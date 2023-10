SUA au făcut presiuni asupra Israelului pentru a limita amploarea operațiunii din Gaza

O invazie terestră pe scară largă a enclavei ar pune în pericol viața ostaticilor, scrie The Times of Israel.

Administrația președintelui american Joe Biden a făcut presiuni asupra autorităților israeliene pentru a limita amploarea operațiunii din Fâșia Gaza; trupele israelienesă se abțină în orice caz să acționeze împotriva civililor palestinien, arată publicația israeliană The Times of Israel (TOI), citând un oficial american.

Potrivit interlocutorului publicației, administrația Biden a insistat în conversațiile cu autoritățile israeliene că operațiunea la sol din Gaza ar trebui „să fie mai limitată”, așa cum se întâmplă acum în partea de nord a enclavei.

Times of Israel notează că acesta este exact genul de operațiune la scară limitată pe care autoritățile israeliene o desfășoară acum, opunându-se și la o invazie terestră pe scară largă, deoarece aceasta din urmă ar risca viața ostaticilor care se află în prezent în Gaza. După cum notează publicația, Israelul nu a avut nevoie de presiuni din partea Washingtonului pentru a alege calea actuală pentru a-și realiza obiectivele militare în Fâșia Gaza.

În același timp, The Times of Israel notează că la Washington rămân îndoieli cu privire la continuarea operațiunii, din cauza faptului că Israelul nu a explicat oficial ce scenariu așteaptă Gaza la sfârșitul operațiunii și ce forță va guverna enclava palestiniană. după încheierea ostilităților, având în vedere că sarcina declarată oficial de partea israeliană implică distrugerea completă a potențialului militar și administrativ al organizației radicale palestiniene Hamas, care deține acum întreaga putere în Gaza. Un oficial american, într-o conversație cu The Times of Israel, a remarcat că Washingtonul transmite în privat părții israeliene, în persoana prim-ministrului Benjamin Netanyahu și a colaboratorilor săi, preocupările lor cu privire la cine va guverna Fâșia Gaza în viitor.