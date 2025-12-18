search
Joi, 18 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Președintele Consiliului Județean Constanța a demisionat: „o decizie foarte grea, asupra căreia am stăruit îndelung”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a demisionat astăzi din funcție, invocând o „dezamăgire profundă” față de modul în care este administrat județul și față de lipsa de implicare a unor factori politici și administrativi. Decizia a fost anunțată printr-un comunicat de presă transmis public.

Președintele CJ Constanța, Florin Mitroi, a demisionat FOTO: CJC
Președintele CJ Constanța, Florin Mitroi, a demisionat FOTO: CJC

În comunicat, președintele CJC precizează că mandatul său „încetează prin renunțare la funcție”, subliniind că a fost vorba despre „o decizie foarte grea, asupra căreia am stăruit îndelung”. Acesta afirmă că a ales să facă public motivul demisiei „din respect pentru toți cetățenii județului, indiferent că m-au susținut sau nu”.

La baza deciziei stă, potrivit propriilor declarații, „o dezamăgire profundă”. „Sunt siderat de dorința acerbă a unora de a ține județul cât mai scufundat, cât mai lipsit de investiții, cât mai invizibil, servind doar interese mărunte. Și la fel de siderat sunt și de marea masă a oamenilor politici și a factorilor de decizie în administrație, care aleg să rămână indiferenți, doar ca să își păstreze funcția. Eu nu pot”, afirmă Florin Mitroi.

„Am depus un jurământ”

Președintele demisionar spune că nu poate rămâne pasiv în fața situației actuale. „Am depus un jurământ, că voi servi interesul cetățeanului. Nu pot să asist nepăsător la ignorarea lui”, se arată în comunicat.

El explică faptul că a candidat la această funcție convins fiind că reprezintă „cea mai bună direcție pentru a putea dezvolta județul”, însă recunoaște că, din această poziție, „nu pot să fac mai multe pentru cetățeni, nici să schimb modul în care este văzută administrația”.

Două opțiuni și o alegere

În comunicat sunt prezentate cele două opțiuni pe care le-a avut: să continue până la finalul mandatului, riscând să îi dezamăgească pe cetățeni din cauza limitărilor și presiunilor constante, sau să renunțe la funcție. A ales a doua variantă, „din respect pentru voi și pentru mine, pentru a putea realiza ce mi-am propus, însă pe altă cale”.

„Este o retragere voluntară, asumată. Sper să o vedeți ca pe o decizie onorabilă, și nu o slăbiciune”, subliniază acesta.

Bilanț și mesaj pentru viitor

Florin Mitroi susține că a luat „decizii corecte, chiar dacă unele au deranjat”, amintind că a anulat „contracte nedrepte” și a deschis „uși spre transparență”. „Puneți faptele înaintea vorbelor”, transmite el.

În final, acesta mulțumește celor care l-au sprijinit – cetățenilor, colegilor, echipei și presei și își exprimă speranța într-un Consiliu Județean stabil, cu „o echipă pregătită și proiecte care vor continua, indiferent de nume”.

„Mă plec în fața cetățenilor acestui județ și sper ca următorul președinte să îi iubească la fel de mult ca mine. Vă mulțumesc din suflet pentru tot ce am construit împreună până acum!”, se mai arată în comunicat.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trupul Rodicăi Stănoiu ar urma să fie preluat de familie. Ce arată raportul preliminar privind moartea fostului ministru al Justiției
digi24.ro
image
Orașul unde impozitul pe locuinţă va crește si cu peste 90% în 2026
stirileprotv.ro
image
Meseria „de sezon” plătită cu 3.200 de euro lunar. N-ai nevoie nevoie de facultate. Ce documente îți trebuie să te angajezi acum
gandul.ro
image
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
mediafax.ro
image
Cine este fotbalistul din SuperLiga care a livrat informații în Grecia despre Universitatea Craiova: „El e foarte mobil și ține mingea”
fanatik.ro
image
Atenție la „polițistele fierbinți”: „Atracție pentru agentele în uniformă, dar e înșelăciune!”.
libertatea.ro
image
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
digi24.ro
image
Un fost deputat intră în competiția Survivor România, la Antena 1. Cine sunt cei 12 concurenți din echipa Faimoșilor
gsp.ro
image
Victoria Beckham a rupt tăcerea, după ce și-a schimbat numele, la 51 de ani
digisport.ro
image
Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM, anunță prăpăd: Toți judecătorii care au semnat protestul Recorder vor fi recuzați
stiripesurse.ro
image
Curentul electric se scumpeşte din nou de la 1 ianuarie 2026. Ce pot face românii ca să plătească facturi mai mici la energie
antena3.ro
image
CALCUL. Cum economiseşti o dobândă de 37.000 de euro la un credit ipotecar de 50.000 euro
observatornews.ro
image
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
cancan.ro
image
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
prosport.ro
image
Cât contează salariul din ultimii ani la calculul pensiei. Exemple concrete de calcul
playtech.ro
image
Gigi Becali, declarație tare despre Marius Șumudică! Știe cu cine ține antrenorul la derby-ul FCSB – Rapid. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Prima ipoteză a autorităților, după ce o jurnalistă și soțul său au fost găsiți împușcați mortal în propria casă
digisport.ro
image
Documentarul Recorder riscă să reînvie un model periculos pentru justiție: Republica Procurorilor - interviu cu George Bodan Ilea, avocat
stiripesurse.ro
image
Un autocar cu 40 de elevi s-a ciocnit frontal cu un microbuz, în această dimineață, pe un drum din județul Botoșani
kanald.ro
image
Noua lege a impozitelor locale din 2026 stoarce bani de la proprietarii români, cu creșteri și de 3 ori. Cum se recalculează taxele pe mașini, locuințe și terenuri
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Tragedie cumplită înainte de Crăciun! Un militar de 39 de ani din Buzău a murit într-un accident îngrozitor. Leontin avea un băiețel superb și o soție minunată!
romaniatv.net
image
Alimentele care te feresc de boală!
mediaflux.ro
image
Un fost deputat intră în competiția Survivor România, la Antena 1. Cine sunt cei 12 concurenți din echipa Faimoșilor
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Când se adaugă, de fapt, sarea în piftie. Ce ar trebui să știe orice gospodină pentru ca preparatul să iasă cât mai gustos
click.ro
image
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
click.ro
image
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Motivul neașteptat pentru care Regele Charles vrea să-i schimbe numele Prințesei Catherine. Ce s-a aflat
okmagazine.ro
Angelina Jolie foto TIME, Profimedia jpg
Angelina Jolie, cu cicatricile de la mastectomie la vedere, pe coperta unei reviste!
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop joi, 18 decembrie. Gemenii și-ar putea răni persoana iubită, noi oferte profesionale pentru Pești
image
Când se adaugă, de fapt, sarea în piftie. Ce ar trebui să știe orice gospodină pentru ca preparatul să iasă cât mai gustos

OK! Magazine

image
Brunet, înalt și extrem de fit. Așa putea să arate soțul lui Meghan! Harry știe oare de „persoana specială” din viața ei?

Click! Pentru femei

image
Angelina Jolie, cu cicatricile de la mastectomie la vedere, pe coperta unei reviste!

Click! Sănătate

image
Cât de sănătoşi sunt creveţii?