unora de a ține județul cât mai scufundat, cât mai lipsit de investiții, cât mai invizibil, servind doar interese mărunte. Și la fel de siderat sunt și de marea masă a oamenilor politici și a factorilor de decizie în administrație, care aleg să rămână indiferenți, doar ca să își păstreze funcția. Eu nu pot”, afirmă Florin Mitroi.

„Am depus un jurământ”

Președintele demisionar spune că nu poate rămâne pasiv în fața situației actuale. „Am depus un jurământ, că voi servi interesul cetățeanului. Nu pot să asist nepăsător la ignorarea lui”, se arată în comunicat.

El explică faptul că a candidat la această funcție convins fiind că reprezintă „cea mai bună direcție pentru a putea dezvolta județul”, însă recunoaște că, din această poziție, „nu pot să fac mai multe pentru cetățeni, nici să schimb modul în care este văzută administrația”.

Două opțiuni și o alegere

În comunicat sunt prezentate cele două opțiuni pe care le-a avut: să continue până la finalul mandatului, riscând să îi dezamăgească pe cetățeni din cauza limitărilor și presiunilor constante, sau să renunțe la funcție. A ales a doua variantă, „din respect pentru voi și pentru mine, pentru a putea realiza ce mi-am propus, însă pe altă cale”.

„Este o retragere voluntară, asumată. Sper să o vedeți ca pe o decizie onorabilă, și nu o slăbiciune”, subliniază acesta.

Bilanț și mesaj pentru viitor

Florin Mitroi susține că a luat „decizii corecte, chiar dacă unele au deranjat”, amintind că a anulat „contracte nedrepte” și a deschis „uși spre transparență”. „Puneți faptele înaintea vorbelor”, transmite el.

În final, acesta mulțumește celor care l-au sprijinit – cetățenilor, colegilor, echipei și presei și își exprimă speranța într-un Consiliu Județean stabil, cu „o echipă pregătită și proiecte care vor continua, indiferent de nume”.

„Mă plec în fața cetățenilor acestui județ și sper ca următorul președinte să îi iubească la fel de mult ca mine. Vă mulțumesc din suflet pentru tot ce am construit împreună până acum!”, se mai arată în comunicat.