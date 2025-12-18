Clasa de risc seismic a imobilelor va fi trecută în cartea funciară. Ce prevede Ordonanța de Urgență adoptată de guvern

Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență prin care adoptă mai multe măsuri legate de consolidarea seismică a clădirilor.

Potrivit Ministerului Dezvoltării, clasa de risc seismic a unui imobil va fi înscrisă în cartea funciară, astfel încât „această informație să fie vizibilă în extrasul de carte funciară”.

„Măsura asigură informarea corectă a cetățenilor înainte de achiziționarea unei locuințe și crește responsabilitatea tuturor actorilor implicați pe piața imobiliară”, potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltării.

În același timp, Ministerul Dezvoltării a transmis că va prelungi Programul național de investiții „Școli sigure și sănătoase”, Programul național pentru consolidarea spitalelor „Mihail Cantacuzino” și Programul național de expertizare a clădirilor din sistemele de sănătate și învățământ.

„Pe aceste programe sunt semnate 343 de contracte de finanțare pentru consolidare seismică, în valoare de 5 miliarde de lei, dintre care 25 de obiective, în valoare de 1 miliard de lei, vizează municipiul București”, arată Ministerul Dezvoltării.

Totodată, se creează cadrul legal prin care autoritățile administrației publice locale pot finanța lucrări de intervenție de urgență în cazul unor avarii sau accidente tehnice care afectează un număr semnificativ de locuințe. Aceste intervenții vizează eliminarea pericolelor imediate și prevenirea agravării situațiilor de risc, urmând ca sumele alocate să fie gestionate conform deciziilor autorităților deliberative locale.

”Siguranța oamenilor este prioritară. Prin aceste măsuri, statul își asumă un rol activ: informează corect, intervine rapid și creează mecanisme clare de sprijin în situații de risc major. Este un pas important pentru protejarea vieții, a locuințelor și a funcționării serviciilor publice esențiale”, a precizat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.