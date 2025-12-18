Diana Șoșoacă cere pace cu George Simion și unirea „suveraniștilor” pentru dărâmarea Guvernului. Măsurile pe care le propune

Diana Șoșoacă, lidera partidului S.O.S. România, le-a transmis joi o scrisoare deschisă lui George Simion și Anei-Maria Gavrilă, în care cere unirea forțelor „suveraniste” pentru demiterea Guvernului și declanșarea de alegeri anticipate.

Diana Șoșoacă, lidera partidului S.O.S. România, a lansat joi un apel public către liderul AUR, George Simion, și către președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Ana-Maria Gavrilă, solicitând unificarea forțelor „suveraniste” într-un pol politic comun. Apelul a fost transmis printr-o scrisoare deschisă, „fermă și onestă”.

Apel la unitate în contextul unei „crize grave”

În scrisoarea semnată de europarlamentarul Diana Iovanovici Șoșoacă, aceasta susține că România traversează „una dintre cele mai grave crize politice, economice şi sociale de la prăbuşirea regimului comunist şi până azi” și acuză actuala guvernare că a abandonat interesul național.

„România traversează una dintre cele mai grave crize politice, economice şi sociale de la prăbuşirea regimului comunist şi până azi. Aflaţi în faţa unei guvernări care a abandonat interesul naţional, prin anularea democraţiei şi instalarea unei dictaturi administrative, fiscale şi judiciare, opoziţia suveranistă are o responsabilitate istorică: aceea de a se uni şi de a acţiona. În acest context, Partidul S.O.S. România vă adresează un apel deschis, ferm şi onest pentru unificarea forţelor suveraniste pe care le reprezentăm, într-un pol politic comun, capabil să preia puterea, să destituie actualul Guvern şi să declanşeze alegeri anticipate”, se arată în scrisoare.

Potrivit documentului, „România are nevoie urgentă de o majoritate care să guverneze pentru popor, nu împotriva lui”, prin legi care să aducă „bunăstare şi prosperitate”.

Propunerile concrete ale S.O.S. România

Pentru ca inițiativa să fie „credibilă și durabilă”, Diana Șoșoacă propune mai multe măsuri de colaborare între S.O.S. România, AUR și POT.

„Pentru ca acest demers să fie credibil şi durabil, propunem: semnarea unui Protocol de colaborare politică între S.O.S. România, AUR şi POT; asumarea unui Pact de neagresiune, care să excludă atacurile publice, sabotajul politic şi competiţia distructivă dintre partidele suveraniste; stabilirea unui mecanism comun de acţiune parlamentară, publică şi civică, în vederea preluării guvernării şi a guvernării împreună; organizarea de manifestaţii naţionale civice paşnice, coordonate de polul suveranist constituit din cele trei partide, ca expresie legitimă a voinţei populare”, se arată în scrisoare.

La finalul apelului, lidera S.O.S. România își exprimă deschiderea pentru dialog: „Aşteptăm un răspuns deschis şi responsabil şi ne exprimăm disponibilitatea totală pentru dialog şi acţiune comună”.

Relații tensionate între Șoșoacă și Simion

Apelul la unitate vine în contextul unor relații extrem de tensionate între Diana Șoșoacă și George Simion, marcate de schimburi dure de replici. Unul dintre cele mai cunoscute episoade a avut loc în urmă cu doi ani, în Parlament, când George Simion i-a spus Dianei Șoșoacă: „Te agresez sexual, scroafo!”. În replică, Diana Șoșoacă l-a numit pe liderul AUR „fătălău”.